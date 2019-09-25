Политолог: Зеленский заискивал с Трампом во время телефонного разговора

Зеленский повел себя в общении с Трампом, выбрав льстивую манеру обращения, считает американист Николай Злобин. Так он прокомментировал стенограмму беседы лидеров США и Украины, опубликованную Белым домом.

«Владимиру Зеленскому надо отдать должное – он очень правильно повел себя с Трампом, зная его характер. И в итоге получил открытое приглашение в Белый дом. Зеленский неожиданно проявил себя «притворцем», чего я от него не ожидал. Трамп же обычно в своих выступлениях, в интервью использует очень много ярких категорических эпитетов, как это и было в этом разговоре с Зеленским», – сказал Николай Злобин.

Политолог полагает, что Зеленский явно льстил Трампу. «Трамп – человек, с которым нужно договариваться через прямую лесть. Хорошо или плохо, но Зеленский последовал совету своих политтехнологов, а ему такие советы давали все – в особенности американцы, с которыми он общался. С точки зрения интересов Украины, Зеленский все правильно сделал и в данной ситуации провел разговор так, чтобы заработать максимальную поддержку и симпатию со стороны Трампа», – подытожил Злобин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в котором речь идет в том числе об уголовном деле против бывшего вице-президента США Джо Байдена. При этом военная помощь Украине со стороны США не упоминается.

Содержание разговора уже стало причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. До этого СМИ заявили, что президент США добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования шантажом, угрожая заблокировать военную помощь.