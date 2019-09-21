Трамп засомневался в эффективности действий США на Украине

Американский лидер Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и лишь раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения, пишут американские СМИ.

Источник газеты The Washington Post заявил, что якобы неоднократно обсуждал Украину с Трампом, который считает действия США там «бессмысленными» и лишь «раздражающими Россию», передает ТАСС.

«Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?», – добавил собеседник издания.

Кроме того, указывается, что Трамп не хочет устанавливать конкретную дату встречи в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом помощники главы вашингтонской администрации желают, чтобы данные переговоры прошли.

Издание связывает это с требованием Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани провести на Украине разбирательства, связанные с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Отметим, что ранее Байден потребовал, чтобы Трамп опубликовал расшифровку предполагаемого разговора с Владимиром Зеленским.

До этого американские СМИ сообщили, что Трамп якобы требовал от Зеленского помощи в расследовании против Байдена. Также сообщалось, что Зеленский боится оказаться втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, комментируя сообщения о «давлении» американского лидера на Зеленского в связи с расследованием против Байдена, выразил мнение, что Украина, как «независимое государство», имеет право на «свои тайны».

В августе стало известно, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с помощником украинского президента расследование дела Байдена и возможные попытки Киева навредить избирательной кампании Трампа.

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