Выдвижение Байдена в президенты сильно обрадует Китай

У Трампа появился по-настоящему опасный соперник в борьбе за переизбрание – о своем намерении участвовать в гонке объявил бывший вице-президент Джо Байден, на которого возложена миссия по узурпации власти демократами. Когда-то он казался из России идеальной кандидатурой, но времена изменились и теперь выдвижение Байдена – отличная новость прежде всего для Китая.

Согласие Джо Байдена баллотироваться в президенты важно как минимум потому, что это первый из заявившихся соперников Трампа, кто имеет реальные шансы на успех.

С точки зрения глобальной справедливости Соединенные Штаты в данный момент должен был возглавлять именно Байден. Выдвигать в качестве преемников вице-президентов от правящей партии – давняя традиция в США, нарушаемая лишь по особым случаям. Например, заместитель Джорджа Буша-младшего Дик Чейни совершенно особый случай – всемогущий «кукловод» и ненавидимый «серый кардинал» был малопригоден для публичной политики, даже если не учитывать его громадный антирейтинг.

Байден особым случаем не был, особым случаем была Хиллари Клинтон, заставившая элиту Демократической партии сделать ставку на себя – и позорно проиграть. В том, что Байден достаточно легко одолел бы Трампа, не сомневается почти никто из американских политологов.

Теперь ему будет гораздо сложнее это сделать. Через две недели после выборов 2020 года, в которых Байден собрался участвовать, бывшему вице-президенту стукнет 78 лет. Социалист Берни Сандерс, занимающий вторую строчку по популярности среди «ослов» (это не ругательство, а символ Демпартии), еще старше – в 2021-м он отметит восьмидесятилетний юбилей. Не праймериз, а гонка на лафетах.

Трамп, конечно, тоже не мальчик, но на 3,5 года моложе Байдена – и эта разница может оказаться решающей.

Совсем другое дело, что Байден выдвигается как раз с оглядкой на распоясавшуюся демократическую молодежь – куда более радикальную или, как говорят в США, «прогрессивную», чем он сам был когда-то. «Мозги» Демпартии боятся, что расшалившаяся юность окончательно распугает умеренных избирателей и Трамп легко переизберется на второй срок. Этого допускать нежелательно: демократы готовят «мягкий государственный переворот», по итогам которого планируют забрать власть себе – и не отдавать ее больше никогда.

Наглость этого замысла подразумевает и такой вариант, что физически активный и крепкий духом глава государства в период такой реформы – это скорее минус, чем плюс. Президент, безусловно, нужен свой и лояльный, но его излишняя самостоятельность может навредить. Поэтому Байден – идеальная кандидатура.

Среди по-прежнему действующих и на что-то претендующих политиков США Байден – полновесный ветеран. Более половины своей жизни он занимал кресло сенатора от маленького штата Делавэр и получил свой мандат в 29 при том, что вступать в сенаторские полномочия можно только с 30 лет. За эти десятилетия он видел множество составов Конгресса и несколько президентских администраций, оброс связями и стал одним из самых влиятельных сенаторов в США.

Эти связи и влиятельность касались не только внутреннего рынка, но и внешнего. Байден был одним из тех, кто не только отвечал в Сенате за внешнюю политику, но и формировал ее. Россиянам в этой роли гораздо лучше знакома правая внешнеполитическая голова Сената – покойный Джон Маккейн. Байден был «левой» головой. И в период президентства Буша-младшего казался из Москвы идеальным президентом – «уважаемым партнером».

По крайней мере, Байден выступал резко против выхода США из договора по ПРО, что в тот момент было главным раздражителем в отношениях двух стран. Можно с уверенностью утверждать и то, что при нем Вашингтон не поставил бы крест на ДОВСЕ.

Когда на финишную прямую предвыборной гонки неожиданно вышел относительно молодой сенатор Барак Обама, демократическая элита оказалась к этому не готова и усилила «выскочку» Байденом. Это породило весьма работоспособный союз, в котором мэтр парламентской дипломатии – вице-президент компенсировал неопытность президента. Считается, программу «перезагрузки» отношений с Россией в свое время продавил именно Байден.

Другое дело, что сейчас политику США в отношении России определяет консолидация элит, маховик раскручивается по спирали, и вряд ли бы Байден смог что-то изменить в этом смысле, даже если бы захотел. Конечно, запустить новую «перезагрузку» ему было бы легче, чем Трампу, у него больше пространства для маневра, а его опыт во внешней политике не подвергается сомнению. И все же кажется очевидным, что обеспечить разрядку отношений РФ и США в обозримой перспективе не сможет никакой президент, из Делавэра он или из Нью-Йорка.

А вот риск того, что России добавят еще каких-нибудь санкций уже за гуманитарные провинности (права человека, свобода слова, гей-парады и так далее), при президенте Байдене возрастет.

Кто точно будет доволен, так это китайская сторона. Сейчас между Белым домом и Пекином вражда, но взаимопонимания не было и при Обаме, в течение многих лет чины в КНР предпочитали иметь дело напрямую с Байденом. Его в Китае чрезвычайно уважают, контакты с ним давно налажены, так что под его избрание в Пекине разве что шампанское открывать не станут, но непременно обрадуются.

Впрочем, выборы еще нужно выиграть. У Байдена высокий рейтинг, в котором сложились его известность, репутация (нельзя сказать, что скандалов вокруг него вообще нет, но вокруг кого их теперь нет?) и ностальгия по «временам Обамы», хотя немногие могут внятно сформулировать, по чему там ностальгировать, кроме как по тому, что Обама черный и хороший, а Трамп «фашист по определению». Но избрание президентом ему, мягко говоря, не обеспечено.

Не вызывает вопросов то, что на Байдена будет активно работать весь аппарат Демпарии, но новое поколение демократов, которое впору величать социалистами, вряд ли сдастся без боя «белому пожилому мужчине» – сейчас такое не принято.

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Правда, выиграть суперфинал выборов с Трампом в красном углу им вряд ли по силам. Например, новая звезда американской политики – конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк (подробнее о нем читайте здесь ), уже включившийся в гонку, все-таки чересчур «прогрессивен» для американских реалий. Харизма есть – не отнять, как не отнять и толпы преданных фанатов. Но он выступает, например, за фактическое упразднение (то есть за открытие для всех желающих) границы с Мексикой, а за это избиратель в массе своей голосовать пока не готов.

Между Сандерсом и О'Рурком (то есть на третьей позиции по популярности) находится сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мать которой родом из Индии, а отец с Ямайки. Она делает акцент на правах женщин и цветных, но ее щедрые социалистические обещания обойдутся казне слишком дорого и неприемлемы для умеренных демократов.

Даже если всей этой молодежи не удастся одолеть Байдена на праймериз, потреплют они его изрядно и внесут в Демпартию очередной раскол, что на руку уже Трампу. Так что выдвижение Байдена для него может быть и плохой, и хорошей новостью – зависит от нескольких переменных.

Но если Байдена все-таки удастся избрать, это будет означать для Америки попытку того самого «мягкого госпереворота». Анонсированная демократами конституционная реформа подразумевает снижение избирательного возраста до 16 лет, переход к прямым выборам без системы выборщиков и расширение состава Конституционного суда с 9 до 15 человек.

Первые две меры практически гарантируют демократам приватизацию власти. Их избиратель значительно моложе. Кроме того, они имеют значительное численное преимущество над республиканцами в ряде крупных штатов вроде Калифорнии и Нью-Йорка, за счет которых Трамп, уверенно победив по выборщикам, проиграл Клинтон по голосам.

Что же касается КС, в американской политической системе он занимает ключевое место. Его решения способны за день изменить реальность для целой страны, что даже президенту по силам только в особых случаях. Например, гей-браки были легализованы на всей территории США именно решением КС, а не президента или Конгресса.

Сейчас состав суда преимущественно консервативный, что стало возможным после ротации двух судей по возрасту, произошедшей при Трампе. На подходе еще одна пересменка, и понятно, что Трамп направит в КС своего политического «двойника», после чего либералы окажутся в подавленном меньшинстве.

Переломить ситуацию в пользу «ослов» и призвана реформа, но для этого в президентском кресле должен оказаться «настоящий демократ» с «правильными назначенцами». Байден в целом подходит – на сопротивление в духе «не сломано, не чини» у ветерана не хватит сил, даже если он сам от этой реформы не до конца в восторге.

Понятно, что «слоны» (то есть республиканцы) в таких условиях будут драться как львы – это вопрос их выживания. Но заявленные демократами параграфы реформы достаточно популярны в народе. Так что битва обещает быть жаркой, даже несмотря на то, что основные претенденты на высший пост находятся в столь почтенном возрасте.

С точки зрения отношений США с Россией эта драка принципиального значения не имеет. А вот китайцы будут следить за ней с огромным интересом – избрание Байдена обнулит более половины проблем между ними и США, что возникли при Трампе.