Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Конгресс США начинает процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа, заявила спикер Палаты представителей Ненси Пелоси.

В Демократической партии США сообщали, что обсуждалось создание специального комитета для проведения импичмента. По информации Washington Post, свыше 150 из 253 демократов в Палате представителей поддерживают импичмент, передает РИА «Новости».

Пелоси объявила, что Палата представителей начинает «официальное расследование» в рамках импичмента. Она обвинила Трампа в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов».

Напомним, стало известно, что сотрудник разведки США подал руководству жалобу на телефонный разговор Трампа с одним из иностранных лидеров. СМИ сообщили, что Трамп якобы настойчиво требовал от президента Украины Владимира Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с кандидатом в президенты США демократом Джо Байденом и его сыном.

Спикер Палаты представителей пояснила, что в разговоре с Зеленским Трампу не обязательно было «упоминание «услуги за услугу». По ее словам, Трампу нельзя было в принципе требовать от Киева провести расследование «в отношении политического оппонента».

Пелоси утверждает, что Трамп совершил «много нарушений, достойных импичмента, но это – самое понятное для публики». Как подчеркнула спикер, «даже затронуть тему выборов – уже достаточно грубое нарушение».

Трамп в ответ посетовал на то, что Демократическая партия «разрушила и дискредитировала» успехи, достигнутые США в этот «важный день» в ООН. Импичмент он назвал «шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм».

«Так плохо для нашей страны! Они даже расшифровку звонка не читали»,

– заявил Трамп.

Он подчеркнул, что в США «дела обстоят лучше, чем когда-либо». Президент уверен, что Демократическая партия потерпит поражение на выборах, а импичмент «пойдет на пользу на выборах» самому Трампу. Хотя он признал, что ситуация с импичментом оказывает негативное влияние на США, передает ТАСС.

Трамп сообщил, что стенограмму разговора с президентом Украины «опубликуют завтра». По его словам, «это был идеальный звонок».

Байден заявлял, что Конгрессу США придется начать процедуру импичмента, если президент «продолжит препятствовать правосудию». Он обвинил Трампа в «нарушении конституции США и присяги».

Процедура импичмента включает расследование, которое проводит Палата представителей (ее сейчас контролируют демократы). Результаты расследования рассматривает Сенат (находится под контролем республиканцев).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как президента США обвиняют в шантаже Киева.

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