Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского

Американцы неохотно признали связь между Пентагоном и засекреченными лабораториями на Украине, где исследовали биологическое оружие. Теперь установлена связь между лабораториями и семьей Джо Байдена, которая неплохо заработала на патогенах и токсинах. В сложившихся условиях президент Зеленский может стать опасен лично для президента США.

«Я поехал в Киев в 12-й или 13-й раз, и должен был объявить об очередном транше в миллиард долларов. Я получил согласие от Порошенко и Яценюка, что они уволят генпрокурора - и они этого не сделали. И я им сказал: мы не дадим вам миллиард долларов. А они сказали: вы не можете так поступить, вы не уполномочены, вы не президент. Я сказал: позвоните президенту (Бараку Обаме - ВЗГЛЯД). Я сказал: я уеду через 6 часов, если прокурор не будет уволен, вы не получите денег. И, черт возьми, госпрокурора уволили. И поставили надежного человека».

«Надежного человека» звали Юрий Луценко – этот ныне выпавший из публичного поля «диджей майдана» не имел юридического образования, но успел посидеть в тюрьме при президенте Януковиче. Генпрокурор, освобожденный ради его трудоустройства от должности, – это Виктор Шокин, он до сих пор пытается судиться с властями Украины, доказывая незаконность своего увольнения. А само признание в шантаже миллиардом долларов принадлежит нынешнему президенту США Джо Байдену – он самодовольно рассказал все это на камеру, не осознав, какими могут быть последствия.

Барак Обама не стал брать ответственность на себя, а впоследствии выяснилось, что Байден использовал свой пост вице-президента в личных целях: его сын Хантер получал огромную зарплату в украинской энергетической компании Burisma как член совета директоров и как лоббист. И если Шокин – тот, кто начал против этой кампании расследование, то «надежный человек» Луценко – тот, кто это расследование прекратил.

«Приличным людям» в Америке – избирателям Демократической партии было велено считать, что это всего лишь совпадение: якобы Байден устранил «коррумпированного прокурора», а о бизнесе своего сына вообще ничего не знал. Это носило характер настоящего заговора, в который были вовлечены многие – от спецслужб и Госдепартамента до крупнейших СМИ и голливудских звезд. Когда администрация Дональда Трампа попыталась пролить свет на это дело, якобы надавив («якобы» поскольку факт давления не доказан) на президента Украины Владимира Зеленского, глава государства получил свой первый импичмент от Палаты представителей.

Глядишь, всё бы и обошлось – умение американской элиты выходить сухими из воды нельзя недооценивать, но отпрыск у президента США по-настоящему непутевый. Его интересы – наркотики, оргии, загулы и разного рода сомнительные инвестиционные предприятия, в рамках которых он монетизирует самое ценное, что у него есть – влияние отца.

В ходе одного из загулов Хантер сломал свой ноубук, сдал в ремонт – и забыл забрать. Так к ФБР и в прессу попало немало компромата, из которого следует, что при осуществлении сомнительных операций и уходе от налогов действовала организованная преступная группа «золотой молодежи». В ее составе Хантер, сын спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, приемный сын бывшего госсекретаря Джона Керри и некий Девон Арчер – финдиректор всей компании, недавно приговоренный к году тюрьмы за мошенничество при сделке с индейским племенем Оглала Сиу.

Отец фигурировал в переписке Байдена-младшего как «мой человек» и «большой парень», которому полагалось 10% отступных за лоббистское вмешательство.

Само существование этого ноутбука и начатое ФБР антикоррупционное расследование были той информацией, за ссылки на статьи с которой в редких (в основном регионального уровня) СМИ США блокировали в крупнейших социальных сетях. Она была маркирована как «российская пропаганда», направленная на то, чтобы Байден-старший не смог избраться президентом.

А ведь он не смог бы: по разным соцопросам, от 11% до 17% проголосовавших за Байдена не поступили бы так, если бы знали, что ведущееся против его сына расследование – не фейк.

Однако, благодаря замалчиванию скандала, все-таки смог – и о расследовании забыли, пока президентский рейтинг не достиг позорных 40% (меньше было только у Буша-младшего в период мирового финансового кризиса). Байден стал «политически токсичен», и «круговая порука» вокруг него начала разрушаться как будто сама собой.

К настоящему моменту ведущие издания США подтвердили подлинность переписки Байдена-младшего и извинились за прежние публикации о ней как о «российской дезинформации».

В свою очередь, республиканцы готовят список из чиновников, которых отдадут за «дело Хантера» под суд после почти неминуемой победы на осенних довыборах в Конгресс (известно, что в предварительный перечень из 12 человек попала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки).

ФБР все ближе к тому, чтобы предъявить ОПГ из мажоров подробные обвинения в финансовых махинациях, неуплате налогов и причастности к коррупции, а те немногие СМИ, что писали о компромате на Байденов еще в период табу, выдают на гора все новые порции подробностей об их семейном бизнесе.

Самое сенсационное из последних – то, что непутевый сын привлекал финансирование для компании подрядчика Пентагона - Metabiota, а конечный получатель этих средств - те самые почти легендарные украинские биолаборатории, разобраться с самим фактом существования которых теперь требуют Россия и Китай (Пекин главным образом для того, чтобы секретные исследования патогенов ассоциировалось не только с ним).

Помимо прочего, у Хантера как подрядчика просили обеспечить «культурную и экономическую независимость Украины от России». Что из этого вышло – можем наблюдать сейчас, когда в отсутствие связи между Байденом-старшим и инвестициями его сына в исследование смертоносных инфекций смогут поверить только самые твердокаменные демократы.

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Надо думать, опекой над жутким хозяйством в Восточной Европе Джо Байден ведал по должности – как председатель комитета Сената по международным отношениям в 2001-2003 и 2007-2009 годах. Видный член и председатель этого же комитета в период 1985-1987 и 2003-2007 Ричард Лугар – человек, которого теперь называют «крестным отцом» биологических проектов Пентагона на Украине. В Сенате у него была своеобразная профориентация – ОМУ, а его приветственное заявление о сотрудничестве на украинской лабораторной базе долгие годы оставалось одним из немногих официальных подтверждений с американской стороны, что такие лаборатории со специализацией на биологическом оружии вообще существуют.

Теперь мы знаем и о том, что они не только плотно сотрудничали с Пентагоном, но и были семейным бизнесом Байденов, что заинтересует Америку несоизмеримо больше, чем отставка какого-то там прокурора и печали племени Оглала Сиу.

Можно даже представить, что перед нами та игла, на конце которой смерть кощеева.

Когда Хантера припрут к стенке республиканцы и ФБР – известно, что он скажет. Скажет, что плохо помнит, какие сделки совершал, потому что был в постоянном наркотическом угаре, но в одном может поклясться точно – в том, что его отец святой человек. Именно это исчерпывающее объяснение содержат мемуары Байдена-младшего «Прекрасные вещи», которые вышли в прошлом году и, скорее всего, были написаны технологами Демпартии.

Но над тем, чтобы пролить еще больше света на украинский проект в области разработок биологического оружия и участие в нем семейства Байденов, сейчас плотно работает Минобороны РФ. Его подобные показания вряд ли удовлетворят.

Есть и еще одна сторона конфликта, которая знает об этом проекте и этих связях опасно много – Владимир Зеленский. То, что похождения Хантера в степях Украины являются козырем в его руках при торгах с США, все понимали и раньше.

Теперь этот козырь оценивается гораздо дороже – и он может быть пущен в ход в критический момент, которые президенту Украины еще только предстоят.

Другими словами, нельзя исключать, что Зеленский начнет шантажировать Байденов биологическим компроматом, чтобы Украине была предоставлена должная степень защиты вплоть до прямого участия в военном конфликте с Россией. Возможно, уже сейчас шантажирует.

В таких условиях желание администрации президента воевать на Украине до последнего украинца становится логичным и обоснованным. Особенно в случае, если этим последним украинцем окажется президент Зеленский.

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