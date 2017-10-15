Белый дом объявил о решении Трампа переизбираться на второй срок

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Безусловно он [Трамп] собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах», – отметил Гидли, слова которого передает ТАСС.

Он также прокомментировал выступление американской телеведущей Опры Уинфри на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, после которого некоторые СМИ сообщили, что она рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году.

«Мы рады будем ответить на любой вызов, который кто-либо – Опра Уинфри или кто-то еще – бросит нам на следующих выборах», – заявил заместитель пресс-секретаря Трампа.

«Им придется противостоять президенту, достижения которого говорят сами за себя», – добавил Гидли.

Уинфри, родившаяся в городке Костюшко, штат Миссисипи, – первая темнокожая женщина-миллиардер, ей принадлежит собственная киностудия, телеканал, журнал O, The Oprah Magazine.

Напомним, в октябре прошлого года бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон заявил, что на следующих выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году Трамп сможет одержать оглушительную победу. Ранее Трамп сам заявлял о намерении баллотироваться на второй срок и даже сочинил слоган для следующей кампании.