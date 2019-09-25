Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

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26 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 00:17  |  vz.ru
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Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
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Почему «китайская мечта» возвращается к идеалам коммунизма

Компартия Китая хочет оставаться коммунистической не только по названию Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Журналистов государственных СМИ Китая начинают экзаменовать на предмет знания ими марксизма и работ Си Цзиньпина. Пока проверка проходит в пилотном режиме и коснется всего 10 тысяч человек. Но в самой идее укрепления коммунистической идеологии накануне 70-летия КНР нет ничего удивительного – председатель Си давно взял курс на восстановление верности заветам коммунистических предков. Подробности...
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Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
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Литва гноит в тюрьме борца за Советский Союз

Юрий Мель содержится в Литве в противоречии со всеми юридическими нормамиФото: «Сегодня»/youtube.com
«Меня содержат не с политическими заключенными, а с убийцами, мошенниками и наркоторговцами, где существует реальная угроза моей жизни и здоровью...» Это цитата из обращения, которое на днях отправил из литовской тюрьмы полковник запаса Российской армии Юрий Мель. Литва осудила Меля за то, что еще лейтенантом он пытался сохранить Советский Союз. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Зачем Китаю Ближний Восток

Василий Кашин, Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай»
Растущее китайское присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА) сформировало устойчивый стереотип: Китай наращивает свое влияние в сфере экономики, но остается пассивным игроком в политике. Но это, мягко говоря, не так. Подробности...

Люди-флюгера не поспели за делом Устинова

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Активисты, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет «обчество» – не как таковое, а их конкретное общество, потому что обществ у нас как минимум два, либеральное и патриотическое – это фу как плохо. И это очень опасно. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

В СССР была своя Грета Тунберг

Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...
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      В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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              Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

              Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации Украины   25 сентября 2019, 23:15
              Фото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков,
              Диана Харькова

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              США опубликовали стенограмму разговора президента с лидером другого государства. Таким образом Трамп обезопасил себя от обвинений демократов — они утверждали, что президент потребовал от Зеленского провести расследование против своего соперника на будущих выборах. Но стенограмма показала другое – как президент Украины не только заискивает перед Трампом, но и жалуется ему на Меркель и Макрона.

              В среду Белый дом обнародовал стенограмму беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Разговор состоялся 25 июля в 9.03 утра по вашингтонскому времени и продлился полчаса.

              Лидеры созвонились спустя четыре дня после украинских парламентских выборов, на которых пропрезидентская партия «Слуга народа» получила более 43% голосов и смогла в одиночку сформировать парламентское большинство. Именно поэтому Трамп в начале разговора поздравил Зеленского с «великой победой».

              Напомним, публикация стала ответным ходом Трампа на попытку демократов объявить ему импичмент. О запуске этой процедуры за несколько часов до публикации объявила спикер Палаты представителей Ненси Пелоси. Демократы считают, что Трамп шантажировал Зеленского, заставляя лидера другой страны инициировать расследование против семьи Байденов. Байдена-старшего считают одним из главных ставленников демократической партии на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

              В канун публикации демократы утверждали, что Трамп поставил уголовное преследование Байденов условием финансовой помощи Киеву. Причем, вполне солидные либеральные издания США утверждали, что в разговоре Трамп «восемь раз» требовал от Зеленского начать охоту на Байденов. Газеты также подчеркивали, что Трамп позвонил Зеленскому спустя несколько дней после того, как перекрыл поток финансовой помощи на нужды армии Украины.

              Однако в опубликованном тексте никаких прямых улик против Трампа нет. Он лишь просит украинского лидера поговорить по поводу «дела Джо Байдена» со своим адвокатом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром.

              Напомним, американское издание The Hill еще в апреле обвинило бывшего вице-президента Джо Байдена в попытке замять расследование против его сына – Хантера Байдена, который стал совладельцем крупнейшей украинской газодобывающей фирмы Burisma в апреле 2014 года, сразу после победы Майдана. Как раз в те дни Байден-старший превратился в главного куратора Украины. В 2016 году Джо Байден добился отставки генерального прокурора Виктора Шокина, который осмелился было начать расследование «дела Burisma».

              «Много разговоров о сыне Байдена (Хантере)... Многие люди хотят узнать об этом, так что, если вы можете сделать это (рассмотреть это дело) с генеральным прокурором, было бы здорово», – посоветовал Трамп Зеленскому в июльском разговоре.

              Зеленский в ответ заверил, что будущий генпрокурор Украины возьмется за это дело. «После того как мы получили подавляющее большинство в нашем парламенте, новый генеральный прокурор будет на 100 процентов моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом, и начнет работу в качестве главы ведомства в сентябре. Он или она будет наблюдать за ситуацией изнутри, специально по делу о компании, о которой вы уже говорили. Вопрос о расследовании дела на самом деле является вопросом восстановления справедливости, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела», – посулил Зеленский.

              В свою очередь, президент Украины в разговоре за глаза осыпал упреками лидеров Германии и Франции Меркель и Макрона – за то, что те нарушают режим санкций против России. Трамп посетовал, что Вашингтон помогает Киеву гораздо щедрее, чем Евросоюз, он также просил Зеленского помочь выяснить обстоятельства появления в США утверждений о его связи с Россией. Обсуждались также поставки оружия на Украину. Зеленский заявлял о готовности купить еще больше противотанковых комплексов Javeline, но Трамп это проигнорировал.

              Украинский политолог Владимир Корнилов отмечает, что Зеленского поставила в неловкую ситуацию публикация стенограммы разговора с Трампом, так как он фактически наябедничал Трампу на руководителей Германии и Франции.

              «Теперь понятно, почему Зеленский был не в восторге от идеи публиковать записи. Трамп наезжает на Европу за то, что слабо работает на украинском направлении. Но он-то это и публично говорит. А вот Зеленский, который на публике расшаркивается перед Европой, соглашается с Трампом «на 1000%» и стучит на Меркель и Макрона», – написал Корнилов в своем Facebook.

              «Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а даже на 1000%. И я могу сказать вам следующее: Я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Эммануэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны в вопросе с санкциями. Они не соблюдают санкции. Они не делают так много, как им следовало бы, для Украины», – говорит Зеленский в стенограмме разговора.

              Зеленский выбрал льстивую манеру обращения, считает американист Николай Злобин. «Трамп – человек, с которым нужно договариваться через прямую лесть», – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД. «Владимиру Зеленскому надо отдать должное – он очень правильно повел себя с Трампом, зная его характер. И в итоге получил открытое приглашение в Белый дом. Зеленский неожиданно проявил себя «притворцем», чего я от него не ожидал. Трамп же обычно в своих выступлениях, в интервью использует очень много ярких категорических эпитетов, как это и было в этом разговоре с Зеленским», – заметил ранее Николай Злобин.

              Сам Трамп уже после публикации сказал, что на самом деле тот июльский разговор оказался «звонком ни о чем». Что касается «давления» на Зеленского, то он напомнил, что сам ни на кого не давил, а вот сама Демократическая партия «просила Украину о самых разных вещах», оказывая «огромное давление» на Киев. При этом его разговор СМИ представили «как нечто ужасное», напомнил Трамп.

              Зеленский, выступая уже после публикации, также подтвердил, что никого нажима со стороны Трампа он не испытывал. Минюст США тоже заявил, что не нашел в содержании разговора никаких нарушений закона.

              Но все это никак не повлияло на позицию Ненси Пелоси. Она и после публикации повторила, что слова Трампа – это преступление, за которое он достоин импичмента.

              Доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев считает, что это была не беседа друзей или равноправных коллег, а «разговор патрона с клиентом». Яркий пример тому – пассаж, в котором Зеленский хвастается, что будущий генпрокурор будет на 100 процентов ручным человеком и сделает все, чего хотят в Вашингтоне.

              «Украинский глава государства явно заискивал перед Трампом.

              Зеленский должен был делать это, он же хотел получить что-то, поэтому он естественно заискивал и пытался показать лояльность Америке и Трампу лично», – пояснил Межуев.

              «Зеленский отчитывается Трампу в том числе о кадровых назначениях. Это не первый и не последний разговор руководителя Украины с руководителем Штатов, который выглядит как отчет начальнику от проделанной работе. Петр Порошенко точно также общался с Трампом и Обамой», – отметил Межуев

              «Элемент давления со стороны Трампа, безусловно, заметен. Видно, что у него много вопросов к Зеленскому, в частности, по поводу коррупции. Но он непосредственно не связывал расследование этих коррупционных дел с предоставлением военной помощи», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

              Собеседник считает, что попытка демократов построить импичмент на этом телефонном разговоре просто «смешна». «Ясно, что давление осуществляется. Но само требование «выполняйте свои прямые обязанности» по расследованию коррупционных дел» трудно назвать поводом для импичмента», – предрекает эксперт.

              В правительстве России на происходящее смотрят с иронией. Представитель МИДаи Мария Захарова в своем Facebook предложила «продолжить банкет». «Пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Все в студию!» – призвала она.

              А тем временем, Минюст США уже занялся другим вопросом, также упомянутым в июльском диалоге двух президентов, передает ТАСС. Спецпрокурор Джон Дарем взялся изучать, какую роль Украина и другие страны сыграли в открытии контрразведывательного расследования против Трампа, которое включало слежку за будущим президентом в 2016 году. Тогда Трампа, как известно, демократы подозревали в другом страшном преступлении – в сговоре с Россией. Сообщается, что граждане Украины уже добровольно дали спецпрокурору показания по этому поводу.

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