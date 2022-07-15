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15 июля, пятница  |  Последнее обновление — 16:10  |  vz.ru
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Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
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Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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В разговоре с Америкой Китай перешел на тактику «воина-волка»

Раньше дипломатия Китая пыталась избегать публичных споров с другими странами Katherine Cheng/Global Look Press
В последнее время Пекин ведет диалог с коллективным Западом резким, даже грубым тоном. Куда-то исчезли прежний такт, привычная восточная дипломатия, построенная на туманных намеках. И за Россию китайский МИД с февраля стал заступаться более решительно. Оказывается, такая перемена связана с тем, что в своей дипломатии Поднебесная решила задействовать тактику «воина-волка». Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Проблему политического украинства надо решать до конца

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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    В разговоре с Америкой Китай перешел на тактику «воина-волка»

    Раньше дипломатия Китая пыталась избегать публичных споров с другими странами
    		   15 июля 2022, 15:00
    Фото: Katherine Cheng/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    В последнее время Пекин ведет диалог с коллективным Западом резким, даже грубым тоном. Куда-то исчезли прежний такт, привычная восточная дипломатия, построенная на туманных намеках. И за Россию китайский МИД с февраля стал заступаться более решительно. Оказывается, такая перемена связана с тем, что в своей дипломатии Поднебесная решила задействовать тактику «воина-волка».

    В четверг китайский МИД вновь удивил международную общественность кратким, но емким комментарием. Представитель ведомства Чжао Лицзянь отметил разницу в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западной прессы. «Что означает «Международное сообщество?» – передало в четверг РИА «Новости» его публикацию в соцсетях.

    В качестве визуализации дипломат прикрепил карту, на которой видно, что в такое сообщество западные журналисты зачисляют только НАТО и других союзников США. На карте видно, что такие государства в мире – в явном меньшинстве и по количеству, и по площади.

    Ту же мысль, но иным образом тот же Чжао выразил недавно – в дни саммита «Большой семерки», который проходил в конце июня в Германии. Чжао Лицзянь напомнил, что «Большая семерка» – только часть мирового сообщества. Дипломат разместил пост с картинкой, на которой обозначено население стран – членов коалиции БРИКС (примерно 3,2 млрд человек) и число людей, проживающих в странах G7 (всего 777 млн). «В следующий раз, когда речь пойдет о «мировом сообществе», имейте в виду, что подразумевается на самом деле», – цитировала дипломата «Газета.ру».

    А другой представитель МИД Китая Чжан Хэцин в середине июня обвинил Вашингтон в желании разжечь вечный конфликт с Россией, подписав таким образом карикатуру. На рисунке Россию олицетворяет медведь, стоящий на пороге дома, сообщила «Лента.ру». Под дверью стоит горящий ящик, обозначенный как «украинский кризис». При этом за забором дома спрятался американский Дядя Сэм с канистрой топлива в руках. На изображении заметно, что подожженный фитиль тянется к ящику от США.

    «Сейчас китайские дипломаты общаются с Западом на одном языке, постят мемы* в соцсетях и не боятся острых высказываний. «Жесткий язык требует отвечать ударом на удар, плевком на плевок, нередко в сообщениях используются мемы», – говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

    Таких, как Чжао или Чжан, называют «воины-волки» или «дипломаты-волки», выражение вошло в обиход три года назад по аналогии с популярным в Китае фильмом. «Дипломаты-волки готовы отвечать на критику не в конфуцианской манере, а в довольно жесткой. Многие из них свободно владеют английским языком, потому что учились в США и знают изнутри западную психологию», – говорит китаист. В прежней риторике китайского МИДа, в «вежливых обкатанных ответах» не было конкретики, а эти заявления походили на туманные высказывания древнего китайского стратега Сунь-цзы. Они содержали намеки, понятные самим китайцам и жителям Юго-Восточной Азии, пояснил Маслов:

    «А вот западная публика вообще не улавливала о чем речь. Со стороны казалось, что у Пекина беззубая дипломатия».

    Китаист Николай Вавилов указывает, что при Си Цзиньпине изменился внешнеполитический курс – идеологему о мирном возвышении Поднебесной сменило «великое возрождение китайской нации». «Через несколько лет после прихода Си к власти в МИДе и появились такие игроки, как Чжао Лицзянь, Хуа Чуньин и другие», – пояснил Вавилов.

    По словам эксперта, новый курс Поднебесной подразумевает открытое соперничество с Америкой, заявку на статус лидера не только в Юго-Восточной Азии, но и во всем мире. «КНР практически сравнялась с США по доле в мировой экономике. На нее сейчас приходится до 20%, а на США – до 24%. Смена парадигмы и отражается в риторике «воинов-волков». Это отражение глубинных процессов разрыва с США, отказа от той проамериканской политики, которая проводилась при Ху Цзиньтао», – отметил китаист.

    «Такие же «дипломаты-волки» сидят не только в пресс-службе МИДа, но и в ООН, в посольствах. Они не боятся выходить к западникам, ругаться и даже использовать английский жаргон. Задача «воинов-волков» объяснять Западу суть китайской дипломатии и показать, что они не слабаки», – добавляет Маслов.

    Тон публичных речей китайских официальных лиц по поводу США и НАТО стал меняться уже с конца 2019 года, когда Америка при Трампе активно «наехала» на Поднебесную. «В этом году, после февраля, риторика Китая стала более конкретной, до этого момента Китай воспринимал США как страну, с которой можно договориться. Сейчас в Пекине понимают, что под угрозой находятся почти все достижения страны за последние 40 лет, если четко не формировать позицию о том, почему Китай поступает так, а не иначе», – заключил собеседник.

    Вавилов тоже отмечает, что с февраля, с началом украинского конфликта, риторика не только Чжао, но и остальных пекинских официальных лиц по поводу России, США и НАТО стала резче. «Попытки конкурировать с Вашингтоном за мировое лидерство возможны только в случае лояльного отношения к ним со стороны Москвы, ее приверженности к построению добрососедских отношений с Пекином. В противном случае конкуренция с США исключена», – уверен эксперт.

    Этот курс уже был подтвержден в ходе визита президента Владимира Путина в начале февраля на открытие пекинской Олимпиады, считает Вавилов. «Неслучайно российский лидер стал первым за два года главой государства, приехавшим в Китай после коронавирусного локдауна. Антиамериканский российский курс созвучен антиамериканскому курсу КНР. Он служит неотъемлемым элементом в курсе Поднебесной на построение глобального лидерства. В современной истории на уровне риторики Китай вообще никого так не поддерживал, как сейчас нашу страну. Эта поддержка даже больше, чем та, которую Мао Цзедун оказывал Пхеньяну во время корейской войны в начале 50-х годов», – полагает Вавилов.

    Стоит напомнить, что Пекин, к примеру, активно поддерживает обвинения Москвы в адрес Вашингтона в создании биолабораторий на Украине, создающих опасность для гражданского населения. «Биологические лаборатории США на Украине вызывают большую озабоченность», – говорил Лицзянь в марте, цитируя сообщения российских военных о том, что США используют такие объекты для «биовоенных планов».

    На прошлой неделе Чжао заявил: факты в полной мере доказали, что именно США представляют собой самую большую угрозу миру. «Соединенные Штаты недавно отметили 246-й День независимости, если оглянуться на прошедшие более чем 240 лет, из них США не воевали только 16 лет, это определенно самая воинственная страна в мировой истории», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    За несколько дней до этого он опубликовал коллаж из пяти фотографий – горящих Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии, жертв натовских интервенций. Фотографии снабжались цитатой генсека альянса Йенса Столтенберга: «НАТО – это оборонительный альянс», и надписью: «Бомбы – символ оборонительности НАТО». Внизу китайский дипломат оставил подпись: «НАТО – это оборонительный альянс? Шутка века».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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