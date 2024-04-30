Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Страны G7 договорились продолжить работу над отказом от импорта газа из России
Главы Минэнергетики стран G7 договорились продолжить работу в целях отказа от импорта газа из России, следует из заявления министров по итогам встречи в итальянском Турине.
Представители стран «Группы семи» заявили, что подтверждают готовность «уменьшить зависимость» от товаров гражданского назначения, связанных с российской ядерной энергетикой, передает ТАСС.
Кроме того, страны G7 отметили, что намерены снижать зависимость от России в области атомной энергии.
В США испугались сокращения объемов российской нефти на рынке.