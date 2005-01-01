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5 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Украина стала слабым местом врагов Трампа

Когда Байден весной 2014 года прибыл в Киев, его сразу усадили в кресло президента УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Главный времен Барака Обамы американский куратор Украины рискует получить от бывших подопечных удар в спину. Когда-то Киев с восторгом ловил каждое его слово, а теперь местные правоохранители, похоже, собираются слить генпрокурору США компромат на коррупционный бизнес сына Джо Байдена. «Украинский кейс» на глазах губит мечты Байдена стать 46-м президентом США. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...

Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...
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Данелия оставался последним, кто нас согревал

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

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            Украина стала слабым местом врагов Трампа

            Когда Байден весной 2014 года прибыл в Киев, его сразу усадили в кресло президента Украины   5 апреля 2019, 11:02
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев

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            Главный времен Барака Обамы американский куратор Украины рискует получить от бывших подопечных удар в спину. Когда-то Киев с восторгом ловил каждое его слово, а теперь местные правоохранители, похоже, собираются слить генпрокурору США компромат на коррупционный бизнес сына Джо Байдена. «Украинский кейс» на глазах губит мечты Байдена стать 46-м президентом США.

            Ветеран американской политики Джо Байден, заявив о намерениях в 2020 году баллотироваться на пост президента США, угодил сразу в два политических скандала, которые могут поставить крест на его дальнейшей карьере. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как бывший вице-президент США попал под каток американских феминисток, обвинивших его в сексуальных домогательствах, сексизме и даже мизогинии.

            Параллельно с этим американское издание The Hill опубликовало серию материалов о деятельности Байдена на украинском направлении. В статье «Украинский кошмар Джо Байдена» его обвинили в шантаже за то, что в 2016 году он вынудил президента Петра Порошенко сместить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина. Кроме того, издание обвиняет бывшего вице-президента в попытке замять расследование против своего сына – Хантера Байдена, являвшегося совладельцем скандальной газодобывающей фирмы Burisma.

            Стоит сразу отметить, что Burisma по украинским меркам считается крупнейшим холдингом, осуществляющим разведку, добычу, сервис и продажу углеводородов. Кроме Байдена-младшего в ее совет директоров, среди прочих, входят экс-президент Польши Александр Квасьневский (1995–2005) и Джозеф Кофер Блэк – бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ (1999–2002) и посол по особым поручениям по борьбе с терроризмом (2002–2004).

            «Я сказал: «Вы не получите миллиард». Посмотрел на них и сказал: «Я уезжаю через шесть часов. Если прокурора не увольняют, то вы не получаете денег», – такая цитата из мемуаров самого Байдена приводится в материале с воспоминанием об ультиматуме Петру Порошенко.

            В этой цитате нет ничего нового, однако автор материала, известный американский журналист Джон Соломон увязал эту историю с желанием Байдена прекратить масштабную антикоррупционную проверку в отношении компании Burisma и тем самым прикрыть ее совладельца, своего сына Хантера.

            «Банковские записи в США показывают, что американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы на один из своих счетов – обычно более 166 тыс. долларов в месяц от Burisma – с весны 2014 года по осень 2015 года (в сумме более трех млн долларов). В период, когда вице-президент Байден был главным американским чиновником, занимающимся Украиной и ее напряженными отношениями с Россией», – продолжает Соломон.

            Шокин был уволен, как писали тогда украинские СМИ, за недостаточный уровень борьбы с коррупцией. Однако Соломон утверждает, что накануне своего увольнения Шокин признался журналисту в наличии компромата на Байдена-младшего.

            Далее расследование дел по Burisma было передано тесно связанному с посольством США Национальному антикоррупционному бюро Украины. Однако ведомство спустило его «на тормозах».

            Но спустя некоторое время сменивший Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко, будучи ближайшим соратником Порошенко, вновь взялся за дело Burisma, что также подтвердил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

            Больше того, генпрокурор Украины намерен передать имеющуюся у него информацию против обоих Байденов новому генпрокурору США Уильяму Барру, приводит слова Луценко Соломон.

            Экс-вице-президент США оказался в ситуации, когда в его отношении параллельно развиваются две скандальных истории, заметно резонирующих в американской прессе. Одна – дело о коррупции его сына, другая – вмешательство Киева в предвыборную кампанию в самих США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты считают, что для Байдена это только начало.

            «В Америке началась предвыборная кампания, и каждый политик должен быть готов к тому, что против него посыплются обвинения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что в свое время украинские власти сделали все, чтобы заручиться поддержкой будущей администрации Хиллари Клинтон.

            «Напряжение вокруг «нюхача Джо» существует даже внутри его партии. Если системные демократы предыдущих поколений считают, что он может составить конкуренцию Трампу в 2020 году, то представители нового поколения Демпартии, представляющие ультралевое крыло и социалистов нового разлива, так не считают», – пояснил Дробницкий.

            По его словам, если Байден не откажется от идеи идти на выборы – он будет испытывать на себе все новые подобные удары. «Что-то мне подсказывает, что Джо примет правильное решение, откажется от этой затеи и останется уважаемым пенсионером. В противном случае его порвут на части. Интеллигентной борьбы там уже не будет», – констатировал эксперт.

            «Во времена Обамы у Украины был очень высокий уровень управления в лице Джо Байдена и Виктории Нуланд», – сказал собеседник, добавив, что украинские власти просчитались, сделав ставку не на тех, и с 2017 года они ищут способ поладить с администрацией Трампа.

            «После того, как закончилось расследование Мюллера – в Киеве считали сигналы этой ситуации, после чего сразу же появились откровения Луценко и была опубликована информация о расследованиях Шокина и Луценко в отношении Хантера Байдена», – напоминает Дробницкий.  

            Таким образом, по мнению эксперта, украинские власти заискивают перед Трампом и готовы помочь ему в кампании против Байдена. «Вначале они слили Манафорта и ошиблись, теперь они готовы слить Байдена, чтобы подлизаться к Трампу. Но Дональд вряд ли забывает такие серьезные обиды, – подчеркнул Дробницкий. –

            Для него майданная Украина так и останется проектом его врагов. У Байдена есть много слабых мест, и Украина – одно из них».

            Киевский политолог Денис Гаевский также увидел в публикациях The Hill элементы «антибайденовской кампании». «Кроме того, в СМИ всплывала информация, что Байден и Коломойский могут быть причастны к хищению 1,8 млрд долларов, которые МВФ выделял Украине в 2014–2015 годах», – сказал Гаевский газете ВЗГЛЯД.

            Говоря же о перспективах сотрудничества Луценко с новым генпрокурором США Уильямом Барром, собеседник отметил, для украинского генпрокурора это вопрос политического выживания.

            «Наверняка Луценко просчитывает все возможные варианты, и припасенный компромат на Байдена может стать для него залогом личной неприкосновенности, а то и инструментом для продолжения политической карьеры на Украине», – предположил Гаевский.

            По его словам, Киев вынужден оказывать услугу Трампу, раскручивая «антибайденовскую кампанию», поскольку у 45-го президента США с 2016 года остался зуб на киевские власти, которые вставляли палки в колеса его избирательной кампании, опубликовав летом 2016 года «черную бухгалтерию» Партии регионов, где значилось имя Пола Манафорта.

            Схожей точки зрения придерживается и директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

            «Новая избирательная кампания в США началась. Я не думаю, что американские читатели пристально следят за кадровыми перестановками в украинской генпрокуратуре. Понятно, что статья направлена против Байдена. Такие материалы призваны выбить политическую почву из-под возможного конкурента Трампа перед выборами 2020 года», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.

            «Если по линии Госдепа поступило указание, что они должны принять участие в кампании против Байдена и что это является условием будущей поддержки Порошенко со стороны США, то вполне возможно, что Петр Алексеевич и Юрий Витальевич, при такой просьбе, сказали классическое: «Батя, я стараюсь», – сыронизировал Бондаренко.

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