Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США?

Один из многолетних лидеров Демократической партии, ставший пятым самым молодым сенатором в истории США, в течение двух сроков Барака Обамы занимавший важнейший пост вице-президента, названный газетой Washington Post «самым влиятельным собеседником в мире», Байден в одночасье превратился в хромую утку американской политики.

В конце прошлой недели член Ассамблеи Невады Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах, имевших место в 2014 году во время публичного мероприятия. Вслед за ней с теми же обвинениями выступила бывший помощник одного из конгрессменов Эми Лаппос, утверждающая, что в 2009-м в ходе мероприятия по сбору средств Байден позволил себе в отношении нее проявление «сексизма или мизогинии».

Буквально в последние дни с аналогичными историями о себе и Джо Байдене поделились еще две женщины: 22-летняя Кейтлин Карузо и 59-летняя писательница Джей Хилл, по их словам, они стали жертвами неподобающего поведения Байдена в 2009-м и 2012-м соответственно. По иронии судьбы, именно Джо Байден первым выдвинул законодательную инициативу по борьбе с домашним насилием (которая приняла форму закона о насилии против женщин, подписанным президентом Биллом Клинтоном в 1994 году).

До недавнего времени Джо Байден рассматривался в качестве одного из главных кандидатов-демократов в борьбе за кресло президента США. Последний социологический опрос FOX News выяснил, что среди избирателей-демократов Байден пользуется наибольшей поддержкой (31%), опережая демократа-социалиста Берни Сандерса (23%) и сенатора от Калифорнии Камалу Харрис (8%). Более того, меньше чем за неделю до скандала, согласно данным социологов из Rasmussen Reports, Байден обходил в предпочтениях вероятных американских избирателей президента Трампа – 49% против 41%.

В итоге Джо Байден не появился на начавшейся в понедельник в Вашингтоне конференции демократических кандидатов в президенты-2020. А его вероятная соперница на будущих праймериз демократов сенатор Кирстен Гиллибранд, ярая поборница движения против сексуального насилия #MeToo, в интервью MSNBC заявила, что Байдену следует «обратиться напрямую к американскому народу», к избирателям, которые и решат его судьбу.

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Возникает вопрос: почему именно сейчас начали всплывать истории с неподобающим поведением Байдена? Почему не восемь лет назад? Все время нахождения на посту вице-президента Байден постоянно попадал в неловкие ситуации с женщинами, которых он публично пытался обнять, погладить по голове, заставить потереться с ним носами и т. п. Например, подобный инцидент произошел в 2014 году между ним и Стефани Картер, женой министра обороны США Эштона Картера, которого в тот момент как раз приводил к присяге. Тогда это породило массу шуток о том, что «министр обороны даже не может защитить свою жену от Джо Байдена».

На первые полосы регулярно попадали снимки, на которых Байден обнимал, целовал и гладил самых разных женщин и девушек. И в то время как консервативная публика всячески порицала вице-президента, либералы снисходительно говорили, что «Байден – это Байден».

Так что же случилось с постаревшим за это время на несколько лет Байденом, что он стал вдруг так неугоден либеральной прессе, стоящей на позициях феминизма и воинствующей политкорректности? Охоту на Байдена развернули именно продемократические издания: The Cut, Huffington Post и др. Конечно, свою роль сыграло движение #MeToo, для апологетов которого поведение Байдена, не идущее ни в какое сравнение с заклейменным позором Харви Вайнштейном, абсолютно неприемлемо. И хотя нет никаких доказательств в отношении прямых сексуальных домогательств со стороны Байдена, для демократов-радикалов уже достаточно поводов, чтобы линчевать политика.

Складывается впечатление, что лидирующий в опросах общественного мнения Байден недостаточно «левый» для радикалов. Он не такой, как Сандерс, и тем более ему далеко до смелых заявлений по социально-экономической повестке новой звезды всех прогрессивных кругов Александрии Окасио-Кортес.

Радикалам мало заявления Байдена в 2012 году о том, что «трансгендерная дискриминация является главной проблемой в области гражданских прав нашего времени». Для них бывший вице-президент выглядит препятствием на пути великой американской социалистической революции будущего, он просто не соответствует духу времени.

Даже если Джо Байден сумеет пережить обвинения в харассменте, его противники достанут второй козырь – так называемый украингейт, уже вызвавший немалый шум в Вашингтоне и Киеве.

Издание Hill опубликовало ряд статей, посвященных предположительно имевшему место факту передачи генеральному прокурору Украины Юрию Луценко американским послом в Киеве списка лиц, неприкосновенных для уголовного преследования. Мало того, Луценко заявил, что его предшественника на посту генпрокурора Виктора Шокина уволили по личному требованию Джо Байдена. Все дело в том, что Шокин начал расследование в отношении махинаций в энергетической компании Burisma, в совете директоров которой числится сын Байдена Хантер.

Пока в стане республиканцев наблюдается небывалое единение (президент Трамп уже не преминул отпустить ехидный комментарий в адрес злоключений Байдена) по поводу главного кандидата, в рядах демократов нарастает турбулентность. Джо Байден, кажется, обречен, Берни Сандерс выглядит неизбираемым, Окасио-Кортес не подходит по возрастному цензу. Остаются спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и... Хиллари Клинтон, о которой многие начали забывать и совершенно напрасно. Ведь именно она контролирует высшей руководящий орган Демпартии – Национальный комитет, а значит, распоряжается партийными финансами и стратегией.

Впрочем, всегда можно ожидать появления «темной лошадки» – политика, который способен выскочить из-за спин фаворитов. Избирательная кампания – 2020 в США еще только набирает свой ход, а один из главных действующих лиц практически выбит из седла, то ли еще будет.