Зеленский испортил отношение поляков к Украине

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Три причины для создания тройственного газового союза

После подрывов трех ниток «Северных потоков» в центре Европы южный маршрут через Афганистан уже не выглядит столь опасным Юрий Смитюк/ТАСС
Россия, Узбекистан и Казахстан заговорили о создании «тройственного газового союза». На первый взгляд, Россия с этими соседями имеет настолько тесные взаимоотношения, что непонятно, зачем им создавать такой союз. Однако эксперты видят три возможных сценария для работы нового объединения. Как южные соседи могут помочь России найти новые рынки для сбыта газа на замену Европе? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

Папа римский объявил, что российские солдаты – чеченцы и буряты якобы отличаются жестокостью Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Подробности...
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Польскую экономику настиг худший сценарий

Потребительские настроения в Польше ухудшаются Jaap Arriens/Reuters
Господствующим настроением в Польше стал в нынешнем году пессимизм. И на то есть много веских причин. Поляки стали искать еду в мусорных баках, заниматься кустарной добычей угля и активно делать запасы на случай веерных отключений электроэнергии. Что происходит с процветавшей еще недавно экономикой Польши? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Зеленский испортил отношение поляков к Украине

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать. Подробности...

На что рассчитывала украинская пропаганда, казня русских пленных

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Учитывая, что украинской пропагандой рулят специалисты из США, у потока видео с казнями может быть и другая причина. Не исключено, что Вашингтон готовится «слить» очередного своего союзника. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Американские шпионы запрещают китайских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кейс Huawei – это не просто эпизод торговой войны, это и есть сама война за разведданные и тотальный контроль населения. И американцы считают, что только они могут это делать. Подробности...
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Генсек НАТО похвалил армию России

Англосаксы отказались от христианства

Массовые протесты в Китае: главное

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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

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    Олег Хавич

    Зеленский испортил отношение поляков к Украине

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		30 ноября 2022, 17:30

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз посетил Киев. Визит выдался странный сразу по нескольким параметрам. О нем стало известно лишь накануне, и то неофициально. Журналист популярной польской радиостанции RMF FM Кшиштоф Беренда сообщил, что глава польского правительства прибудет в столицу Украины по настойчивому приглашению премьера этой страны Дениса Шмыгаля и президента Владимира Зеленского. По информации радиостанции, главной темой переговоров в Киеве должна была стать ожидаемая новая волна украинских беженцев в Польшу.

    Непрямо это подтверждал и сам Моравецкий. Так, 24 ноября на саммите глав правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) польский премьер заявил, что в ближайшем будущем может повториться ситуация с беженцами, которая имела место в феврале-марте. «Сегодня мы призываем ЕС принять превентивные меры против того, что может произойти через несколько недель. Европейская комиссия должна гораздо больше помогать таким странам, как страны Вышеградской группы. Поток денег из ЕС в наши страны должен быть гораздо большим», – сказал он. При этом Министерство внутренних дел Польши сообщило 25 ноября, что предстоящий осенне-зимний период и потенциальная следующая волна беженцев, несомненно, станут вызовом для Польши. «Правительство готовится к этому, активно помогая беженцам на местах, на Украине», – сказано в комментарии МВД Польши.

    Однако реальная повестка визита Матеуша Моравецкого в Киев радикально отличалась от анонсов. Он встретился с Денисом Шмыгалем, но лишь в рамках саммита премьеров так называемого Люблинского треугольника – военно-политического союза Польши, Литвы и Украины. По его результатам было обнародовано совместное заявление, которое подписали Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Этот документ был традиционно посвящен «противодействию агрессивной политике России» и т. п. А мимолетная встреча Моравецкого с Зеленским и вовсе произошла «в массовке» – в рамках саммита по продовольственной безопасности, который 26 ноября состоялся в Киеве. Соответственно, на совместной пресс-конференции с президентами Украины и Венгрии, а также премьерами Литвы и Бельгии глава польского правительства говорил не об украинских беженцах, а об украинском зерне. При этом отдельной встречи с президентом Украины удостоился премьер Бельгии Александр Де Кроо – хотя в поездке в Киев его сопровождала глава МИД этой страны Аджа Лябиб, которая в 2021 году в качестве журналистки посещала Крым, что на Украине считается преступлением.

    На первый взгляд, именно с таким публично пренебрежительным отношением к союзникам связан демарш польской делегации в Киеве. Ведь премьер Польши отказался принимать участие в церемонии возложения колосков к расположенному на Печерских холмах главному мемориалу памяти жертв голода 1932–1933 годов совместно с президентом Украины и премьерами Бельгии и Литвы. Моравецкий и сопровождавшие его глава канцелярии премьера Михал Дворчик и замглавы МИД Польши Марцин Пшидач возложили колоски «сепаратно» – к небольшому мемориалу у Михайловского собора. Причем это был именно демарш, поскольку Польша является восьмой страной мира, признавшей голод 1932–1933 годов «геноцидом украинского народа» – это произошло еще в 2006 году. Более того, выступая на упомянутой пресс-конференции в Киеве, Матеуш Моравецкий напомнил, что в те годы на территории Украины умерли от голода 100 тысяч поляков – что прямо расходится с киевской концепцией «геноцида» исключительно украинцев.

    Однако, по имеющейся информации, подобная символическая оплеуха для Киева была подготовлена Варшавой заранее – как ответ на целый ряд украинских ударов по Польше. Причем как раз удар украинской зенитной ракеты по польской территории 15 ноября, приведший к смерти двух граждан Польши, нанес далеко не самый большой вред польско-украинским отношениям. Куда сильнее по ним ударило заявление Владимира Зеленского, которое вечером того же дня показали почти все польские телеканалы: «Сегодня российские ракеты ударили по Польше, по территории нашей дружественной страны. Погибли люди. Примите, пожалуйста, соболезнования от всех украинских братьев!» И ведь Зеленский к тому времени точно знал, что на польской земле взорвалась ракета, выпущенная Украиной.

    Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Но и на следующий день, уже после заявлений президентов США и Польши о том, что виновата в инциденте Россия, но ракета все же была украинской, Зеленский не унимался – мол, ему лично от командующего Воздушных сил было доложено, что «это была не наша ракета или не наш ракетный удар». Аналогично вел себя и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Как написал бывший польский дипломат, а ныне политический обозреватель популярного портала Onet.pl Витольд Юраш, дело было, казалось бы, до безумия простое. «Президент Зеленский мог бы выразить сожаление и извиниться за досадный инцидент, а также – хотя это все же вина россиян – предложить компенсацию семьям погибших. Может быть, не на 100%, но абсолютное большинство поляков поняли бы, что произошла случайная трагедия, в которой не виновата Украина. К сожалению, этого не произошло, и президент Украины погряз в совершенно ненужной лжи». Даже после того, как в ВСУ признали, что «по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете», в Киеве извиняться не спешат. Депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий назвал это «подарком для Путина». По словам евродепутата, слово «извините» от Украины Польша приняла бы с пониманием. Также Чарнецкий указал на «способность России использовать такие ситуации в свою пользу».

    Но, как оказалось, это был не последний плевок Киева в лицо Варшаве. 18 ноября заместителем министра иностранных дел Украины был назначен бывший посол в ФРГ Андрей Мельник. Кроме того, что этот «дипломат» сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», в Польше он «прославился» восхвалением Степана Бандеры. Так, незадолго до очередной годовщины Волынской резни – убийства более 100 тысяч мирных поляков на Волыни подручными лидера ОУН* Степана Бандеры, Мельник заявил, что «Бандера был одним из тех, кто боролся за свободу и независимость Украины». Андрей Мельник тогда сказал, что Бандера не несет никакой ответственности за массовые убийства поляков, а украинцев в межвоенной Польше «преследовали так, что трудно себе представить», и их тоже убивали на Волыни. По оценке украинского дипломата, Польша в то время была для украинцев «таким же врагом, как нацистская Германия и СССР».

    После этого в эфире телеканала Polsat News представители всех парламентских сил Польши осудили – пусть и в разной мере – поведение украинских властей. В частности, госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявил: «Лично я удивлен этим назначением, потому что как польская сторона мы всегда выступаем против бандеровского нарратива, это неприемлемо, и мы ни в коем случае не можем принять политиков, которые вводят такой нарратив в публичное пространство».

    Депутат же от консервативной партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак прямо сказал: «Они прекрасно знали, что Польша не хотела бы, чтобы человек, который так оскорбил Польшу и поляков, стал заместителем министра иностранных дел. Боюсь, что это не случайно. Боюсь, что это пощечина Польше за то, что она не обратила внимания на украинскую версию о ракетах в Люблинском воеводстве».

    Не обошли вниманием новое назначение Андрея Мельника и в высшем руководстве Польши. Президент Анджей Дуда сказал, что «нужно будет попросить пана замминистра немного лучше ознакомиться с историческими фактами, чтобы иметь объективный взгляд, ведь, к несчастью, во время Второй мировой войны украинские националисты убили почти 100 тысяч поляков».

    Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал назначение Мельника «плохим решением, которому радуется один человек в Кремле». А своеобразной «вишенкой на торте» стали слова лидера польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, которого за влиятельность часто называют начальником Польши. «Отвечу коротко: скажем так, я недоволен» – так он прокомментировал польскому государственному информагентству PAP назначение Мельника.

    Дело в том, что польские власти еще до начала российской специальной военной операции поставили все на карту поддержки Украины и украинцев. Однако еще до последних событий, в конце октября 2022-го, социологи зафиксировали четкий тренд: поляки все еще выступают за поддержку Украины, но уже против поддержки украинских беженцев, которых в Польше только по официальным данным более 1,2 миллиона. «Социологические исследования показывают, что негативное отношение к беженцам с Украины распространено во всех социальных группах, возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола», – отметили проводившие опрос Славомир Сераковски и Пшемыслав Садура. А в середине ноября Садура в интервью порталу Gazeta.pl признал, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать.

    Очевидно, что подобную тенденцию невозможно переломить символическими демаршами и вежливым выражением неудовольствия – тем более что Польша пока не ставит свою поддержку Украине в зависимость от действий киевских властей. И вряд ли сделает это в будущем, поскольку это может повлиять на поддержку уже самой Польши со стороны США. То есть Украина и дальше может безнаказанно наносить как символические, так и реальные удары по Польше.

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