Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России?

Военная спецоперация помогла предать гласности секреты бактериологов из стран НАТО, работавших на территории Украины. В частности, оказалось, что американские, британские и немецкие специалисты проводили в Киеве и Одессе исследования опасных патогенов, в том числе вируса Эбола. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он провел брифинг, посвященный анализу документов о военно-биологической деятельности США на Украине.

Так, появились данные, косвенно подтверждают, что украинский спецназ готовился применять биологические виды оружия, сообщил Кириллов, – такие подозрения возникли у российских медиков в госпиталях, когда на лечение к ним привезли пленных украинских солдат.

«33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом «А», более 4% – лихорадкой с почечным синдромом, 20% – лихорадкой Западной Нила. Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели», – пояснил Кириллов. При лечении пленных солдат в российских больницах фиксировалось странное явление – никакого терапевтического эффекта при введении антибактериальных препаратов. «В их крови выявлялись высокие концентрации антибиотиков, в том числе сульфаниламидов и фторхинолонов, – заявил начальник РХБЗ. По его мнению, данный факт может свидетельствовать о профилактическом приеме антибиотиков, а следовательно – о подготовке личного состава ВСУ к выполнению задач в условиях заражения, например, – возбудителем холеры.

В комитете Госдумы по науке по этому поводу отмечают, что обнаружение в крови солдат ВСУ высоких концентраций антибактериальных препаратов свидетельствует «о делительном периоде» терапии. «Но тогда непонятно, что же это за заболевания, которые требовали таких больших доз? – недоумевает первый зампред комитета Госдумы по науке, член парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Александр Мажуга. – С другой стороны, поддержание высокой дозы антибиотика в крови может говорить о защите человека от потенциальных бактериальных инфекций, а значит человека действительно готовили к контакту с инфекцией».

Почему именно Эбола

Западные специалисты проводили опыты над украинскими солдатами, потому что готовили их к будущим бактериологическим атакам, уверен микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН Игорь Никулин.

«Американцы на Украине, скорее всего, работали над тем, как наилучшим образом адаптировать Эболу к условиям нашего климата.

Вирус Зика ведь тоже сначала обитал только в Африке и Азии, а теперь живет и в Средней полосе», – напомнил он газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь, Кириллов уточнил, что Украина стала полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и для союзников по НАТО, прежде всего – Германии. Несколько проектов был реализовано в интересах центральной медико-санитарной службы немецкой армии, сообщил он, – особое внимание специалисты бундесвера уделяли возбудителю Конго-крымской лихорадки. При этом, изучение природных очагов лихорадки осуществлялось под видом совершенствования украинской системы эпидемиологического надзора, в работах принимали участие институт ветеринарной медицины в Киеве и противочумный институт имени Мечникова в Одессе.

Генерал обнародовал трофейный документ, доказывающий, что изучением вируса Эбола на территории Украины собиралась заниматься американская компания Metabiota – подрядчик Пентагона. «В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании Metabiota и Украинского научно-технического центра. Перед вами – запрос о финансировании американской стороной мероприятий по диагностике особо опасных патогенов на Украине, включая вирус Эбола. Подобные запросы являются частью стратегии США по переносу высокорискованной работы с опасными патогенами на территорию третьих стран», – цитирует Кириллова РИА «Новости». Metabiota планировала вести такие исследования на базе института в Одессе, уточнил Кириллов.

Повышенный интерес подрядчика американского военного ведомства к вирусу Эбола неслучаен: заболевание – одна из наиболее патогенных для человека. В ходе начавшейся в западной Африке в 2014 году вспышки заболело 28 тысяч человека, из них погибло более 11 тысяч, летальность составила около 40%, напомнил Кириллов.

«Противочумный институт имени Мечникова известен был еще в Советском Союзе, его первым американцы прибрали к рукам, как только это стало возможно, – говорит по этому поводу Никулин. – Такие эксперименты на территории США запрещены, так как представляют определенную угрозу, вот почему их перенесли в другие страны, – как правило, в те, где правительство коррумпировано, полностью подчинено Вашингтону и не задает лишних вопросов».

«Исследования возбудителя Конго-крымской лихорадки, скорей всего, проводились в рамках более масштабной работы, которую США ведут по всему миру, – добавляет военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – В более чем трехста частных лабораториях под контролем спецслужб исследуют воздействие различных вирусов на местных, так сказать, аборигенах». На Украине располагались десятки лабораторий, добавляет собеседник. «В этих лабораториях работали не только американские, но британские и немецкие специалисты. В качестве подопытных выступали военнослужащие ВСУ, чью смерть всегда можно было списать как на потери в зоне боев в Донбассе, так и на самоубийства», – полагает Леонков.

Разумеется, подобные исследования сопряжены с рисками распространения вируса на сопредельные территории, в том числе и на сами же страны НАТО, однако у каждого заболевания «есть свой ареал распространения», добавляет он. «Эти лихорадки могли испытывать на Украине с целью адаптировать их к условиям российских широт. Во время восьмилетнего конфликта в Донбассе было множество свидетельств, что вирусы из американских лабораторий проникали в том числе на территорию народных республик», – говорит эксперт.

Ветеринарная война

На брифинге Кириллов обнародовал отчет, подготовленный для Пентагона компаниями «Metabiota» и «Black and Veach», о том, как на Украине были реализованы «Ветеринарные проекты» с шифром «TAP». Под этим шифром разрабатывались инфекции, способные нанести ущерб уже не живой силе противника, а сельскому хозяйству целых регионов. Особый интерес для американских военных биологов представляла африканская чума свиней – данному возбудителю посвящено два проекта.

По словам начальника РХБЗ, проектом TAP-6 данный процесс был масштабирован на страны Восточной Европы – в рамках проекта из лабораторий сознательно допускались утечки вируса. «Обратите внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона. – По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай), – перечислил Кириллов. – В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 млрд. евро».

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«Мы живем в условиях экономической информационной и биологической войны со стороны Запада, и от него можно ждать всего, чего угодно, – говорит в этой связи Никулин. – Вероятно, американцы планировали, базируясь на Украине в приграничных районах, распылять над сопредельными регионами России вещества, которые уничтожат все посевы и убьют скот, чтобы попытаться создать сложную ситуацию с продовольствием. Ранее они именно так в 90-е вызвали голод на Кубе, полностью потравив на острове сельское хозяйство: сахарный тростник, табак, рис», – напомнил эксперт.

«О том, что нам с сопредельной территории, а именно – из Грузии – к нам на Северный Кавказ закидывали африканскую чуму свиней, заявляло и Минобороны, и тогда еще главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Вполне допускаю, что с территории Украины тоже намеревались забросить на территорию России зараженных клещей. Это один из способов ведения современной биологической войны – закидывать вирусы или насекомых дронами», – пояснил бывший советник генсека ООН.

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