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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

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Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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          Борис Кагарлицкий

          Впервые в истории США президентом может стать социалист

          Борис Кагарлицкий
          директор Института глобализации и социальных движений
          		 26 февраля 2019, 12:40

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          С Берни Сандерсом я познакомился, когда он был ещё конгрессменом от штата Вермонт. Маленький штат в палату представителей посылает всего одного депутата (хотя избирает двух сенаторов, наравне с Нью-Йорком и Калифорнией). Вермонт вообще своеобразное место. Его граждане в американской революции не участвовали, до 1791 года взвешивая, присоединиться ли к отцам-основателям или остаться под покровительством британской короны, став частью Канады. Решили всё же в пользу Соединенных Штатов и тут же сыграли важнейшую роль в истории: в связи с присоединением Вермонта первоначальный Основной закон – Articles of Confederation – был заменен нынешней конституцией США.

          Неудивительно, что в 1981 году, когда Берни решил превратиться из радикального уличного активиста в серьезного политика, выбор его пал на Вермонт, где избирали мэра Берлингтона. Городок маленький, около 40 тысяч жителей, но по меркам Вермонта крупнейший центр, где расположен университет штата. Студенты и молодые преподаватели обеспечили победу приехавшему из Нью-Йорка социалисту. Перевес составил всего 14 голосов, но очень скоро Берни доказал, что пост занял не зря: город превосходно управлялся, общественные службы работали безупречно, коррупции и кумовства не было.

          Проработав 9 лет на посту мэра, Сандерс избрался в Конгресс. Теперь уже с подавляющим перевесом. И стал единственным независимым депутатом, к тому же открыто назвав себя социалистом.

          Для американских левых это была сенсация. От Берни ждали очень больших свершений, многие надеялись, что он начнет формировать собственную партию. Но он не торопился выступать с подобными инициативами, предпочитая осваивать депутатскую работу, защищая права своих избирателей, закрепляя репутацию надежного и честного политика. Шел 1990-й год, все интересовались перестройкой, а меня только что избрали депутатом Моссовета. Так что говорили мы в основном про события в России, лишь мельком касаясь американских дел. Честно признаюсь, разговор не слишком запомнился, если не считать того, что на меня произвел впечатление характерный бруклинский акцент вермонтского депутата.

          Спустя 8 лет Берни вызвал меня в Вашингтон выступать на слушаниях, посвященных дефолту в России. Стоял вопрос о выделении Соединенными Штатами денег Международному валютному фонду, а конгрессмен от Вермонта потребовал очередной транш заблокировать, поскольку МВФ растрачивает деньги налогоплательщиков на поддержку неэффективных и вредных мер, подрывая стабильность мировой экономики. Слушания поддержали и республиканцы, пригласившие Андрея Илларионова. Получилось забавно, поскольку мы оба критиковали МВФ, хоть и с прямо противоположных позиций. Рекомендации слушаний оказались предсказуемо негативными: деньги МВФ не выделять. Потребовалось несколько месяцев и личное вмешательство Билла Клинтона, чтобы транш всё-таки согласовали.

          Фото: Alex Brandon/AP/TASS

          Берни оказался человеком, который умеет договариваться в Конгрессе даже с республиканцами, а также умеет ждать и находить нужный момент, чтобы выступить и нанести удар по своим главным врагам – крупным финансовым корпорациям. О нем порой забывали на годы, а потом снова вспоминали. Когда разразился мировой финансовый кризис, Сандерс (уже в качестве сенатора) добился проведения аудита Федеральной резервной системы. Причем сумел договориться с известным правым республиканцем Роном Полом, которого общественное мнение воспринимало как антипода Берни.

          Аудит принес сенсационные результаты – нецелевое использование средств составило 16 триллионов долларов. И это была лишь верхушка айсберга.

          Успех атаки на ФРС предопределил решение Сандерса выдвигаться в президенты. Не будучи членом Демократической партии США, сенатор воспользовался принципом открытых праймериз и включился в них весной 2016 года. Начав с митинга, собравшего около 200 сторонников, сенатор стремительно вырвался вперед, собирая многотысячные толпы в крупнейших городах Америки.

          Тут-то и обнаружилась оборотная сторона медали. Яркий оратор и блестящий тактик Берни предпочитает избегать конфронтации и рискованных решений. Когда стало ясно, что аппарат Демократической партии пойдет на любые меры, включая фальсификацию, чтобы не допустить его победы на праймериз, Берни неожиданно для своих сторонников не только не стал поднимать скандал, но, напротив, сбавил обороты. На съезде Демократической партии в Филадельфии он, хоть и через силу, заявил о поддержке Хиллари Клинтон. Изрядная часть делегатов, возмущенных происходящим, покинула съезд. Берни остался сидеть на своем месте, растерянно улыбаясь. Призыв поддержать Хиллари в качестве «меньшего зла» против «расиста и гомофоба» Дональда Трампа не нашел понимания у молодежи, видевшей, какими методами бывшая первая леди прокладывала себе дорогу к власти.

          На президентских выборах каждый шестой сторонник Берни проголосовал за Трампа. Многие принципиально не пошли голосовать. Среди тех, кто осудил сенатора, была даже Тульси Габбард, конгрессвумен от Гавайев, выступавшая его правой рукой во время кампании. А Клинтон всё равно проиграла Трампу.

          Казалось, история закончена. Преклонный возраст и капитуляция перед партийным аппаратом знаменуют крах президентских амбиций Берни. И всё же он вернулся.

          Сенатор вновь выжидал. Но на сей раз ожидание оказалось не напрасным. Хотя за время своего правления Трамп растерял многих сторонников и нажил немало врагов, у демократов не нашлось ни одного политика, который имеет шанс его победить. А Берни за три года залечил политические раны, добился успехов в Сенате и за его стенами, выдвигая популярные инициативы. В значительной мере благодаря его вмешательству выиграна прогремевшая на всю Америку стачка работников компании Amazon, при его поддержке прибавки к зарплате добились и сотрудники Disney. Берни подтвердил репутацию человека, умеющего не просто произносить речи о социальной справедливости, но и добивающегося практических результатов.

          Молодое поколение американцев, мечтающих о социалистических преобразованиях, связывает свои надежды уже не с Берни, а с Тульси Габбард или с избравшейся недавно от Нью-Йорка красавицей Александрой Окасио-Кортес, но все прекрасно понимают, что реальные шансы стать президентом имеет именно Берни.

          Трамп попытался остудить пыл молодежи, сказав, что Америка никогда не будет «социалистической страной». Но надо помнить, что образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею (именовавшихся в США «коммунистическими странами»), а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием.

          Наконец, возраст сенатора, который видят его слабой стороной, может стать его козырем, если Сандерс выберет популярного и харизматичного кандидата в вице-президенты. Уже сейчас объявлено, что своим вторым номером Берни видит молодую женщину. Скорее всего, всё ту же Тульси Габбард. Впрочем, делать прогнозы рано, ведь сенатор от Вермонта предпочитает откладывать важные решения и, скорее всего, ещё взвешивает возможные варианты. К тому же его лидерство в праймериз-2019, уже четко обозначившееся, всё же не является окончательным фактом. В кампанию может, например, включиться бывший вице-президент Джо Байден, способный составить Берни реальную конкуренцию.

          Но как бы ни сложился дальнейший ход избирательной борьбы, именно Сандерс и его кампания сегодня определяют политическую повестку в США. Возможно, выступления Берни в 2019–2020 годах уже не вызовут такого энтузиазма, как три года назад. Но он имеет серьезные шансы выиграть. И тогда впервые в истории США хозяином Овального кабинета станет человек, открыто называющий себя социалистом. 


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