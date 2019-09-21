В Киеве заявили о праве Украины на «свои тайны» в связи с «делом Байдена»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил мнение, что Украина, как «независимое государство», имеет право на «свои тайны». Так он прокомментировал сообщения о давлении американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского в связи с расследованием против Джозефа Байдена.

По словам Пристайко, Украина ценит поддержку со стороны Соединенных Штатов, однако это не означает, что Киев хочет помочь какой-либо американской партии, передает ТАСС.

«Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы, давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны», – заявил Пристайко в интервью «Общественному ТВ».

При этом он подтвердил, что между Трампом и Зеленским в июле состоялся разговор. «Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», – сообщил украинский министр.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют», – добавил Пристайко.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп якобы требовал от Зеленского помощи в расследовании против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также сообщалось, что Зеленский боится оказаться втянутым в американский внутриполитический конфликт.

В августе стало известно, что адвокат Трампа обсуждал с помощником Зеленского расследование дела Байдена и попытки Украины навредить избирательной кампании Трампа.

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