Обама взялся консультировать возможных конкурентов Трампа на выборах

Экс-президент США Барак Обама провел конфиденциальные встречи с представителями американской Демократической партии, которые могут стать соперниками республиканца Дональда Трампа на следующих выборах, сообщил источник.

Обама рассказывает собеседникам-демократам о том, как, по его мнению, лучше всего бороться с Трампом, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Обама «ясно высказывался о необходимости возрождения Демократической партии», говорится в сообщении.

Напомним, в январе Белый дом объявил о решении Трампа переизбираться на второй срок. Ранее Трамп сам заявлял о намерении баллотироваться на второй срок и даже сочинил слоган для избирательной кампании 2020 года.