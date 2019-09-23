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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Почему переговоры Трампа и Зеленского важны для России

Встреча Трампа и Зеленского до последнего находилась под угрозой срываФото: imago images / Xinhua, Zuma/ТАСС
«Сговор» с Зеленским грозит Трампу импичментом. Так, по крайней мере, утверждают противники президента в Конгрессе. За несколько дней до первой личной встречи Трампа и Зеленского прогремел скандал − президента США обвиняют в шантаже Киева для решения своих «личных проблем». Эта ситуация играет на руку России. И нам, похоже, опять придется «болеть» за Трампа. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
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Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
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Война – дело молодых. И бедных

Сергей Мардан, публицист
Атака хуситских дронов на саудовскую нефтянку, да и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить. Подробности...
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              Почему переговоры Трампа и Зеленского важны для России

              Встреча Трампа и Зеленского до последнего находилась под угрозой срыва   23 сентября 2019, 14:30
              Фото: imago images / Xinhua, Zuma/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              «Сговор» с Зеленским грозит Трампу импичментом. Так, по крайней мере, утверждают противники президента в Конгрессе. За несколько дней до первой личной встречи Трампа и Зеленского прогремел скандал − президента США обвиняют в шантаже Киева для решения своих «личных проблем». Эта ситуация играет на руку России. И нам, похоже, опять придется «болеть» за Трампа.

              В понедельник президент Украины вылетает в США, где пробудет до четверга. Формально визит приурочен к открытию сессии Генассамблеи ООН, на котором Зеленский планирует выступить, но гораздо большее значение имеет его встреча с Трампом - и для Украины, и для Донбасса, и для самого Трампа.

              Американские СМИ утверждают, что хозяин Белого дома до последнего отказывался согласовывать дату встречи и уступил только под давлением своей администрации - в пятницу стало известно, что переговоры назначены на среду. Если информация об упрямстве Трампа правдива, то проливает свет на истинные причины того, почему заседание т.н. «контактной группы» в Минске внезапно оказалось сорвано - представители Киева отказались утверждать т.н. «формулу Штайнмайера», сиречь - письменно гарантировать Донбассу автономию, прописанную в Минских соглашениях.

              Гуляла версия, что украинские эмиссары пошли на демарш и проигнорировали рекомендации Зеленского, который на утверждение этой формулы вроде бы уже согласился. Как видится теперь, ситуация обстояла несколько иначе. Получив подтверждение от Трампа о встрече, администрация Зеленского решила затянуть минский процесс, поскольку переговоры с президентом США давали теоретический шанс на то, что от «формулы Штайнмайера» получится отказаться.

              Ради этого на Украине готовы на многое. Ведь тогда не придется вносить изменения в конституцию, предоставлять Донбассу автономию и объяснять местным патриотам, как так получилось, что Украина проиграла войну и теперь капитулирует, поскольку изначально (то есть в 2014 году) именно автономии Донбасс и требовал.

              В то же время Зеленский обещал избирателям «прогресс» в урегулировании конфликта, Москва поставила свое условия для возобновления «нормандского формата» - письменные гарантии утверждения формулы, Париж ее фактически поддержал, а Берлин стоит на той позиции, что Минские соглашения нужно - хочешь не хочешь - выполнять, поскольку другого выхода из этого затянувшегося кошмара не просматриваться.

              Таким образом, надежда на Вашингтон - это последняя надежда Киева. Если он однозначно и деятельно встанет на сторону Украины по вопросу формулы, можно будет постараться как-нибудь переиграть ситуацию в свою пользу. Не факт, что получится, но попробовать-то можно.

              Тем более, что президенту Украины есть, что предложить президенту США: компромат на бывшего «зама Обамы» Джо Байдена, который, судя по всему, станет главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года. Более того, именно этот человек имеет наилучшие шансы на то, чтобы обеспечить Демократической партии реванш. Это не непобедимый, но действительно грозный соперник.

              О характере возможного компромата на этого человека газета ВЗГЛЯД уже писала. Напомним вкратце: против газодобывающей кампании Burisma, совладельцем которой является сын Байдена Хантер, было начато антикоррупционное расследование, после чего Байден (тогда еще вице-президент США) потребовал уволить генпрокурора Украины, а следующий генпрокурор (он же нынешний – Юрий Луценко) дело против Хантера благополучно закрыл. Это коррупция вида «незаконный лоббизм», когда личную шерсть путают с государственной. Это серьезное обвинение - и оно способно похоронить кандидата Байдена.

              По информации The Wall Street Journal, в рамках июльского телефонного разговора с Киевом Трамп «примерно восемь раз» повторил, что Зеленскому следует «оказать содействие» его адвокату и бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани. По факту Джулиани сейчас является спецпредставителем Трампа по деликатным вопросам и тем самым человеком, кому доверено выбить из Киева желаемый компромат.

              На это фоне в стане демократов началась самая настоящая истерика. Обвинения против Байдена они, разумеется, категорически отрицают, настаивая на том, что личную шерсть с государственной перепутал как раз-таки Трамп: пользуясь президентским постом, он давит на Киев, чтобы дискредитировать своего главного соперника. Сейчас уже три комитета в нижней палате Конгресса работают над тем, чтобы «поймать Трампа за руку», доказать факт «сговора» вокруг дела Байдена и начать процедуру импичмента.

              Сам Трамп все обвинения называет «фейк ньюсами» и обещает опубликовать стенограмму телефонной беседы с Зеленским. Но при этом признает, что переговоры касались в том числе коррупции на Украине и возможного участия в ней американцев. Читай - младшего и старшего Байденов.

              Сразу скажем: импичмент - это навряд ли. В таких условиях республиканцы, по-прежнему контролирующие Сенат, своего президента-однопартийца не сдадут. В свою очередь демократы попытаются максимально усложнить контакты Трампа и Зеленского, чтобы «сделка по Байдену» не состоялась.

              Сам Зеленский, попав таким образом меж двух огней, и рад бы уклониться от сделки, завоевав расположение вашингтонской администрации как-то иначе. Оно и понятно: хорошо, если выборы выиграет Трамп, а вдруг их выиграет Байден? Украину американские демократы, конечно, не «бросят» - для противостояния с Россией она им в любом случае пригодится, но у самого Зеленского могут начаться крупные проблемы.

              Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко уже заявил, что Украина как «независимое государство» имеет право на «свои тайны», в том числе, в связи с делом Байдена. При этом он категорически отрицает, что Трамп давил на Зеленского. То есть пытается не поссориться ни с демократами, ни с республиканцами.

              Попробуем предположить, что в предложенных обстоятельствах Трамп будет вынужден действовать предельно осторожно, а Зеленский не примет его «заманчивого предложения» - не хватит духу. Это было бы хорошим сценарием для России, правда, лишь в том случае, если выборы в итоге выиграет Трамп.

              После закрытия «российского дела» и аннулирования всех обвинений в «сговоре с Россией» Трамп начал менять работающую на Украине команду американцев «под себя» - прежде там фактически рулили ставленники предыдущей, демократической администрации. Он знает, что ему нужно от Зеленского, но вне этого ему Украина не нужна. По крайней мере, так утверждают все те же американские СМИ.

              «Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?»

              – заявил источник газеты The Washington Post, который якобы неоднократно обсуждал Украину с Трампом. Трамп этого публично не подтверждает - но и не опровергает. А параллельно жалуется на то, что поддержка Киева обходится Вашингтону слишком дорого.

              Все это хорошо вписывается в деловой стиль Трампа, в заявленные им приоритеты во внешней политики США и в его взгляды на мир. И идет к тому, что расклад в четырехугольнике РФ-США-ЕС-Украина будет разыгрываться непосредственно на президентских выборах. Лучший вариант для России - выигрыш Трампа без сделки с Зеленским, поскольку в этом случае киевское руководство на благосклонность Вашингтона может уже не рассчитывать, а ситуация в Донбассе получит шанс развиваться в благоприятном для Москвы направлении.

              Для американских же топов Украина предсказуемо превращается в токсичную среду, и уже не важно, о ком именно идет речь - о Трампе или о Байдене. Ну а чего они, собственно, хотели? Страна такая. 


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