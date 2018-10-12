Клинтон заподозрили в желании побороться за пост президента США

СМИ подозревают, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассматривает возможность вновь принять участие в выборах президента страны.

Интернет-портал 2020 Elections Central обратил внимание на высказывание бывшего старшего советника Клинтон Филипа Рейнса о том, что Клинтон на год моложе президента США Дональда Трампа и четыре года – бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Elections Central подозревает, что таким образом Клинтон может проверять настроения перед выборами, передает ТАСС.

Напомним, Байдена назвают в качестве вероятного кандидата на пост президента США от демократов. При этом в 2020 году ему исполнится 78 лет.