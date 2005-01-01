Украина стала слабым местом врагов Трампа

Главный времен Барака Обамы американский куратор Украины рискует получить от бывших подопечных удар в спину. Когда-то Киев с восторгом ловил каждое его слово, а теперь местные правоохранители, похоже, собираются слить генпрокурору США компромат на коррупционный бизнес сына Джо Байдена. «Украинский кейс» на глазах губит мечты Байдена стать 46-м президентом США.

Ветеран американской политики Джо Байден, заявив о намерениях в 2020 году баллотироваться на пост президента США, угодил сразу в два политических скандала, которые могут поставить крест на его дальнейшей карьере. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как бывший вице-президент США попал под каток американских феминисток, обвинивших его в сексуальных домогательствах, сексизме и даже мизогинии.

Параллельно с этим американское издание The Hill опубликовало серию материалов о деятельности Байдена на украинском направлении. В статье «Украинский кошмар Джо Байдена» его обвинили в шантаже за то, что в 2016 году он вынудил президента Петра Порошенко сместить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина. Кроме того, издание обвиняет бывшего вице-президента в попытке замять расследование против своего сына – Хантера Байдена, являвшегося совладельцем скандальной газодобывающей фирмы Burisma.

Стоит сразу отметить, что Burisma по украинским меркам считается крупнейшим холдингом, осуществляющим разведку, добычу, сервис и продажу углеводородов. Кроме Байдена-младшего в ее совет директоров, среди прочих, входят экс-президент Польши Александр Квасьневский (1995–2005) и Джозеф Кофер Блэк – бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ (1999–2002) и посол по особым поручениям по борьбе с терроризмом (2002–2004).

«Я сказал: «Вы не получите миллиард». Посмотрел на них и сказал: «Я уезжаю через шесть часов. Если прокурора не увольняют, то вы не получаете денег», – такая цитата из мемуаров самого Байдена приводится в материале с воспоминанием об ультиматуме Петру Порошенко.

В этой цитате нет ничего нового, однако автор материала, известный американский журналист Джон Соломон увязал эту историю с желанием Байдена прекратить масштабную антикоррупционную проверку в отношении компании Burisma и тем самым прикрыть ее совладельца, своего сына Хантера.

«Банковские записи в США показывают, что американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы на один из своих счетов – обычно более 166 тыс. долларов в месяц от Burisma – с весны 2014 года по осень 2015 года (в сумме более трех млн долларов). В период, когда вице-президент Байден был главным американским чиновником, занимающимся Украиной и ее напряженными отношениями с Россией», – продолжает Соломон.

Шокин был уволен, как писали тогда украинские СМИ, за недостаточный уровень борьбы с коррупцией. Однако Соломон утверждает, что накануне своего увольнения Шокин признался журналисту в наличии компромата на Байдена-младшего.

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Далее расследование дел по Burisma было передано тесно связанному с посольством США Национальному антикоррупционному бюро Украины. Однако ведомство спустило его «на тормозах».

Но спустя некоторое время сменивший Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко, будучи ближайшим соратником Порошенко, вновь взялся за дело Burisma, что также подтвердил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Больше того, генпрокурор Украины намерен передать имеющуюся у него информацию против обоих Байденов новому генпрокурору США Уильяму Барру, приводит слова Луценко Соломон.

Экс-вице-президент США оказался в ситуации, когда в его отношении параллельно развиваются две скандальных истории, заметно резонирующих в американской прессе. Одна – дело о коррупции его сына, другая – вмешательство Киева в предвыборную кампанию в самих США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты считают, что для Байдена это только начало.

«В Америке началась предвыборная кампания, и каждый политик должен быть готов к тому, что против него посыплются обвинения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что в свое время украинские власти сделали все, чтобы заручиться поддержкой будущей администрации Хиллари Клинтон.

«Напряжение вокруг «нюхача Джо» существует даже внутри его партии. Если системные демократы предыдущих поколений считают, что он может составить конкуренцию Трампу в 2020 году, то представители нового поколения Демпартии, представляющие ультралевое крыло и социалистов нового разлива, так не считают», – пояснил Дробницкий.

По его словам, если Байден не откажется от идеи идти на выборы – он будет испытывать на себе все новые подобные удары. «Что-то мне подсказывает, что Джо примет правильное решение, откажется от этой затеи и останется уважаемым пенсионером. В противном случае его порвут на части. Интеллигентной борьбы там уже не будет», – констатировал эксперт.

«Во времена Обамы у Украины был очень высокий уровень управления в лице Джо Байдена и Виктории Нуланд», – сказал собеседник, добавив, что украинские власти просчитались, сделав ставку не на тех, и с 2017 года они ищут способ поладить с администрацией Трампа.

«После того, как закончилось расследование Мюллера – в Киеве считали сигналы этой ситуации, после чего сразу же появились откровения Луценко и была опубликована информация о расследованиях Шокина и Луценко в отношении Хантера Байдена», – напоминает Дробницкий.

Таким образом, по мнению эксперта, украинские власти заискивают перед Трампом и готовы помочь ему в кампании против Байдена. «Вначале они слили Манафорта и ошиблись, теперь они готовы слить Байдена, чтобы подлизаться к Трампу. Но Дональд вряд ли забывает такие серьезные обиды, – подчеркнул Дробницкий. –

Для него майданная Украина так и останется проектом его врагов. У Байдена есть много слабых мест, и Украина – одно из них».

Киевский политолог Денис Гаевский также увидел в публикациях The Hill элементы «антибайденовской кампании». «Кроме того, в СМИ всплывала информация, что Байден и Коломойский могут быть причастны к хищению 1,8 млрд долларов, которые МВФ выделял Украине в 2014–2015 годах», – сказал Гаевский газете ВЗГЛЯД.

Говоря же о перспективах сотрудничества Луценко с новым генпрокурором США Уильямом Барром, собеседник отметил, для украинского генпрокурора это вопрос политического выживания.

«Наверняка Луценко просчитывает все возможные варианты, и припасенный компромат на Байдена может стать для него залогом личной неприкосновенности, а то и инструментом для продолжения политической карьеры на Украине», – предположил Гаевский.

По его словам, Киев вынужден оказывать услугу Трампу, раскручивая «антибайденовскую кампанию», поскольку у 45-го президента США с 2016 года остался зуб на киевские власти, которые вставляли палки в колеса его избирательной кампании, опубликовав летом 2016 года «черную бухгалтерию» Партии регионов, где значилось имя Пола Манафорта.

Схожей точки зрения придерживается и директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Новая избирательная кампания в США началась. Я не думаю, что американские читатели пристально следят за кадровыми перестановками в украинской генпрокуратуре. Понятно, что статья направлена против Байдена. Такие материалы призваны выбить политическую почву из-под возможного конкурента Трампа перед выборами 2020 года», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.

«Если по линии Госдепа поступило указание, что они должны принять участие в кампании против Байдена и что это является условием будущей поддержки Порошенко со стороны США, то вполне возможно, что Петр Алексеевич и Юрий Витальевич, при такой просьбе, сказали классическое: «Батя, я стараюсь», – сыронизировал Бондаренко.

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