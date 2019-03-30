Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывшего вице-президента США Джо Байдена, претендующего на пост главы государства, обвинили в сексуальных домогательствах.

Бывший кандидат на пост заместителя губернатора штата Невада Люси Флорес рассказала в статье для сайта The Cut, что в 2014 году Байден на публичном мероприятии прикоснулся к ней и поцеловал в голову без ее согласия. Это случилось за несколько дней до выборов в сенат, когда Флорес ждала за кулисами своей очереди выступать.

«Когда я сделала несколько глубоких вздохов и готовилась выступить перед толпой, я почувствовала на плечах две руки. Я застыла. Почему вице-президент США прикасается ко мне? Я почувствовала, что он приближается сзади», – цитирует Флорес РИА Новости.

Политик вдохнул запах ее волос и поцеловал в затылок. Флорес была смущена и шокирована таким поступком.

Ранее Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году от Демократической партии. В случае победы Байден станет самым пожилым человеком, когда-либо избранным на пост американского президента.

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