Наследством Пелоси станет ожидание войны

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.

У Нэнси Пелоси много врагов в США и за их пределами. Теперь они могут порадоваться: «железная леди» американской политики уходит, как побежденная.

Демократы уже неделю ликуют. Вопреки всем прогнозам, они сохранили контроль за Сенатом, избрали своих губернаторов в трех прежде республиканских штатах и испортили жизнь Дональду Трампу. Однако нижняя палата Конгресса – Палата представителей – по итогам выборов все-таки переходит под контроль консервативной оппозиции, и Пелоси вынуждена оставить пост спикера – третий в иерархии США после постов президента и вице-президента.

Этот проигрыш – далекий от разгрома, но все-таки проигрыш – был очевиден сразу после выборов. Но Пелоси объявила о своем уходе только после того, как блокирующее большинство республиканцев в один мандат (потом получат еще два-три, подсчет голосов до сих пор продолжается) было зафиксировано математически. Возможно, все это время где-то под ковром в Белом доме она пыталась договориться и остаться хотя бы лидером депутатского корпуса демократов – главой парламентской оппозиции.

Такая работа ей тоже хорошо знакома, поскольку уже больше 20 лет она возглавляет в Палате представителей то меньшинство, то большинство. Но новый двухлетний срок все-таки проведет в качестве рядового депутата – и этот срок для нее последний, а первый начался в далеком 1987-м.

В Америке она – ветеран своего дела и один из главных юнитов элиты. Остальному миру Пелоси памятна прежде всего тем, что поставила его на грань войны между США и КНР за Тайвань, куда полетела с демонстративным визитом вопреки предостережением Пекина и уговорам президента-однопартийца.

Также эта жилистая и склочная женщина сделала себе имя как публичный враг Дональда Трампа и России. Наконец, на ее родине будет много написано и сказано про то, что Пелоси – яркий представитель меньшинств (как женщина и как католичка), который посвятил всю свою жизнь правам меньшинств, потому что меньшинства в современном дискурсе демократов – это главное после борьбы с Трампом и помощи Украине.

Реальная Пелоси интересна совсем не этим, а тем, что за скандальностью скрывается расчетливый и эффективный функционер. На таких держится американская политическая система, как держался небесный свод на плечах титанов.

Она не просто дочь конгрессмена и потомственный политик из семьи госслужащих. Она профессиональный политик, который учился на политика в колледже и ничем, кроме политики, в жизни не занимался.

Однако Пелоси – не тот трибун, жизнь которого проходит в предвыборных кампаниях и общении с народом. Формально она переизбиралась в своем округе в Калифорнии каждые два года с огромным отрывом от республиканских конкурентов, но это отнюдь не доказательство народной любви.

Пелоси вообще не из тех, кто может в такой любви купаться. Она по рождению элита, она по сути элита – и она живет, как элита, в буквальном смысле коллекционирует бриллианты. В период пандемии спикер, отстаивавшая жесткие карантинные меры, заставила открыть только для себя салон красоты, чтоб поправить прическу. Маленький, но показательный для нее скандал.

В глазах массового избирателя – тех страждущих и неприкаянных, к кому традиционно апеллируют демократы, Пелоси – это стерва с дорогой сумочкой, а не моральный авторитет.

Карьера уходящей «титанки» изначально была посвящена не избирателям, а партии. Фокус в том, что в первом избирательном округе Пелоси республиканцы перестали побеждать уже тогда, когда она была совсем маленькой девочкой. В условиях стабильного электорального перевеса борьба за кресло конгрессмена идет не с другой партией, а с однопартийцами. Победив конкурентов однажды, Пелоси впоследствии просто проштамповывала свой мандат каждые выборы как лидер калифорнийских демократов.

А вот в том, что ей десятилетиями удавалось удерживать позиции в их довольно конкурентной среде, она действительно раскрывается как личность – тот самый жесткий и эффективный аппаратчик, который сходил на похороны многих своих врагов.

Через год после того, как Пелоси впервые избралась в Конгресс, Калифорния в последний раз проголосовала за республиканского кандидата в президенты: Джорджа Буша – старшего. С тех пор этнический баланс населения сильно сместился в латиноамериканскую сторону, и крупнейший штат США стал надежным оплотом демократов.

Сменщик Пелоси на посту спикера – республиканец Кевин Маккарти – тоже представляет в Конгрессе Калифорнию, но его округ находится в значительно более консервативной ее части: горной и отдаленной от пляжей, где давно подумывают отделиться от либерального шабаша на побережье и организовать собственный штат.

На этом шабаше Пелоси была королевой. Приходили и уходили президенты, но она оставалась лидером, административными мускулами и лицом калифорнийских демократов,

а до звезд в Палате представителей добралась через должность «кнута» – человека, который добивается единообразного голосования в партии.

Сейчас Пелоси 82 года, но найти ей замену всё равно будет непросто. Это не тот случай, когда подбирать будут, политкорректности ради, из числа гомосексуальных темнокожих женщин, тут нужен по-настоящему эффективный менеджер. Тем более, что задачей партийных элит сейчас является ни в коем случае не допустить усиления левого, почти революционного крыла партии, где ориентируются на Берни Сандерса и Александрию Окасио-Кортес.

Скорее всего, преемником калифорнийской императрицы станет Хаким Джеффрис, входящий в управляющую «пятерку» демократов в Палате представителей (в качестве «ведущего кандидата» на пост протитулован даже в «Википедии»). Он тоже из наглухо демократического округа – нью-йоркского Бруклина, что дает возможность не отвлекаться на выборы от партийных дел.

Родился там же – еще тогда, когда Бруклин был довольно опасным местом, а не перенаселенной Меккой для хипстеров. По образованию и первой профессии – юрист. Цвет кожи кофейный (ближневосточный типаж). Слывет религиозным по меркам демократов человеком. В плане взглядов – умеренный «центрист».

В его случае возвышение наверняка будет подано как пример работающего социального лифта, когда из грязи в князи. Но работа таких лифтов не отменяет того, что князья – это в том числе наследственная аристократия. Скорее всего, через два года Пелоси передаст свое кресло в Конгрессе своей дочери.

В лучшем для всех случае мир вспомнит о ветеране американской политики только в связи с продолжением ее династии. В худшем – применительно к крупному военному конфликту в Азии, экономические последствия от которого ощутит вся планета.

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Среди синологов распространено мнение, что битва за Тайвань, которую как будто провоцировала Пелоси, не началась потому, что не могла начаться сейчас. Однако эти события, вполне вероятно, стали «последней каплей» – таким актом вмешательства Америки в китайские дела, после которого было принято решение о силовом (при необходимости), но окончательном решении тайваньского вопроса в течение нового пятилетнего срока председателя Си Цзиньпина, пока Пентагон не вооружил островных сепаратистов буквально до зубов.

Только после этого можно будет окончательно оценить и вклад Пелоси в историю, и ее метод политической борьбы, когда прешь напролом – на Тайвань или к любой другой цели, не считаясь с интересами и чувствами других.