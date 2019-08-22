Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского дело Байдена

Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсудил с помощником лидера Украины Андреем Ермаком расследование дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможные попытки Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.

По словам Джулиани, он дважды разговаривал с Ермаком по телефону до того, как договорился встретиться с ним в Мадриде в прошлом месяце. Джулиани уточнил, что говорил о возможной роли Байдена в качестве тогдашнего вице-президента в увольнении бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело сына Байдена – Хантера, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Этот шаг адвоката американского президента, отмечает издание, показывает, что он «вновь подталкивает Киев к расследованию политических врагов президента Дональда Трампа».

Сам Джулиани заявил, что не беспокоится о возможных оценках его действий. «Я бы не делал ничего неэтичного в своей жизни, я действительно хороший адвокат. Я горжусь тем, что я сделал», – заявил он, ответив, что занимался этим вопросом не по указанию президента Дональда Трампа.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma.

Burisma Group занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. В конце 2014 года он покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД Украины по инициативе Генпрокуратуры исчезла информация о его розыске, а в феврале 2018 года Злочевский вернулся в страну.

В мае сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский боится, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт, связанный с претендентом на пост главы США Джо Байденом.