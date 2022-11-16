Зеленский заявил о непричастности Киева к инциденту в Польше

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16 ноября, среда | Последнее обновление — 21:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны подробности разговора в МИДе с послом Польши
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Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают.
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Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну.
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Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле.
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В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Зеленский заявил о непричастности Киева к инциденту в Польше
Президент Украины Зеленский настаивает на непричастности Киева к ракетному инциденту в Польше
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Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в эфире единого украинского телемарафона отметил, что ему лично от командующего воздушных сил было доложено, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что в ходе конфиденциальных разговоров с западными партнерами обсудил возможность допуска представителей Украины на место падения ракеты.
«Мне кажется, это справедливо... Совместные следственные группы. Раз уж говорят, что это мы», – уточнил Зеленский.
Ранее в Белом доме заявили, что США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.
В среду американские СМИ сообщили, что украинская сторона заявила американской и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше
Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины
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Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Военкор в своем Telegram-канале высказал версию, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ.
По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области
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Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь».
Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года.
«Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении.
Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д.
В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными».
Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле
Минобороны РФ назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет у Пшеводува
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Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши.
В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами
Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм
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Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич.
«Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович.
«Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт.
«Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник.
«Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович.
«Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт.
«Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник.
«Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович.
Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.
«Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт.
«И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник.
«При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич.
Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300.
Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше
Пресс-секретарь Пентагона Райдер не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении «российских» ракет в Польше
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Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что американским властям известно о сообщениях в прессе о падении ракет, однако Министерство обороны США не располагает никакой информацией, подтверждающей эти сообщения. Генерал отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации, передает ТАСС.
Тем временем Associated Press сообщило, что неназванный высокопоставленный представитель разведки Соединенных Штатов выступил с утверждением, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек.
В свою очередь дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на инцидент с якобы упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности – идет ли речь о ракетах системы ПВО Украины или российских крылатых ракетах.
Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
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Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
МИД Польши вызвал посла России из-за инцидента на границе с Украиной
МИД Польши вызвал посла России Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув
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Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув, соответствующее заявление опубликовало польское внешнеполитическое ведомство.
МИД Польши информировал, что министр иностранных дел республики Збигнев Рау вызвал посла РФ в польское внешнеполитическое ведомство и потребовал немедленных подробных объяснений, передает ТАСС.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине
Экономист Лизан: Россия может полностью оставить Украину без электричества
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Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Во вторник Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
«После вчерашних ракетных ударов по энергообъектам Украины без света временно остались около 10 млн человек. Сейчас в стране проживает порядка 27 млн граждан. То есть в темноте сидело больше трети населения. В абсолютных цифрах это апокалипсис и коллапс, поскольку многие также лишились воды и отопления, доступа к интернету», – отмечает экономист Иван Лизан.
В долгосрочной перспективе Украина приближается к черте, «после которой в стране наступит тотальный блэкаут», выводимые из строя трансформаторы не будут успевать чинить, полагает эксперт. «Это не точечные удары, как в сентябре, и даже не системные, которые мы наблюдали в октябре. Вчерашние удары были направлены на переход разрушений из количественных в качественные», – считает собеседник.
Тем не менее Россия по-прежнему действует «очень гуманно», говорит эксперт, потому что удары наносятся по подстанциям, а не энергоблокам или машинным залам, которые гораздо сложнее восстанавливать. «Вероятно, мы не бьем по машинным залам потому, что впоследствии, если эта территория войдет в состав Российской Федерации, мы сможем оперативно восстановить инфраструктуру», – предположил Лизан.
Тем не менее после массированных ракетных ударов «городское хозяйство нормально функционировать не может». «Экономика тоже не в силах работать, но Киеву уже наплевать на это, поскольку государство давно подключено к аппарату искусственной подачи денег... Еще два-три таких удара и Россия вгонит Украину в тотальный блэкаут. Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве. Если инкубационная камера на птицеферме обесточена 15–20 минут, то два миллиона яиц отправятся на помойку, потому что в них погибнут эмбрионы», – пояснил эксперт.
Во вторник Россия нанесла точечные ракетные удары в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве и Киеве власти также сообщали о попаданиях по объектам инфраструктуры. По всей стране начались перебои с электроснабжением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ракетных ударов. Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту 8 октября.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны 15 ноября самым масштабным с начала российской спецоперации. «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», – сообщил министр в соцсетях.
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Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
Стало известно о докладе Киева Вашингтону о перехвате ракеты рядом с границей с Польшей
Украинская сторона заявила американской стороне и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше, сообщают американские СМИ.
Попытка перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны осуществлялась неподалеку от места ЧП в Польше, сообщил источник в американской администрации CNN, передает РИА «Новости».
По информации собеседника, именно эти данные стали основой для оценки Вашингтоном этого происшествия в Польше.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что происшествие с рухнувшей на польской территории ракетой стало следствием действий украинской системы ПВО.
Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше
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Согласно предварительной информации, вероятность того, что ракета, упавшая в Пшеводуве, была запущена из России, крайне низка, заявил глава Соединенных Штатов Джо Байден.
По его словам, эта версия в данный момент опровергается. Байден уточнил, что любые заявления преждевременны, нужно отталкиваться от итогов расследования. По мнению американского президента, маловероятно, что ракета прилетела из России из-за траектории прилета, передает РИА «Новости».
Байден заявил о намерении прояснить точные обстоятельства инцидента в Пшеводуве и предпринять необходимые шаги. Он рассказал, что лидеры НАТО и G7 во время встречи обсудили происшествие в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Франция призвала к максимальной осторожности в вопросе установления происхождения упавшей на востоке Польши ракеты.
Захарова расценила как грубую провокацию заявления Киева об инциденте в Польше
МИД России назвал заявления Киева о падении ракет в Польше грубой провокацией
Заявления украинской стороны о падении в Польше ракет являются грубой провокацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российский МИД вскоре сделает заявление о ситуации, сообщила дипломат в Telegram.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Варшавы на инцидент с падением ракет и гибелью в результате двух человек могла бы быть «более сдержанной и профессиональной». По его словам, необходимо быть более сбалансированными, говоря о таких опасных темах, передает РИА «Новости».
Накануне в Польше сообщили о падении на территории частей ракет, в результате погибли два человека. В Минобороны России заявили, что падение ракеты в польском Пшеводуве является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ.
Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по «Дружбе»
В «Транснефти» заявили о приостановке Украиной прокачки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба»
Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Демин заявил, что Украина уведомила о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии, передает ТАСС.
По его словам, Украина сослалась на падение напряжения.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию, а в четверг Польша приступила к ремонту участка. Позже прокачка восстановилась.
Байден назвал упавшую в Польше ракету результатом работы ПВО Украины
Глава Соединенных Штатов заявил, что инцидент с ракетой в Пшеводуве связан с работой украинской ПВО
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Американский президент Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО, сообщает Reuters.
Кроме того, представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты идентифицированы экспертами как части зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Украины, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Как сообщают источники в Белом доме газете The Wall Street Journal, по предварительной информации, упавшая ракета была выпущена украинской ПВО. Выводы об инциденте члены НАТО планируют обсудить 17 ноября, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты идентифицированы экспертами как части зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Украины.
Накануне сообщалось о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши. Власти страны пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
Президент США Джо Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал дождаться окончания расследования инцидента с ракетой в Польше и избегать поспешных выводов.
Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо заявили, что – вне независимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».
Стали известны подробности разговора в МИДе с послом Польши
МИД: Россия призвала Польшу не ввязываться в провокации Киева и не устраивать свои
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Послу Польши в России было указано на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии вокруг инцидента с падением в Пшеводуве двух ракет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона подчеркнула, что ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Послу напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к инциденту наших ВС были оперативно даны Министерством обороны России, приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
«Ознакомили посла Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа. Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», – заключили она.
Ранее сообщалось, что страны НАТО не собираются задействовать 4-ю статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше.
Президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях
Ударами армейской авиации ВКС России на Купянском направлении сорваны попытки наступления трех тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Колесниковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении за сутки отражены две попытки ротных групп ВСУ атаковать российские позиции у населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Контратаками в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник остановлен и рассеян. Ликвидированы более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Степного ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наемников, две машины пехоты.
За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Берестовое, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Тягинка, Садовое, Змиевка Херсонской области, Кирово ДНР, 94 артподразделения, живая сила и военная техника в 185 районах, отчитались в Минобороны.
У Новоегоровки ЛНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Орехова Запорожской области взорван склад боеприпасов ВСУ, а под Колесниковкой Харьковской области уничтожены две артсистемы М777 производства США.
В районе населенного пункта Мыловое Херсонской области взорвана украинская самоходная установка «Акация», а рядом с Артемовкой ЛНР уничтожена украинская машина реактивной системы залпового огня «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
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