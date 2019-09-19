Американский разведчик пожаловался на Трампа

Сотрудник разведки США подал руководству жалобу на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с одним из иностранных лидеров, сообщают источники.

Собеседник Трампа не называется. Известно лишь, что Трамп дал ему некое тревожное, по мнению разведчика, обещание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

В разведывательном сообществе жалобу, поданную 12 августа, сочли «срочной», что подразумевает обращение в Конгресс США.

Washington Post указывает, что за последнее время Трамп общался или взаимодействовал как минимум с пятью лидерами других стран, включая главу российского государства Владимира Путина.

Сообщается, что из-за жалобы возникло противостояние между разведкой и Конгрессом.

Демократы в Конгрессе потребовали от и.о. директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра предоставить подробную информацию о разговоре Трампа. Магуайр поначалу отказывался сотрудничать с конгрессменами, но в итоге согласился выступить в профильном комитете Палаты представителей. Его выступление ожидается на следующей неделе, передает ТАСС.

Издание сообщает, что американская разведка встревожена тем, как команда Трампа обращается с секретной информацией.

В 2017 году The New York Times заявила, что на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Трамп разгласил секретную информацию, якобы полученную от Израиля, без согласия руководства ближневосточной страны.

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