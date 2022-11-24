Европа сделала первый шаг к краже активов России

Европарламент принял резолюцию, в которой Россия объявляется «спонсором терроризма». В Москве это решение назвали глупым. Да и правовых последствий у него нет: в законах ЕС, в отличие от США, нет понятия «страны-спонсора терроризма». Тогда зачем Европарламенту потребовалось принятие этого декларативного в данный момент документа и может ли данная резолюция послужить основой для более значимых антироссийских решений ЕС в будущем?

В среду Европарламент большинством голосов принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. Из итогов голосования следует, что документ поддержали 494 евродепутата из 596, против – 58, еще 44 – воздержались.

Бывший постпред России в ЕС, ныне сенатор Владимир Чижов назвал резолюцию глупой и одновременно способствующей нарастанию напряженности. «Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», – написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Глава профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил: документ Европарламента станет дымовой завесой для реабилитации военных преступлений киевского режима.

Важно то, поясняет РИА «Новости», что у Евросоюза нет какой-либо законодательной базы для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. По обвинению в поддержке террористических актов ЕС может вводить санкции против физических лиц и организаций – в 2016 году в черном списке оказались 13 человек и четыре структуры, включая запрещенные и в России ИГИЛ* и «Аль-Каиду*». Следовательно, с точки зрения буквы закона, никаких правовых последствий нынешнее выступление Европарламента не несет – и следовательно, де-юре никаких санкций последовать не может.

Равно как не имеет значения для России ранее принятое похожее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ведь и из Ассамблеи, и из Совета Европы Россия ушла в марте.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе парламент Чехии принял специальное постановление, в котором объявил российскую власть «террористическим режимом». Аналогичные решения приняли парламент Эстонии и Сенат Польши. Но эти заявления так же, как и резолюция Европарламента, пока не должны обещать никаких последствий – в силу отсутствия в национальных законодательствах понятия «страны-спонсора терроризма».

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Для сравнения, в правовой системе США понятие «государства, финансирующие терроризм» (State Sponsors of Terrorism) закреплено в том числе в законах о государственной обороне, об экспорте оружия и об иностранной помощи. В список включаются страны, которые, по официальной оценке Госдепа, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».

Попадание в этот перечень означает введение особо жестких экономических и политических санкций, в том числе: снятие дипломатической неприкосновенности с представителей страны, запрет на оказание экономической помощи, запрет гражданам США участвовать в финансовых операциях с этой страной и т. д. Судя по сайту Госдепартамента, по состоянию на этот год в списке всего четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия. России, как можно отметить, там нет и никогда не было.

Хотя попытки признать РФ «спонсором терроризма» периодически предпринимаются в Вашингтоне, в том числе в последнее время. Так, в июле Нэнси Пелоси – на тот момент спикер Палаты представителей Конгресса – обратилась с соответствующей просьбой к госсекретарю Энтони Блинкену, и тогда же соответствующую (и необязательную к исполнению) резолюцию принял Сенат. Но обязывающее решение так и не было принято. В августе МИД России предупредил: включение нашей страны в список «стран-спонсоров» грозит разрывом дипотношений с США.

Американцы предпочли действовать через европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов. Сенатор отметил:

«США пытаются нагнуть европейцев, протащить идею прикарманить активы России руками европейцев – своих союзников».

Он пояснил: не исключено, что нынешняя резолюция Европарламента станет поводом для принятия других решений на уровне ЕС – а те в свою очередь могут привести к попыткам конфискации зарубежных активов России. Сама по себе резолюция ЕП еще не дает юридических оснований для конфискации, но может создать базис для таких попыток, указал сенатор Долгов.

Напомним, что в понедельник издание Politico Europe опубликовало материал, из которого следует: в Еврокомиссии изучают правовые варианты конфискации российских государственных и частных активов в ЕС для оплаты «расходов на восстановление Украины». «Потенциальная награда» будет состоять из замороженных активов Центробанка РФ почти на 300 млрд долларов, а также активов и доходов физических и юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС, указывает издание.

Politico Europe напоминает, что предложение наложить арест было высказано в мае. Его ожидаемо поддерживает Украина, а в рамках ЕС лоббируют Польша, прибалтийские страны и Словакия. В октябре в Еврокомиссию поступило поручение лидеров соответствующих стран изучить «юридические варианты ареста российских активов, которые в настоящее время заморожены под санкциями». Но загвоздка в том, что в ЕС не существует юридического механизма для подобной конфискации арестованных средств – на что в мае указала глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Возможно, у ЕС есть путь к законной конфискации замороженных активов в соответствии с международным правом, но это, вероятно, узкий, длинный и непроверенный путь», – заявил Politico Europe Ян Дунин-Васович, юрист Hughes Hubbard & Reed. Поэтому вопрос и начал обсуждаться в рамках Еврокомиссии, и добавим – при помощи документов Европарламента, пока что декларативных.

В то же время замглавы сенатского комитета по международным делам Андрей Климов полагает: евросоюзники США могут наложить руку на российские зарубежные активы безо всяких резолюций и дополнительных правовых решений. «Запад по существу уже прикарманил активы России, может арестовать их на сто лет, например. Потому что арест актива не предполагает ограниченного срока. Но сам по себе актив все равно работает, потому что лежит в банке, деньги эти крутятся», – заметил Климов.

«Поэтому резолюция была принята для того, чтобы дрессировать политический класс континентальной Европы, чтобы там все в один голос проводили антироссийскую политику, – уверен Климов. – Текст резолюции был написан секретариатом ЕС под диктовку американских лоббистов, но с таким же успехом все это можно было написать на заборе в Брюсселе».

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман полагает, что речь идет не только о желании Запада присвоить российские активы, «потому что они все равно к нам не вернутся». «Проблема в том, чтобы максимально сократить любые взаимодействия с нами, а заодно тыкать этими резолюциями в нос нормальным странам – смотрите, мол, с кем вы имеете дело. Утешает лишь то, что резолюции ЕП необязательны к исполнению», – отметил парламентарий.

«Решение Европарламента, принятое им вместо осуждения террористических действий Киева в отношении российских военнопленных, вместо осуждения атак на Запорожскую АЭС, полностью и окончательно дискредитирует эту структуру, – резюмирует сенатор Долгов. – Европарламент больше не заслуживает никакого внимания. Россия будет спокойно решать цели и задачи, которые поставил президент, это цели и задачи нашей специальной военной операции. Резолюция Европарламента стала лишним подтверждением правильности наших шагов».

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