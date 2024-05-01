На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.0 комментариев
В Музее Победы прошло открытие акции «Стена Памяти»
Старт всероссийской акции «Стена Памяти» состоялся в Музее Победы, акция проходит по всей России и за границей, в ходе нее открываются специальные стенды, где каждый может прикрепить портрет своего героя.
«Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк России» дали старт акции, с 1 по 12 мая «Волонтеры» обеспечивают работу этих стендов и помогают жителям размещать изображения на них.
Узнать точки размещения Стен Памяти в своем регионе можно на сайте волонтерыпобеды.рф.
В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы и глава председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко, сопредседатель центрального штаба «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Акция «Стена Памяти» помогает выразить благодарность нашим ветеранам, помогает понять, что сегодняшнее настоящее – это результат героических усилий наших предков. Мы обязаны сохранять историческую правду, передавать её от поколения к поколению, чтобы такие страшные страницы прошлого никогда не повторились. Сейчас, как и тогда, Россия стоит перед лицом новых вызовов. События на Украине, СВО, защищают наши национальные интересы, безопасность и будущее наших граждан. Именно понимание истории позволяет нам с полной ответственностью и сознанием подходить к действиям, обеспечивающим мир и стабильность на наших границах», – сказала Занко.
Жительница блокадного Ленинграда Ирина Булина также присутствовала на открытии. Она в городе Колпино Ленинградской области. С 1934 по 1938 год жила с родителями в Мариуполе. В сентябре 1941 года ее семья перебралась в Ленинград. Она провела в блокаде зиму с 1941 на 1942 год.
Булина в сентябре 1942 года пошла во второй класс. В 1951 году окончила десятилетку и поступила в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. В 1960 году защитила кандидатскую диссертацию по проблеме трубопроводного транспорта аномально вязких систем. Сейчас она на пенсии, принимает участие в ветеранском движении Москвы. Ирина Георгиевна – автор более 150 научных публикаций и более 20 изобретений, четыре из которых защищены патентами, кандидат технических наук, заслуженный изобретатель СССР, ветеран труда.