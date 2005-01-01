Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на пост президента от Демократической партии, сообщает The Wall Street Journal.

Во вторник Байден обратился к полусотне сторонников, чтобы сообщить им о намерении баллотироваться в президенты и попросить о помощи в сборе денег от главных спонсоров, пишет The Wall Street Journal.

Также он выразил обеспокоенность тем, что его конкуренты в стане демократов уже собрали миллионы долларов пожертвований – в частности, сенатор Берни Сандерс и бывший член палаты представителей Бето О'Рурк.

CBS со ссылкой на источники сообщал, что команду Байдена возглавит его помощник Грег Шульц, также в штаб войдут бывший глава его канцелярии Стив Риккетти и политконсультант Майк Донилон, его бывший директор по связям с общественностью Кейт Бедингфилд, а также нынешний пресс-секретарь Билл Руссо.

На прошлой неделе газета The Hill сообщала, что Байден намерен принять участие в выборах главы государства в 2020 году.