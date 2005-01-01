Байден решил участвовать в президентских выборах в США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден намерен принять участие в выборах главы государства в 2020 году, сообщила газета The Hill со ссылкой на конгрессмена Демократической партии.

76-летний Байден, по словам неназванного конгрессмена, сообщил ему в телефонном разговоре о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от демократов. В подтверждение своих слов конгрессмен предоставил изданию The Hill аудиозапись разговора с политиком, передает ТАСС.

В разговоре Байден предложил члену Конгресса встретиться для обсуждения стратегии предвыборной кампании и попросил его о поддержке. Когда он намерен официально объявить об участии в президентской гонке, неизвестно.

В январе сообщалось, что Байден якобы заявил представителям Демократической партии, что точно будет баллотироваться на пост президента.

Также о своем намерении участвовать в выборах объявили 77-летний сенатор Берни Сандерс, экс-мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, экс-конгрессмен Джон Дилени, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, член палаты представителей Тулси Габбард и другие.

При этом Хиллари Клинтон объявила, что не будет участвовать в выборах.