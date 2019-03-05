Клинтон определилась с участием на выборах президента США в 2020 году

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон приняла решение не баллотироваться на пост президента США в 2020 году; из политики она, однако, уходить отказалась.

«Я не буду баллотироваться [в президенты], но я буду продолжать работать, выступать и отстаивать то, во что верю», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой телеканал News 12 (входит в структуру телекомпании CNN).

«Мне хочется, чтобы люди осознавали, что я буду продолжать выступать. Я никуда не денусь», – сказала Клинтон, добавив, что вряд ли будет претендовать на какие-либо выборные должности.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала уникальную проблему, возникшую у американской элиты в преддверии президентских выборов – 2020.