Россияне стали рекордно счастливыми

Более 80% россиян считают себя счастливыми людьми, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Уровень счастья россиян в последний год – на максимальных отметках за всю историю измерений. По данным последнего опроса, 83% наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми. Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18-24-летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58%)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

По словам социологов, 30% россиян делает счастливым именно наличие семьи, 13% причиной счастья назвали детей, 16% респондентов назвали залогом счастья хорошее самочувствие (свое и близких), еще 14% привели в качестве примера хорошую работу.

Индекс счастья, рассчитанный по вопросу о личном благополучии, в марте 2018 года составляет 73 пункта. (год назад - 72 п.). Социальный индекс счастья, который показывает, преобладают ли в окружении счастливые люди, сохраняет позиции (58 п.).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13-14 марта 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом тыс. респондентов по всей России. Погрешность не превышает 2,2%.



Напомним, индекс счастья в России по итогам 2017 года составил 50 процентных пунктов, превысив средний общемировой уровень, говорится в исследовании Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.