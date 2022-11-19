|
|
ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине
WP: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат допустил украинскую принадлежность упавших в Польше обломков ракеты
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной, сообщила The Washington Post.
Как отмечается в публикации, в интервью изданию The Washington Post Игнат выступил с утверждением, что ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной. По его словам, результатом этого боя ПВО могло быть что угодно, передает ТАСС.
Как отмечает издание, спикер командования Воздушных сил ВСУ признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете. Он также сообщил, что во вторник в районе границы с Польшей средства ПВО Украины могли выпустить по меньшей мере 30 ракет. По мнению издания, слова спикера командования Воздушных сил ВСУ могут указывать на дальнейшее смягчение позиции Киева, который изначально отрицал, что ракета была выпущена средствами ВСУ.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
«Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победительнице «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победившей в конкурсе «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой отказали в получении российского гражданства из-за исполнения гимна украинских экстремистов, сообщили в республиканском МВД.
Полицейские установили, что в октябре Валеева привлекалась к административной ответственности по статье о дискредитации ВС России и пропаганде экстремизма, передает «Комсомольская правда».
В соответствии с этим ей отказали в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации.
Напомним, Валееву и ее подругу признали виновными по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Валеевой назначили штраф в 40 тыс. рублей.
Видео с исполнением неофициального гимна УПА* и полка «Азов» (обе организации запрещены в России) Валеевой опубликовали в Сети. Сама женщина поясняла, что она – украинка, живет в Симферополе и одна воспитывает двух детей.
В Сети появились кадры казни военнопленных боевиками ВСУ в Макеевке
|
|
В Сети опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. Военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР).
Кадры в своем Telegram-канале опубликовал российский военкор Александр Коц. Как отмечается в публикации, на видеозаписи не могут быть жертвы минометного обстрела. Все указывает на то, что взятых в плен военнослужащих таким образом казнили.
Предположительно, исполнителями убийства являются боевики ВСУ пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский, выпускники университета МВД в Харькове, а раненый «Андрюха» может оказаться Андреем Соколом.
Ранее военнослужащий из ДНР рассказал, что попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Он смог выжить после того, как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею.
До этого освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.
Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского
Политолог Корнилов: США решили приземлить Зеленского из-за риска развязывания третьей мировой
|
|
Американские политики, осаживая «ястребиные» взгляды некоторых европейских коллег, пытаются не допустить развязывания новой мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщения в СМИ о том, что США попросили европейцев и Украину осторожнее говорить об инциденте в Польше.
«США приземляют «ястребиные» изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанес удар по Польше», – рассказал донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи», – отметил собеседник.
«Но когда речь заходит о практической реализации сценариев новой мировой войны, то некоторые западные политики понимают, что ставки слишком высоки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что все это может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели санкции и публичное осуждение действий России», – полагает эксперт.
«Вместе с тем у нас нет никаких оснований ожидать смягчения риторики в адрес России. Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского», – заключил Корнилов.
Накануне зарубежные СМИ сообщили, что американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на источники написала американская газета Politico.
В статье также отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее, поэтому американской стороне приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракет на территории Польши, но не будут допущены к участию в нем. Вместе с тем накануне украинский президент заявлял, что эксперты страны получат допуск к участию в расследовании.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден счел его пустословом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Солдат ВСУ оскорбил немецкого журналиста, призвавшего расследовать убийство российских пленных
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил о необходимости провести расследование по видеозаписи расстрела российских военнопленных, совершенного военнослужащими ВСУ, в ответ один из украинских военных назвал его «русской свиньей».
Репке в Twitter описал ситуацию с убийством российских военных и призвал провести расследование, передает издание «Страна.ua».
Ответ ему написал украинский режиссер, а нынче военнослужащий ВСУ Владимир Демченко. «Расследование завершено, сними со своего аккаунта украинский флаг, русская свинья», – ответил журналисту украинец.
«Может быть, это не лучший способ завоевать сердца и умы на Западе, в чем Украина сейчас нуждается как никогда остро?» – указал ему журналист.
Напомним, в социальных сетях распространились записи с убийством безоружных российских военных. Российское Минобороны обвинило в убийстве военнослужащих. СК России завел уголовное дело.
Высокоточным ударом уничтожен арсенал ВСУ с западной артиллерией
|
|
Вооруженными Силами России в четверг, 17 ноября, нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.
Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
По данным МО РФ, в результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, говорится в сообщении.
14 ноября Минобороны сообщало, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
В Донецке заявили о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях
|
|
Почти на всей линии боевого соприкосновения мы наблюдаем тяжелые бои. Для продвижения вперед нам необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и идти в сторону Орловки, Первомайского и Карловки, откуда ВСУ обстреливают Донецк. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в регионе.
«Ситуация в районе Соледара очень непростая. Я бы не сказал, что там идет активное продвижение. В основном мы видим позиционные бои. Там стоит группировка противника «Холодный Яр», состоящая из очень мотивированных боевиков», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуацию осложняет тот факт, что у противника сохраняется возможность подвоза боеприпасов и ротации, поэтому упираться они будут до последнего. Вместе с тем идет наступление со стороны Покровского. Но сложно оценить, насколько быстро нам удастся продвинуться», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что тяжелые бои идут «буквально везде – и на Угледарском, и на Авдеевском, и на Артемовском направлении». «Что касается наступления на Угледар, то нам удалось окончательно зачистить Павловку. Но пока не будет блокирована трасса в районе Новомихайловки и Константиновки, особого продвижения ждать не стоит», – уверен донецкий депутат.
«Недавнее взятие Опытного открывает для нас путь к первой линии обороны ВСУ в сторону Орловки, Первомайского, Карловки и Галицыновки. Оттуда постоянно ведутся обстрелы Донецка из американских HIMARS и французских гаубиц CAESAR. И пока мы не выбьем оттуда противника, город будет находиться под огневым контролем ВСУ», – заключил Бердичевский.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что ведется успешное наступление в направлении Соледара, а у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт.
Алаудинов отметил, что «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Украины сообщил о вышедшей из строя половине энергосистемы страны
Премьер Украины рассказал о последствиях ракетных ударов по энергетической системе страны
|
|
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.
По его словам, на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Половина энергетической системы выведена из строя. Он добавил, что в связи с этим страна нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров. Речь идет и поставке оборудования и дополнительных финансовых ресурсов для покупки объемов газа.
Об этом Шмыгаль заявил во время совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Видео доступно на YouTube-канале кабинета министров Украины, передает РИА «Новости».
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 млрд долларов.
Медведев объяснил «слезливые истерики клоунов в Киеве»
Медведев: Америка всегда бросала своих «сукиных сынов», так будет и с Украиной
|
|
Американцев снова надули в интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока «в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».
По словам Медведева, тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли «гигантские бабки» и куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные «странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины», пишет зампред СБ России в своем Telegram-канале.
«Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности», – полагает Медведев. По его мнению, граждан США снова надули: из американского бюджета в интересах «раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена» перекачали гигантские средства.
Медведев прогнозирует, что недовольство действиями властей среди американцев будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине.
«А это случится. Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России. И все больше и больше западного бабла на войну. Только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию…» – заключил Медведев.
Ранее группа конгрессменов-республиканцев в США потребовала от главы Госдепа Энтони Блинкена прокомментировать финансовые отношения между Демократической партией, Украиной и потерпевшей банкротство криптобиржей FTX.
Кроме того, республиканцы в Палате представителей Конгресса США начали расследование деятельности нынешнего президента Джо Байдена.
Медведев: Убийцы российских военнопленных заслуживают смертной казни
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что расстрелявшие российских военных заслуживают только смертной казни
|
|
Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, то есть смертной казни, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале вспомнил годы учебы в университете, где обучался уголовному праву, и отметил, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.
«И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», – заявил Медведев.
В связи с этим он считает, что расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой.
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе. В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ООН приступили к изучению видео расстрела российских военных
|
|
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой над пленными российскими военнослужащими, ролик начали проверять, сообщила сотрудница пресс-службы ООН Элизабет Тросселл.
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», – приводит слова Тросселл РИА «Новости».
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе.
В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Politico: США попросили Киев осторожнее говорить об инциденте в Польше
|
|
Американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше, сообщают американские СМИ.
В рамках серии телефонных бесед представители властей США также потребовали от своих союзников по НАТО воздерживаться от категоричных заявлений до завершения расследования инцидента Варшавой, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее. Настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся американской стороне приходится из-за утверждений Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, пишет Politico.
Из-за этого чиновники США в среду вынуждены были связываться со своими коллегами из стран НАТО, чтобы сообщить им, что речь, по мнению Вашингтона, идет о «ракете, произведенной, по всей видимости, в России и [запущенной] с Украины». Неназванный западный чиновник сообщил Politico, что Зеленского предстоит еще «много убеждать», «он все еще не увидел доказательств».
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден публично назвал его пустословом.
Журналистка в Германии подверглась преследованиям из-за буквы Z
Журналистку в Германии начали преследовать из-за буквы Z в посте
Занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте, сообщил ее коллега и продюсер телекомпании.
Журналистка проживает как в ФРГ, так и в России, ее супруг – немецкий гражданин, у нее также есть вид на жительство, она сотрудничает с российскими СМИ «Взгляд» и «Царьград», сказал собеседник РИА «Новости».
Также она занимается съемками для RT, ищет людей для съемок расследования про оружие, добавил источник.
Журналистка приехала к супругу в небольшой город у Франкфурта-на-Майне, и к ней в четверг приехали несколько полицейских автомобилей. Они провели обыск, изъяли гаджеты, выдали ордер на обыск и ордер об изъятии «за поддержку войны».
«Буква Z была в одном из постов много месяцев назад», – сказал коллега девушки. Он предположил, что это могло привлечь внимание полиции.
После обыска журналистка решила экстренно вернуться в Россию через Дубай, сейчас она уже в российской столице.
Минобороны: Видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей
Минобороны после видео с убитыми российскими пленными заявило о «живодерской сущности» киевских властей
Видеозапись с массовой расправой над безоружными российскими военнопленными указывает на «живодерскую сущность» действующего киевского режима, заявило Министерство обороны России.
Убийство более 10 военнопленных прямыми выстрелами в голову, совершенное «выродками ВСУ», никому не удастся представить как «трагическое исключение» из «всеобщего соблюдения» Украиной прав военнопленных, говорится в Telegram-канале ведомства.
«При этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными», – подчеркнули в министерстве.
Там напомнили, что это массовое убийство военнопленных – не первое преступление киевских властей, это распространенная практика украинских военных, «активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями».
«Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины [президенту Владимиру] Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного», – заключили в министерстве.
Ранее в Сети разместили ролики, на которых запечатлены тела предположительно военнопленных ВС России. Отмечалось, что всех пленных казнили украинские боевики в Макеевке в ДНР.
СК возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских пленных
Следственный комитет возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ пленных российских военных
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских солдат, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Речь идет о видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 10 безоружных военнослужащих России, попавших в плен в ЛНР, передает ТАСС.
Возбуждены уголовные дела по фактам убийства двух и более лиц, а также по факту жестокого обращения с военнопленными.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
СПЧ: Видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации
Глава СПЧ Фадеев объявил об отправке видео с казнью российских пленных в международные организации
Видео с казнью российских военнопленных в Макеевке отправят в международные организации, сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2 тыс. адресам – в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», – сказал Фадеев, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «это демонстративное вызывающее преступление». По его словам, требуется реакция международной общественности и расследование.
«Буквально на днях я получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне. Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку «со всем возможным вниманием», – добавил Фадеев.
В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.