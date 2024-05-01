В Музее Победы прошло открытие акции «Стена Памяти»

«Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк России» дали старт акции, с 1 по 12 мая «Волонтеры» обеспечивают работу этих стендов и помогают жителям размещать изображения на них.

Узнать точки размещения Стен Памяти в своем регионе можно на сайте волонтерыпобеды.рф.

В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы и глава председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко, сопредседатель центрального штаба «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Акция «Стена Памяти» помогает выразить благодарность нашим ветеранам, помогает понять, что сегодняшнее настоящее – это результат героических усилий наших предков. Мы обязаны сохранять историческую правду, передавать её от поколения к поколению, чтобы такие страшные страницы прошлого никогда не повторились. Сейчас, как и тогда, Россия стоит перед лицом новых вызовов. События на Украине, СВО, защищают наши национальные интересы, безопасность и будущее наших граждан. Именно понимание истории позволяет нам с полной ответственностью и сознанием подходить к действиям, обеспечивающим мир и стабильность на наших границах», – сказала Занко.

Жительница блокадного Ленинграда Ирина Булина также присутствовала на открытии. Она в городе Колпино Ленинградской области. С 1934 по 1938 год жила с родителями в Мариуполе. В сентябре 1941 года ее семья перебралась в Ленинград. Она провела в блокаде зиму с 1941 на 1942 год.

Булина в сентябре 1942 года пошла во второй класс. В 1951 году окончила десятилетку и поступила в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. В 1960 году защитила кандидатскую диссертацию по проблеме трубопроводного транспорта аномально вязких систем. Сейчас она на пенсии, принимает участие в ветеранском движении Москвы. Ирина Георгиевна – автор более 150 научных публикаций и более 20 изобретений, четыре из которых защищены патентами, кандидат технических наук, заслуженный изобретатель СССР, ветеран труда.