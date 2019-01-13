Стало известно имя соперника Трампа на будущих выборах президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил представителям Демократической партии, что точно будет баллотироваться на пост президента, сообщают СМИ.

Об этом Байден объявит 15 января, сообщает Axios.

Портал приводит заявление младшего брата политика Фрэнка Байдена, который также анонсировал выдвижение Джо Байдена на пост президента.

Байдена и ранее называли вероятным кандидатом на пост президента США от демократов. В 2020 году ему исполнится 78 лет.

Также сообщалось, что принять участие в выборах президента США снова может Хиллари Клинтон.