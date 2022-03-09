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Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
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В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
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«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Дезертирства с инфовойны быть не может

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После начала российской спецоперации значительная часть отечественных журналистов исполнила свой долг – защитила сознание россиян от беспрецедентной массы украинских фейков. Но были и те, кто просто сбежал на сторону врага. Подробности...
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Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если часть связей с Западом окажутся по итогам происходящих событий восстановленными, постсоветское пространство – это не только источник озабоченностей, но и масса возможностей, которыми нельзя будет пренебрегать. Подробности...

«Эхо» исчерпало лимит терпения

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Хотите кусать – кусайте, но с умильным великодушием теперь будут некоторые трудности. Подробности...
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Болгары отомстили за Россию

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Как «закенселить» всю Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    США создавали на Украине чудовищную угрозу России

    Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине
    		   9 марта 2022, 14:26
    Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России?

    В среду заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.  

    Нуланд также спросили, будет ли российская сторона нести ответственность в случае, если на Украине произойдет инцидент с биологическим или химическим оружием. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – подчеркнула Нуланд.

    Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном.

    В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины под руководством Пентагона была сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий. В частности, там проводились «научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку».

    По словам Кириллова, министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты. При этом анализ актов уничтожения показал проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве.

    «Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии. Только этим можно объяснить спешку, с которой проводилось ликвидационное мероприятие», – заявил Кириллов.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если бы деятельность биолабораторий на Украине не остановили сейчас, их развитие стало бы бесконтрольным», передает РИА «Новости». По ее словам, данные об американских биолабораториях на Украине доказывают факт преступной деятельности США.

    «Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания – инструмент прямой угрозы нашей стране», – отметила Захарова. Также Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.

    «И мы задаемся вопросом, были ли уничтожены биоматериалы в лабораториях на Украине и не попали ли опасные вещества в руки экстремистов и националистов?»

    – отметила Захарова.

    «Биологические лаборатории на Украине – это бывшие советские противочумные станции, очень высоко организованные биологические объекты по противодействию эпидемий. Там хранились очень дорогие коллекции возбудителей страшных болезней и вирусов. Затем американцы частным образом захватили эти станции как на Украине, так и в других постсоветских республиках», – отметил доктор химических наук Леонид Ринк.

    «Надо было еще тогда все это уничтожать без предупреждения, но американцы шустро украли биологические образцы, – считает эксперт. – Не секрет, что США пытаются найти новые яды и вирусы, которые бы преимущественно цеплялись на славянские генотипы – русских, украинцев, белорусов. Для этого они пытаются выявить, что отличает эти народы от представителей других народов и рас. Это очень опасные, в чем-то даже чудовищные, и дорогие исследования».

    Собеседник напомнил, что после несчастных случаев в Форт-Детрике, где находятся основные центры США по биомедицинским разработкам, в Штатах запретили вести подобные работы. «Тогда американцы наняли для этого лаборатории в Китае, Швейцарии и других странах. В данном случае украинские противочумные станции отличаются от этих лабораторий, поскольку являются центрами по подготовке к биологической войне. Это самая эффективная война будущего», – полагает Ринк.

    «Российские военные нацелены на нейтрализацию украинских биологических лабораторий. Именно поэтому американцы пытались вывезти все образцы с Украины. Правда, непонятно, куда – в Штатах эти разработки вести запрещено, они откровенно нарушают КБТО, – добавил эксперт. – Кроме того, судя по найденным документам, украинское руководство обо всем знало».

    При этом, по словам Ринка, США вряд ли ждут серьезные последствия в случае подтверждения и обнародования доказательств о производстве биологического оружия на Украине. «Американцы и их союзники будут пользоваться правом вето, – предположил собеседник. – Однако количество стран, которые настроены против США, стремительно увеличивается. Так что эти факты очень нужны для того, чтобы показать их союзникам, что на их территории ведутся опасные разработки».

    В свою очередь ученый-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал газете ВЗГЛЯД, что «цель работы сети американских биолабораторий на Украине – создать наступательный военный потенциал против России».

    «Сеть биолабораторий в постсоветских странах США начали создавать еще в начале 90-х годов. Сейчас в Казахстане, например, работают две биолаборатории – в Алма-Ате и в поселке Отар Жамбылской области. А на Украине работают несколько десятков американских лабораторий. Сейчас они строят еще одну в городе Мерефа Харьковской области на базе ветеринарного института», – рассказал эксперт.

    Онищенко назвал лицемерием заявления американской стороны о том, что эти лаборатории создаются и работают для обеспечения безопасности украинских граждан и американских военных. «Для Пентагона, конечно, одной из важнейших задач является забота о том, чтобы доярка в Черниговской области не подцепила какой-нибудь вирус. И для этого США выделяют миллионы долларов в рамках военного бюджета», – сыронизировал собеседник.

    По его словам, в Казахстане американские лаборатории охраняют якобы бойцы ЧВК, а на самом деле – кадровые профессиональные военные армии США. Но как обстоят дела с безопасностью на аналогичных объектах на Украине – большой вопрос. «Все эти объекты представляют огромную опасность для населения не только Украины, но и соседних стран, и для нас – в том числе. Любой инцидент, авария, а тем более – попадание снаряда, может привести ко второй пандемии пострашнее коронавируса», – предупредил специалист.

    Онищенко подчеркнул, что эти лаборатории даже нельзя отключать от электропитания. «Их не получится разбомбить, как склад с ПТРК Javelin. Российским военным надо аккуратно брать их под контроль, это жизненно важная задача для недопущения катастрофы», – заключил академик.

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