Республиканцы решили выяснить степень влияния Байдена на политику США по Украине

Главы юридического комитета и комитета по национальной безопасности Сената США Чак Грассли и Рон Джонсон запросили у главы американского внешнеполитического ведомства госсекретаря Майка Помпео документы о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на политику Штатов в отношении Украины.

В документе указано, что ответ должен быть предоставлен не позднее 20 ноября.

Запрос касается деятельности сына Байдена Хантера на Украине, особенно его работы в руководстве газовой компании Burisma.

По данным конгрессменов, приемный сын бывшего госсекретаря Джона Керри Кристофер Хайнц в электронной переписке с представителем дипведомства высокого ранга выражал обеспокоенность назначением Хантера Байдена и Девона Арчера в Burisma.

«Хайнц, по словам его пресс-секретаря, серьезно предупреждал Арчера, что работать с Burisma неприемлемо, и отсутствие справедливости в этом вопросе стало главным катализатором прекращения деловых отношений Хайнца с Байденом и Арчером», – передает ТАСС текст письма законодателей.

Конгрессмены ссылаются также на статью The New York Times от 1 мая 2019 года о том, что в Госдепе опасались влияния работы сына Байдена на политику вице-президента по Украине. Также, представители Хантера Байдена пытались получить объяснения от Госдепа в связи с обвинениями в адрес Burisma в коррупции.

«Для лучшего понимания, какие действия предпринимала администрация Барака Обамы для гарантии того, что политические решения по Украине и Burisma не стали зависимы от финансовых интересов членов семьи [Байдена], просим предоставить соответствующую информацию не позднее 20 ноября», – говорится в письме.

Как пишет Politico, республиканцы таким образом пытаются отвлечь внимание от расследования дела по импичменту президента США Дональда Трампа.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

Напомним, в четверг украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер снимал миллионные суммы со счетов украинской газовой компании Burisma, причем ФБР занималось сокрытием скандала.

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