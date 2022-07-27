Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны

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27 июля, среда  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Почему газовая паника в Европе наигранна

Европа сама загнала себя в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Евросоюз воспринял новости об отключении еще одной турбины «Северного потока – 1» и о сокращении прокачки газа до 20% от мощности как что-то неожиданное. Однако о неисправности турбины и ее отключении еще на прошлой неделе европейцев предупредил лично президент России Владимир Путин. Почему Европа строит из себя жертву, хотя исправить ситуацию может только она сама, и чего конкретно добивается Россия? Подробности...
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Почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами

Открытие ключевого моста в Херсонской области – Антоновского – состоялось в декабре 1985 года Сергей Бобылев/ТАСС
Украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост. Его разрушение необходимо Киеву для начала так называемой битвы за Херсон. Однако построенное еще во времена СССР при Горбачеве сооружение пока выдерживает многочисленные попадания присланных Украине из США ракет. Почему ВСУ, несмотря на множественные попытки и заокеанскую помощь, до сих пор не могут разрушить стратегический мост? Подробности...
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Как Россия будет покидать МКС

Изображение проекта новой российской космической станции Роскосмос/ТАСС
Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?  Подробности...
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Евросоюз сам лишает себя канала влияния на Россию

Европа ищет любые зацепки, чтобы навредить простым россиянам EPA/TASS
В Европе обсуждается очередной антироссийский запрет. На этот раз речь идет о том, чтобы пресечь саму возможность посещения гражданами России стран Шенгенской зоны, то есть большинства стран Евросоюза. Звучат даже более радикальные идеи – выдавать визу только тем, кто открыто предаст родную страну. И тем самым, как и в остальных подобных случаях, Европа навредит прежде всего себе самой. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Украина стала страной-ловушкой

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
От призыва укрываются немало украинских патриотов. Они надеются победить Россию, но мечтают, чтобы эту победу одержала «лучшая в Европе армия», на которую восемь лет платили из зарплаты военный налог. Воевать с дивана – это пожалуйста, но гнить в окопах они не подписывались. Подробности...
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Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Похороны «Северного потока – 2» несколько месяцев назад ознаменовали собой фактический курс на разрыв экономических связей Старого Света и России. И ренессанс этого проекта будет воспринят прямо противоположным образом. Подробности...

Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оскорбительно маленькая сумма аванса за потенциальный угон самолетов российских ВКС прозрачно намекает, что все обещанные золотые горы были не более чем враньем с целью добиться своего, а там хоть трава не расти. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

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15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
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    Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны

    82-летняя любительница дорогих украшений решила рискнуть назло Пекину, Госдепу и Байдену
    		   27 июля 2022, 20:30
    Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В КНР подтвердили: ответ на возможный визит спикера Палаты представителей США на Тайвань будет именно военным. В свою очередь Пентагон пообещал нарастить присутствие в Южно-Китайском море, но в целом военные понимают, что их втягивают в провокацию, и выступают против визита. Зачем 82-летняя калифорнийка ставит две ядерные державы на грань войны?

    «Если американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань».

    Такова официальная реакция Минобороны КНР на намерение спикера Палаты представителей США (т.е. третьего должностного лица в официальной иерархии государства) посетить с визитом Тайвань, который Вашингтон юридически признает частью Китая, но на практике не готов отпустить этот остров в сферу влияния Пекина ни при каких обстоятельствах.

    Показателен здесь не жесткий тон (в общении с американцами китайцы давно отказались от «восточной вежливости», перейдя на дипломатическую тактику «воина-волка», а то, что это говорит представитель не МИД, а военного ведомства – Тань Кэфэй. 

    Ранее Financial Times со ссылкой на свои источники писала, что Пекин предупредил Вашингтон о возможном военном ответе «в частном порядке». Теперь угроза подтверждена официально и как будто обнародована с посылом «потом не говорите, что не предупреждали».

    В Белом доме посыл услышали. Теперь президентская администрация отговаривает Пелоси от провокационной затеи. Та отшучивается – Байден боится, что китайцы собьют мой самолет.

    Между прочим, исключать такое действительно нельзя.

     Самый очевидный ответ со стороны НОАК (Народно-освободительной армии Китая) – закрытие неба над Тайванем. То есть официальное предупреждение о том, что направляющиеся на остров самолеты будут сбиваться.

    В этом случае Вашингтон поставит себя в очень сложное положение, а ставки возрастут вплоть до возможного начала третьей мировой войны. Не понравится это и тайваньцам, в первую очередь – тайваньскому бизнесу, который окажется заперт на острове. Именно поэтому данную угрозу до сих пор не реализовали: руководство КПК искренне надеется на то, что блудный остров вернется в родную гавань по-хорошему и вольется в КНР по гонконгскому принципу «одна страна, две системы».

    Вот и сейчас на фоне весьма воинственных заявлений Пекин и Тайбей проводят мероприятия по культурному и туристическому обмену – они всего на неделю разминулись с учениями, в ходе которого силы самообороны Тайваня отрабатывали отпор десанту. Мирная жизнь кипит и накануне войны.

    Второй вариант ответа – начало масштабных военных учений вокруг острова и перекрытие судоходства силами китайских ВМФ. В случае, если это затянется, в шоковое состояние придет уже вся региональная экономика.

    Наконец, есть третий вариант, наиболее радикальный: начать специальную военную операцию с непрогнозируемыми пока масштабами, по итогам которой в истории тайваньского сепаратизма будет поставлена жирная точка.

    Это ощутит на себе уже вся мировая экономика, поскольку Тайвань является важным поставщиком микроэлектроники и полупроводников. Косвенно заденет и Россию, несмотря на то, что власти острова по требованию США присоединились к некоторым из санкций. Даже в Китае будут довольны далеко не все – там планировали получить тайваньскую экономику «живой», как курицу, которая несет золотые яйца (или, в случае острова, полупроводники).

    Подобный предапокалиптический сценарий обсуждают в мировых СМИ как минимум с марта, прозревая намерение Пекина провести собственную спецоперацию под шумок российской. Но этот сценарий уже успел выйти за рамки кричащих заголовков и газетных спекуляций. Например, в июльском докладе Минобороны Японии вероятность атаки НОАК на Тайвань оценивается как «чрезвычайно высокая». 

    Спикер Пелоси идет на столь значительный риск в силу того, что она – Пелоси. Жесткая, упрямая, напористая, харизматичная, самовлюбленная 82-летняя дама думает прежде всего о том, как будет выглядеть на выборах грядущей осенью. И чем больше с ней скандалит Белый дом, тем лучше для Пелоси. Президент Байден настолько непопулярен, что солидарность с ним токсична, а публичный конфликт, где можно встать в позу бесстрашной женщины, – это то, что политтехнолог прописал.

     Точно так же Пелоси конфликтует с Белым домом и Госдепом по российскому вопросу – требует внести РФ в список стран - спонсоров терроризма. Это наверняка станет последним рубежом в дипломатических отношениях России и США – их разрыв практически неизбежен, так как за включением в список последует лишение российских дипломатов иммунитета для преследования по искам «жертв терроризма». Подобного не было еще никогда, а в отношениях ядерных держав вообще не должно случаться, но Пелоси плевать – она корчит из себя такого лидера, которого не хватает США для победы над РФ и спасения президента Украины (фамилию «Зеленский» она при этом не всегда выговаривает с первого раза).

    Другими словами, для Пелоси кое-какая польза от ястребиных выпадов и тайваньских мероприятий есть. А больше ее нет ни для кого, в том числе для тайваньцев. Все остальные получают только риск макроэкономического шока и военного конфликта между двумя ядерными державами.

    И даже если конфликт не станет военным и не выйдет из экономических берегов, прокси-войны на два фронта – и против России руками Украины, и против Китая руками тайваньцев – экономика США не потянет, не в том она теперь состоянии.

    Поэтому если кто-нибудь искал ответа на вопрос, есть ли в руководстве США люди хуже, чем малодееспособный Байден и истерично-идеологизированный шеф Госдепа Блинкен, то это как раз Пелоси. Хотя бывало, что в российских СМИ о ней писали много хорошего – в те времена, когда она все той же валькирией терзала президента Джорджа Буша-младшего.  

    За агрессивность и аппаратный цинизм спикера иногда укоряют даже в лояльных демократам СМИ, но по большей части Пелоси фигура для либералов неприкосновенная – как женщина и давний защитник всех и всяческих меньшинств со все той же нахрапистой тактикой.

    Правда, на еще более левом фланге демократов Пелоси все-таки не любят – как излишне буржуазную особу в брюликах, но речь сейчас не об американских левых, а о том, что ради предвыборной кампании третье лицо в США взяла резко вправо – поближе к республиканцам, а от этих маневров может залихорадить планету.

    Наверняка она считает, что контролирует ситуацию, но на самом деле ее контролирует совсем другой человек – товарищ председатель Си Цзиньпин. Никто не может залезть к нему в голову и сказать, какое решение, он примет. Точнее, как долго готов ждать, поскольку, назначив себя третьим в ряду великих лидеров КНР (Мао и Дэн Сяопина) и решив баллотироваться на третий срок вопреки 40-летней традиции руководства страной, определенно хочет эту страну окончательно объединить – это один из его путей в историю. 

    Тем не менее, можно представить, что говорят Си советники, среди которых есть как «голуби», так и «ястребы».

    Первые напоминают об экономическом шоке, жертвах и международном имидже. О том, что, начав спецоперацию, будет трудно ее закончить и не довести до конца, чего бы она ни стоила. И о том, что мирное объединение вполне возможно – и уже не за горами. Шутка ли, даже партия «Гоминдан», после проигрыша в гражданской войне уведшая Тайвань в другую гавань, теперь выступает за объединение с КНР и не будет сидеть в оппозиции вечно.

    «Ястребы» же наверняка настаивают, что спецоперация все равно неизбежна – американцы не допустят мирного объединения. Но начинать ее надо сейчас, когда Запад ослаблен конфликтом с Россией и еще не поставил на остров то оружие, которое хочет поставить в течении следующих нескольких лет (соответствующую программу на общую сумму в 100 млн долларов Конгресс под руководством Пелоси принял несколько дней назад).

    Как сложится в итоге, узнаем скоро – визит Пелоси назначен на начало августа. И США как бы готовятся к любому варианту развития событий, включая худший – за оставшееся время Пентагон (там, кстати, тоже высказались против визита Пелоси) обещает резко нарастить военное присутствие в регионе Южно-Китайского моря – защищать спикера будет полноценная армия.

    На мудрость китайцев надеяться можно, на здравомыслие американцев – нет. То, что они готовы довести планету до ручки, лишь бы не пострадала собственная гордыня, Россия знает на собственном опыте. 
     
     
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