Польша приготовилась к захвату Западной Украины

В Варшаве разработан механизм аннексии западных областей Украины. Об этом стало известно российской разведке. Для этого решено провести на Львовщине плебисцит о выходе из состава Украины. Почему тема возвращения исторических территорий стала в Варшаве вновь актуальной и какую роль в аннексии могут сыграть две новые дивизии, сформированные у границ Украины?

Польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские территории. Об этом в среду заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», – сказал глава СВР агентству РИА «Новости».

По словам Нарышкина, президент Польши Анджей Дуда дал указания профильным ведомствам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний Варшавы на западноукраинские земли. Точкой отсчета в польских архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 года, указал руководитель СВР. Речь, напомним, идет о массовых убийствах мирных жителей из числа этнических поляков, которые были организованы ОУН*-УПА* на территориях нынешних Волынской, Ровенской и северной части Тернопольской областей Украины.

По данным, которые озвучил Нарышкин, в качестве «пробного шара» польские спецслужбы «слили» украинской прессе сведения о якобы подготовке в Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше. Варшава намеревается провести референдумы на этих территориях с целью «обеспечить легитимный характер планируемых приобретений», отметил директор СВР.

Нарышкин считает, что польские власти планируют действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, так как их «старшие партнеры по НАТО» зимой попытаются договориться с Россией. При этом соглашение может не учесть интересы как украинцев, так и поляков, добавил директор СВР.

По его данным, в Варшаве считают, что Польша заслужила компенсацию за военную помощь Украине, за размещение украинских беженцев, а также за недавний инцидент с падением украинских ракет в приграничном районе Люблинского воеводства. Это происшествие, отметил Нарышкин, Варшаве пришлось «проглотить» по совету Соединенных Штатов и партнеров по Евросоюзу.

В заключение директор Службы внешней разведки предостерег Польшу от попыток аннексировать украинские территории. Нарышкин напомнил, что история «наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов» и призвал «не наступать на те же грабли».

Сообщение руководителя СВР представляется правдоподобным, учитывая в том числе то, как само киевское руководство сдает Украину своим иностранным партнерам, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Думаю, что Владимир Зеленский достиг определенных договоренностей с Анджеем Дудой, – сказал депутат Шеремет газете ВЗГЛЯД. – Не сомневаюсь, что и падение украинских ракет на территории Польши было следствием договоренности Варшавы с Киевом. Цель – санкционировать процессы, которые в итоге могут привести к передаче западноукраинских территорий Польше. Главное, что все решается без участия жителей Украины».

По мнению Шеремета, действуя по указке Запада и той же Варшавы, Зеленский может допустить проведение в Галичине и на Волыни нужных Польше плебисцитов. «Инсценировок будет масса. В этом вопросе господин Зеленский поднаторел очень хорошо», – полагает депутат.

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Очевидно, что Польша намерена воспользоваться хаосом на Украине для возвращения «утерянного», отметил собеседник. Он напомнил, что еще при подписании соглашений Украины об ассоциации с ЕС в Варшаве начали поднимать вопрос о возможной реституции – то есть о возвращении собственности, утраченной после потери Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 году.

Для Польши тема возвращения «кресов всходних» – «восточных окраин» не теряла своей актуальности, отметил директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич. Собеседник напомнил о значимой для польской политики «доктрине Гедройца» (возникла в послевоенной эмигрантской среде и названа по имени аналитика Ежи Гедройца). Доктрина подразумевает превращение «зоны УЛБ» – «Украина – Литва – Белоруссия» в некий буфер между Польшей и Россией. Непосредственно к утраченным «кресам» принято относить нынешние Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую области Украины.

Можно указать и на более ранние, довоенные проекты объединения Восточной Европы под эгидой Великой Польши – как фактического возрождения Речи Посполитой. «Ягеллонская идея», «Междуморье», «прометеизм» – все это подразумевало объединение территорий от Балтики до Черного моря при польском доминировании. О великодержавных планах Варшавы напомнил в начале ноября президент России Владимир Путин.

«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства «от моря до моря», перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного, – констатировал российский лидер. – Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины.

А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась».

После 1991 года польские политики, кроме националистов, декларировали отказ от открытых притязаний на возвращение западноукраинских земель, заметил Хавич. «Но, – подчеркнул он, – в народе эта тема никуда не уходила, особенно с учетом того, что с территорий Западной Украины было переселено более 800 тысяч поляков».

«Собственно, в конституции Польши написано, что официальное название государства, если его переводить буквально, – Третья Речь Посполитая. Так что вернуть земли Западной Украины – это, можно сказать, мечта как польского общества, так и польских политиков, которая уходит корнями глубоко в историю, которая активно и живо обсуждается сегодня», – отметил донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.

Начало российской спецоперации на Украине усилило присутствие этой темы в польской общественно-политической жизни, в свою очередь указал Хавич. О конкретных проектах восстановления контроля Варшавы над «кресами всходними» стало известно еще в первые недели СВО. В апреле Нарышкин сообщил, что, по сведениям Службы внешней разведки России, США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

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Тогда руководитель российской разведслужбы указывал, что «первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии». Заметим, что тогда же, в апреле, глава МИД Сергей Лавров указал: западные страны, поставляя вооружения на Украину, «заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО». Единственное исключение – Польша, отмечал руководитель российской дипломатии.

По словам Нарышкина, в апреле администрация Джо Байдена обсуждала с Варшавой «модальности предстоящей миссии». Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств», проинформировал глава СВР. Координатор спецслужб Польши Станислав Жарин тогда категорически опроверг намерения Варшавы устанавливать контроль над Западом Украины.

Но при этом уже в мае имело место событие, которое свидетельствовало в пользу версии о «ползучей аннексии». Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Раде вместе с польским лидером Анджеем Дудой, объявил о предоставлении гражданам Польши особого правового статуса на Украине. Как отмечали эксперты, это уже свидетельствовало об отказе Киева от части суверенитета. Заметим, что «братские инициативы» Варшавы сопровождались заявленным польским Минобороны масштабным перемещением военной техники в приграничных с Украиной районах.

Показательно, что тогда же в правительстве Польши предложили аккумулировать в Варшаве предназначенные Киеву финансовые потоки из других стран. А президент Дуда заявил, что «между нашими странами больше не будет границы». «Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», – комментируя происходящее, отмечал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

В середине июля глава СВР Нарышкин указал: Польша пытается завуалировать свои «методичные приготовления к захвату украинских земель», развернув для этого массированную маскировочную пропаганду, сообщало РИА «Новости».

Параллельно, с согласия киевских властей, Польша разместила у себя центр обработки данных украинской налоговой службы, указывали в СВР. Отмечалось, что обслуживанием центра занимаются компании, близкие к польским спецслужбам, при поддержке американских фирм Dell, IBM и Cisco. В СВР также фиксировали стремление Польши скупить активы украинского агропромышленного комплекса, в том числе сельхозземли, отмечал в августе Telegram-канал агентства «Спутник».

Важно, что именно Польша стала основной базой для подготовки 10 тысяч украинских военных в рамках специальной военной миссии Евросоюза, начавшей работу в этом месяце, отмечает Хавич. «Также Варшава реализует собственную программу по подготовке украинских военных.

Речь идет как минимум о тысяче солдат и офицеров, которым также вбили в голову идеи о том, что Польша и Украина всегда были братскими народами.

Хотя на самом деле это не так, если знать историю», – отметил собеседник.

Кроме того, на границе Польша почти завершила формирование двух новых дивизий. Эти силы могут использоваться для «присоединения украинских территорий», полагает Хавич. «За последние восемь лет 50 тысяч молодых украинцев получили образование в Польше. Большинство этих людей – выходцы из Западной Украины. Таким образом, фактически готова структура для будущей польской администрации. Этих же украинцев можно использовать для организации и проведения референдумов о присоединении к Польше части украинских территорий», – полагает эксперт.

Также на Западной Украине проживают этнические поляки, которые на гранты из Варшавы реализуют на местах различные польские программы. «Таких людей немного, но благодаря деньгам они имеют влияние на украинские власти», – подчеркнул Хавич.

О каких-либо планах провести плебисциты на Западной Украине в открытых источниках – в польских СМИ или выступлениях политиков – не сообщается, заметил Корнилов.

«Я думаю, что если у поляков будут планы по возвращению своих территорий, то калькой для этого будут события столетней давности, – указал историк и политолог. – Тогда, в 1920 году, правительство Украины в изгнании, как оно себя тогда называло, во главе с Симоном Петлюрой подписало соглашение и, по сути, продало полякам Западную Украину. Поляки вообще присоединяли свои территории огнем и мечом, путем предательства. Сегодня активно обсуждается именно такой сценарий».

Тема возвращения исторически польских земель Западной Украины сегодня стала популярной в том числе благодаря тем польским соотечественникам, которые из-за событий в Донбассе уехали с Украины в Польшу, считает Корнилов.

«На территории Западной Украины проживало много представителей польского народа, которые получили карту поляка. Она подразумевает, что у тебя есть польские корни, родственники. Многие из них сегодня осели в Польше, плюс не стоит забывать, что Польша, по разным оценкам, приняла порядка полутора миллионов граждан Украины. Они уже живут в Польше, зарабатывают там, платят налоги, обустраиваются. Поэтому в данный момент так и актуализировалась тема возвращения польских земель. Для этих людей, а также и для самих поляков, появилась уникальная возможность вернуть свои исторические земли. Для них это крайне важно», – резюмировал Корнилов.

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