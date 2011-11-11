На борьбу с Трампом хотят направить политический труп

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя домаФото: Fawaz Salman/Reuters
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

Виктория Федотова, журналист
Страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незамеченным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе немного красивых женщин. Представляете, как парню обидно? Подробности...
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Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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      Умер Станислав Говорухин

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          На борьбу с Трампом хотят направить политический труп

          Когда-то Обама шутил о мечтах Трампа стать президентом. Теперь ему не до шуток   19 июня 2018, 19:40
          Фото: J. Scott Applewhite/Pool/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Американские СМИ утверждают, что Барак Обама возвращается в политику вопреки сложившейся политической традиции США. Заявляется, что он уже начал серию соответствующих консультаций. Какие силы и с какой целью надеются оживить политический труп бывшего американского лидера?

          Политический раскол в США продолжает углубляться. С одной стороны, Дональд Трамп наращивает рейтинг доверия – его поддерживают 45% американцев, что является рекордным показателем с момента переезда миллиардера в Белый дом. По данным агентства Gallup poll, 90% из одобряющих деятельность президента являются республиканцами, остальные 10% – т. н. независимые избиратели.

          Кроме того, согласно данным того же агентства, 38% американцев удовлетворены состоянием дел в США. Это рекордный показатель за 13 лет. Аналитики подчеркивают, что рост удовлетворенности происходит из-за «позитивных экономических новостей, в том числе сокращения безработицы до уровня, который в последний раз наблюдался в 2000 году».

          Конечно, из России, где рейтинги президента давно не падали ниже 70%, а 80% граждан заявляют о том, что счастливы, такие цифры могут показаться незначительными. Но в условиях американской политической системы это очень хороший показатель для Трампа.

          Неудивительно, что беспокойство демократов нарастает. Проблема в том, что они сами превратили разделенное партийными пристрастиями общество в расколотое. В ходе избирательной кампании Хиллари Клинтон 2016 года на Трампа были наклеены ярлыки фашиста, сексиста, агента Кремля, Гнусного Клятвопреступника, Монтанского Вора, Осквернителя Гробниц и так далее – в полном соответствии с известным рассказом Марка Твена об особенностях избирательных кампаний в США.

          Когда все эти ярлыки не сработали, и большинство граждан выбрали своим президентом Трампа, демократы оказались в непростом положении. Клан Клинтонов потерпел тотальное поражение, да и возраст уже не тот: Биллу за 70, Хиллари 70 исполнится совсем скоро, а их дочь Челси не унаследовала ни папину харизму, ни мамину изворотливость. Максимум, что могут сделать для демократов Клинтоны, – это найти финансирование.

          Поэтому единственной надеждой Демпартии, похоже, является бывший президент Барак Обама. Сразу два популярных издания – новостной CNN и гламурный Vanity Fair – написали о возвращении бывшего президента в политику как о свершившемся факте. В настоящее время он проводит консультации с видными демократами, которые могли бы составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года.

          Конечно, лучшей кандидатурой многим кажется сам Барак Обама, но 22-я поправка в конституцию запрещает ему баллотироваться на этот пост в третий раз. Если в России ограничивается возможность занимать кресло главы государства более двух сроков подряд, то в США после 1947 года восемь лет – это абсолютный максимум пребывания кого-либо на высшей должности.

          Баллотироваться на пост вице-президента Обама тоже не может. Основная задача вице – занять президентский пост, если с высшим должностным лицом что-то случится (болезнь, смерть, импичмент). А в 12-й поправке к той же конституции подчеркивается: «Ни одно лицо, не подлежащее в силу конституционных требований избранию на должность президента, не подлежит избранию на должность вице-президента».

          В любом случае, заявит ли Обама о намерении занять значимый руководящий пост в новой администрации (как это сделал накануне выборов 2008 года Владимир Путин, впоследствии возглавивший правительство), или станет неформальным лидером избирательной кампании демократов, его опыт и популярность весьма востребованны. Более того, больше возглавить потерпевшую сокрушительное поражение и до сих пор не сумевшую прийти в себя Демократическую партию просто некому.

          Как пишет Vanity Fair, Обама уже встретился с социалистом Берни Сандерсом (чьей главной проблемой является возраст – в 2020 году ему исполнится 79 лет), бывшим губернатором Массачусетса Девалом Патриком, сторонницей финансовых реформ Элизабет Уоррен, бывшим мэром Нью-Орлеана Митчем Ландре и так далее – всего девять потенциальных кандидатов. Бывший президент посоветовал им внимательно относиться к своей интернет-активности, писать о том, что действительно важно для людей, и не позиционировать себя через негатив.

          По мнению журналистов, больше всего шансов на всестороннюю поддержку со стороны Обамы имеет его вице-президент Джо Байден. Правда, в 2020 году ему исполнится 78. Но именно Байдена Обама сможет лучше всего отрекламировать, и ни у кого не возникнет сомнений, что бывший президент говорит со знанием дела.

          В любом случае отсутствие у демократов хотя бы одного бесспорного кандидата за два с половиной года до выборов, как и ставка на электоральный ресурс бывшего президента, свидетельствует о том, что считавшаяся идеальной система «институтов, которые выше личностей» оказалась фикцией. Личностный фактор по-прежнему является определяющим и в США, и в других странах, а успешный лидер способен влиять на политику государства даже после того, как отошел от дел. Так что главным человеком президентской кампании демократов в 2020 году (по англоязычной терминологии – «кингмейкером», делателем королей) он станет с весьма высокой вероятностью.


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