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18 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

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Тимур Шерзад, журналист
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Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
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    Наследством Пелоси станет ожидание войны

    Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить
    		   18 ноября 2022, 13:58
    Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.

    У Нэнси Пелоси много врагов в США и за их пределами. Теперь они могут порадоваться: «железная леди» американской политики уходит, как побежденная.

    Демократы уже неделю ликуют. Вопреки всем прогнозам, они сохранили контроль за Сенатом, избрали своих губернаторов в трех прежде республиканских штатах и испортили жизнь Дональду Трампу. Однако нижняя палата Конгресса – Палата представителей – по итогам выборов все-таки переходит под контроль консервативной оппозиции, и Пелоси вынуждена оставить пост спикера – третий в иерархии США после постов президента и вице-президента.

    Этот проигрыш – далекий от разгрома, но все-таки проигрыш – был очевиден сразу после выборов. Но Пелоси объявила о своем уходе только после того, как блокирующее большинство республиканцев в один мандат (потом получат еще два-три, подсчет голосов до сих пор продолжается) было зафиксировано математически. Возможно, все это время где-то под ковром в Белом доме она пыталась договориться и остаться хотя бы лидером депутатского корпуса демократов – главой парламентской оппозиции.

    Такая работа ей тоже хорошо знакома, поскольку уже больше 20 лет она возглавляет в Палате представителей то меньшинство, то большинство. Но новый двухлетний срок все-таки проведет в качестве рядового депутата – и этот срок для нее последний, а первый начался в далеком 1987-м.

    В Америке она – ветеран своего дела и один из главных юнитов элиты. Остальному миру Пелоси памятна прежде всего тем, что поставила его на грань войны между США и КНР за Тайвань, куда полетела с демонстративным визитом вопреки предостережением Пекина и уговорам президента-однопартийца.

    Также эта жилистая и склочная женщина сделала себе имя как публичный враг Дональда Трампа и России. Наконец, на ее родине будет много написано и сказано про то, что Пелоси – яркий представитель меньшинств (как женщина и как католичка), который посвятил всю свою жизнь правам меньшинств, потому что меньшинства в современном дискурсе демократов – это главное после борьбы с Трампом и помощи Украине.

    Реальная Пелоси интересна совсем не этим, а тем, что за скандальностью скрывается расчетливый и эффективный функционер. На таких держится американская политическая система, как держался небесный свод на плечах титанов.

    Она не просто дочь конгрессмена и потомственный политик из семьи госслужащих. Она профессиональный политик, который учился на политика в колледже и ничем, кроме политики, в жизни не занимался.

    Однако Пелоси – не тот трибун, жизнь которого проходит в предвыборных кампаниях и общении с народом. Формально она переизбиралась в своем округе в Калифорнии каждые два года с огромным отрывом от республиканских конкурентов, но это отнюдь не доказательство народной любви.

    Пелоси вообще не из тех, кто может в такой любви купаться. Она по рождению элита, она по сути элита – и она живет, как элита, в буквальном смысле коллекционирует бриллианты. В период пандемии спикер, отстаивавшая жесткие карантинные меры, заставила открыть только для себя салон красоты, чтоб поправить прическу. Маленький, но показательный для нее скандал.

    В глазах массового избирателя – тех страждущих и неприкаянных, к кому традиционно апеллируют демократы, Пелоси – это стерва с дорогой сумочкой, а не моральный авторитет.

    Карьера уходящей «титанки» изначально была посвящена не избирателям, а партии. Фокус в том, что в первом избирательном округе Пелоси республиканцы перестали побеждать уже тогда, когда она была совсем маленькой девочкой. В условиях стабильного электорального перевеса борьба за кресло конгрессмена идет не с другой партией, а с однопартийцами. Победив конкурентов однажды, Пелоси впоследствии просто проштамповывала свой мандат каждые выборы как лидер калифорнийских демократов.

    А вот в том, что ей десятилетиями удавалось удерживать позиции в их довольно конкурентной среде, она действительно раскрывается как личность – тот самый жесткий и эффективный аппаратчик, который сходил на похороны многих своих врагов.

    Через год после того, как Пелоси впервые избралась в Конгресс, Калифорния в последний раз проголосовала за республиканского кандидата в президенты: Джорджа Буша – старшего. С тех пор этнический баланс населения сильно сместился в латиноамериканскую сторону, и крупнейший штат США стал надежным оплотом демократов.

    Сменщик Пелоси на посту спикера – республиканец Кевин Маккарти – тоже представляет в Конгрессе Калифорнию, но его округ находится в значительно более консервативной ее части: горной и отдаленной от пляжей, где давно подумывают отделиться от либерального шабаша на побережье и организовать собственный штат.

    На этом шабаше Пелоси была королевой. Приходили и уходили президенты, но она оставалась лидером, административными мускулами и лицом калифорнийских демократов,

    а до звезд в Палате представителей добралась через должность «кнута» – человека, который добивается единообразного голосования в партии.

    Сейчас Пелоси 82 года, но найти ей замену всё равно будет непросто. Это не тот случай, когда подбирать будут, политкорректности ради, из числа гомосексуальных темнокожих женщин, тут нужен по-настоящему эффективный менеджер. Тем более, что задачей партийных элит сейчас является ни в коем случае не допустить усиления левого, почти революционного крыла партии, где ориентируются на Берни Сандерса и Александрию Окасио-Кортес.

    Скорее всего, преемником калифорнийской императрицы станет Хаким Джеффрис, входящий в управляющую «пятерку» демократов в Палате представителей (в качестве «ведущего кандидата» на пост протитулован даже в «Википедии»). Он тоже из наглухо демократического округа – нью-йоркского Бруклина, что дает возможность не отвлекаться на выборы от партийных дел.

    Родился там же – еще тогда, когда Бруклин был довольно опасным местом, а не перенаселенной Меккой для хипстеров. По образованию и первой профессии – юрист. Цвет кожи кофейный (ближневосточный типаж). Слывет религиозным по меркам демократов человеком. В плане взглядов – умеренный «центрист».  

    В его случае возвышение наверняка будет подано как пример работающего социального лифта, когда из грязи в князи. Но работа таких лифтов не отменяет того, что князья – это в том числе наследственная аристократия. Скорее всего, через два года Пелоси передаст свое кресло в Конгрессе своей дочери.

    В лучшем для всех случае мир вспомнит о ветеране американской политики только в связи с продолжением ее династии. В худшем – применительно к крупному военному конфликту в Азии, экономические последствия от которого ощутит вся планета.

    Среди синологов распространено мнение, что битва за Тайвань, которую как будто провоцировала Пелоси, не началась потому, что не могла начаться сейчас. Однако эти события, вполне вероятно, стали «последней каплей» – таким актом вмешательства Америки в китайские дела, после которого было принято решение о силовом (при необходимости), но окончательном решении тайваньского вопроса в течение нового пятилетнего срока председателя Си Цзиньпина, пока Пентагон не вооружил островных сепаратистов буквально до зубов.   

    Только после этого можно будет окончательно оценить и вклад Пелоси в историю, и ее метод политической борьбы, когда прешь напролом – на Тайвань или к любой другой цели, не считаясь с интересами и чувствами других.


     
     
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