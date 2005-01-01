Одобрение деятельности Трампа в США достигло рекорда

Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, что является рекордным показателем с момента его вступления в должность, свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll.

По данным опроса, 90% одобряющих деятельность Трампа являются республиканцами. Как отмечают исследователи, мало шансов на то, что Трамп получит поддержку демократов, несмотря на любые свои действия, передает РИА «Новости».

По данным исследования, на протяжении всего срока президентства рейтинги Трампа были значительно ниже, чем у его предшественников.

Опрос проводился по телефону 11-17 июня. В нем приняли участие 1511 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что число жителей США, недовольных работой президента Трампа, выросло до 56%.