Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.

Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%, чем одновременно раздражает бизнес и сдерживает инфляцию. Однако ситуация такова, что долгожданного снижения ставки в этом году можно так и не дождаться. В худшем случае может потребоваться даже повышение ставки. Что мешает Банку России смягчиться? Подробности Перейти в раздел

Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности Перейти в раздел

Abrams уехали с линии фронта за «мангалами» ВСУ выводят американские танки Abrams с линии фронта. И Украина, и Штаты признают их неэффективность на поле боя: из 31 машины, поставленных США в зону СВО, российским военным удалось ликвидировать пять. Бронетехника фактически не обладает средствами защиты от беспилотников ВС РФ. Какой будет судьба Abrams на Украине и сможет ли противник модернизировать их для дальнейшего использования? Подробности Перейти в раздел

Дружественные России страны унизили США в Африке Весьма обидную пощечину получили США в Африке: одна из стран региона Сахеля, Чад, приказала вывести со своей территории американский военный контингент, а другая, Нигер, ведет об этом переговоры. Причем Чад обставил вывод американских солдат в максимально унизительной форме. Что означает происходящее с точки зрения интересов России? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Битва за Молдавию Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

Макрон против Урсулы. Чья возьмет? Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

Маразм Байдена дошел до каннибалов Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник. Перейти в раздел