В США узнали о страхе Зеленского быть втянутым в конфликт вокруг Байдена

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский боится, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт, связанный с претендентом на пост главы США Джо Байденом, пишет американское издание The Washington Post.

По данным издания, в окружении Зеленского боятся, что Белый дом будет требовать у Киева провести расследование против сына Байдена – Хантера, который входил в наблюдательный совет газодобывающей компании «Буризма» экс-министра экологии Украины Николая Злочевского, сообщает «Страна» со ссылкой на The Washington Post.

На эту компанию завели дело после Майдана, но Байден тут же вмешался и потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина – об этом говорил сам Шокин. Его сменил Юрий Луценко, который закрыл дела против фирмы Злочевского и сына Байдена.

По мнению Белого дома, эта история должна бросить тень на главного кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года – Байден использовал служебное положение, чтобы вмешаться в дела Украины ради интересов своей семьи.

Также указывается, что многих соратников Зеленского в Белом доме считают врагами Дональда Трампа, так как во время выборов в 2016 году они открыто поддерживали Хиллари Клинтон.

Накануне адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что отменил поездку в Киев из-за возможной встречи в украинской столице с «врагами президента» и «врагами США».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом конфликте.