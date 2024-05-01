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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как джаз взломал культурный код белой Америки

    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

    23 комментария
    1 мая 2024, 18:41 • Новости дня

    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия

    Дипломатам США, Британии и Германии на выставке трофейной техники НАТО создали особые условия

    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть выставку трофейной техники в российской столице, такое ироничное объявление сделали организаторы выставки.

    На выставке, проходящей на Поклонной горе, появилось объявление, в котором предлагается работникам вышеперечисленных посольств посетить экспозицию без очереди.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также приглашала западных дипломатов на выставку. Она отметила, что выставка будет интересна тем, кто «все еще верит в западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что россияне при посещении выставки могут увидеть успехи ВС России и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО.

    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом

    Sohu: Россия ответила США на заморозку активов

    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом
    @ Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

    Как говорится в публикации, увидев, что банк JPMorgan Chase собирается уйти из России, суд решил заморозить все его активы в стране, включая акции российской «дочки» этого конгломерата, поставив США в безвыходное положение, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что это стало ответом на действия США по замораживанию российских активов. Как пишет Sohu, США просчитались, ведь Москва – не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему.

    Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение о наложении ареста на средства JPMorgan в России на общую сумму 439,5 млн долларов в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

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    30 апреля 2024, 13:50 • Новости дня
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Focus раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВС России пользуются возможностями, пока украинской армии не хватает вооружения.

    В частности, пользователи указывают на то, что на поле боя «Украина всегда была слабой, а без западной помощи давно стала бы историей», передает РИА «Новости».

    Также комментаторы отмечают, что идет «война НАТО против России – яснее не бывает».

    Другие пользователи задаются вопросом, сколько еще украинцы будут смотреть на то, как страна умирает за США с учетом позиции «воевать до последнего украинца».

    Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны, заявив, что «тупорылый черт грабит и наживается на вооруженном конфликте».

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    29 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине

    Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»

    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».

    По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.

    Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.

    Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

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    29 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    @ IMAGO/Juergen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа России в конфликте на Украине будет очень дорого стоить НАТО, такой исход несет огромные риски для альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

    Он подчеркнул, что если Россия победит, НАТО придется говорить о большем количестве денег, чем союзники альянса должны инвестировать в безопасность на данный момент, передает RT.

    Столтенберг ранее заявил, что НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине.

    Напомним, генсек блока приехал в Киев с необъявленным визитом.

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    29 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев будет «серьезным вызовом».

    По словам мэра Киева, Германия приняла «более миллиона беженцев с Украины». Он отметил, что вернуть их на Украину «станет серьезным вызовом», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться.

    Ранее издание Spiegel сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тыс. беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 млн получивших убежище украинцев.

    Накануне стало известно, что двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау в Германии. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.

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    30 апреля 2024, 01:47 • Новости дня
    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина

    Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х интервью с Александром Дугиным

    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным, отметив, что «украинское правительство убило его дочь».

    Видео, опубликованное в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), длится чуть больше 20 минут. Карлсон назвал Дугина «самым известным» политическим философом в России. Указывается, что беседа прошла в Москве, но не уточняется, идет ли речь о той же поездке, во время которой Карлсон записал интервью с президентом России, передает РИА «Новости».

    Карлсон спросил, почему, по мнению Дугина, США, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия сами разрушают себя, выступая против собственной природы. Дугин связывает это с индивидуализмом и влиянием протестантизма на англо-саксонские страны, передает РЕН ТВ.

    На вопрос о том, почему представители Запада, которые ранее поддерживали СССР, стали русофобами, Дугин ответил, что «это не какие-то иррациональные изменения», а реакция на решение России защищать традиционные ценности, которые на Западе пытаются уничтожить, передает RT.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышло интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

    В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы.

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    1 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS

    Депутат Шеремет объяснил страхом отказ США признавать уничтожение ATACMS российской ПВО

    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Вашингтона признавать уничтожение американских оперативно-тактических ракет ATACMS средствами противовоздушной обороны России обусловлен страхом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    «Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Шеремет отметил, что российские войска быстро адаптируются к поставляемому Киеву западному оружию, а вот смогут ли США адаптироваться к эффективному русскому оружию, зарекомендовавшему себя в зоне СВО, – это вопрос, который должен волновать Вашингтон, добавил депутат.

    Ранее Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО.

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    30 апреля 2024, 03:00 • Новости дня
    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Один из убитых в Германии украинских солдат оказался десантником

    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Личность одного из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, установлена, он служил в десантно-штурмовых войсках, сообщило командование его подразделения.

    Убит военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ вооруженных сил Украины. Украинская сторона сообщила, что он был ранен в боях за Белогоровку в 2023 году, передает РИА «Новости».

    Генпрокуратура Мюнхена и главное полицейское управление Юга Верхней Баварии сообщили, что подозреваемый – «57-летний гражданин России» – проживал в Германии с начала 1990-х годов.

    По предварительным данным следствия, трое мужчин до преступления были знакомы друг с другом, передает ТАСС.

    Напомним, тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра. Убитые были украинскими военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.

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    29 апреля 2024, 15:04 • Новости дня
    Блинкен: У НАТО не было и не будет «замыслов» против России
    Блинкен: У НАТО не было и не будет «замыслов» против России
    @ Pasquale Gargano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО никогда не вынашивало замыслов против России и не будет иметь их в будущем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, НАТО – это оборонный альянс, у которого нет никакого злого умысла в отношении России, никогда не было и не будет, передает ТАСС. Также он заявил, что сейчас альянс «сильнее и крупнее, чем был раньше», поскольку в его состав вошли Швеция и Финляндия.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ.

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    30 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре

    Полянский на заседании комитета ГА ООН заявил о стремлении США к глобальной цифровой диктатуре

    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США санкционировали процессы, ведущие к глобальной цифровой диктатуре, то есть утрате странами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    Как заявил Полянский, США пользуются тем, что «основные рычаги управления интернетом» расположены на Западе, а основные ИТ-монополисты «прописались» в западных юрисдикциях, передает РИА «Новости».

    Запад может получить тотальный контроль над цифровым пространством с возможностью «отключения» любой информационной альтернативы, сказал он. По его словам, за «произволом» администраций крупных ИТ-корпораций часто стоят власти США. При этом сейчас нет «международно-правовых норм», которые могли бы помешать подобным действиям «ИТ-гигантов», заявил Полянский.

    Он также подчеркнул, что руководство профильных международных организаций игнорирует нападки на СМИ, если те не повторяют «прозападные нарративы». В частности, речь идет о ситуациях «на Украине, в странах Запада, в Прибалтике или Молдавии».

    При этом киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов, заявил Полянский – убиты Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин), Олег Клоков, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, Семен Еремин.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад запустил угрожающие глобальной цифровой диктатурой процессы, речь идет о «формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом доминирования в IT-сфере и в социальных сетях».

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    1 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах

    Захарова резко высказалась о призыве Польши к ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста

    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала призыв Варшавы к ЕС выдать Киеву украинских граждан призывного возраста.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста. Он сообщил, что Украина и ЕС ведут переговоры по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    «Какие же редкостные мрази, – заявила Захарова в Telegram. – Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца».

    Напомним, Косиняк-Камыш заявил, что польские власти готовы содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста. Он предупредил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта. В МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом.

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    29 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    США разрешили до 1 ноября энергетические операции с российскими банками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, продлевающую до 1 ноября 2024 года разрешение на проведение операций, связанных с энергетикой, с российскими банками, которые находятся под санкциями США.

    Согласно документу Минфина, речь идет о транзакциях с Центральным банком РФ, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля 50% и более, передает ТАСС.

    Разрешение распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

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    29 апреля 2024, 19:30 • Новости дня
    Дипломаты не подтвердили задержание россиянина из-за убийства украинцев в Германии

    В генконсульстве не подтвердили задержание россиянина из-за убийства украинцев в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральное консульство России в Бонне не может подтвердить информацию, что задержанный в связи с убийством двух украинцев в немецком Мурнау является россиянином, сообщили в консульстве.

    В консульстве отметили, что в Германии проживает большое количество русскоязычных людей, не являющихся гражданами России, а также тех, кто имеет двойное гражданство, таких жителей власти признают только гражданами Германии, сообщает РИА «Новости».

    Вместе с тем, в консульстве готовы оказать задержанному необходимое консульское содействие, если он сам обратится с такой просьбой.

    Накануне стало известно, что двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау в Германии. Сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Коментарии (4)
    30 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    Американист: США ищут способы обхода собственных антироссийских санкций

    Американист Дудаков: Если цена галлона бензина в США перешагнет отметку в 4 доллара, Байден не сможет переизбраться

    Американист: США ищут способы обхода собственных антироссийских санкций
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Рост цен на бензин внутри США негативно сказывается на перспективах Байдена в рамках предстоящих выборов. Поэтому Вашингтон ищет способы обхода собственных санкций для стабилизации ситуации в стране, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее минфин США временно разрешил производить расчеты с российскими банками по энергетике.

    «Администрация Байдена на сегодня оказалась в непростой ситуации. Дело в том, что цены на бензин в Америке растут. Происходит это по ряду причин, среди них конфликт на Ближнем Востоке и некоторые трудности, с которыми сталкиваются американские нефтяники», – сказал американист Малек Дудаков.

    Увеличение цены на топливо ведет к разгону инфляции в США, добавляет спикер. «А это влечет за собой неприятные последствия лично для Байдена в преддверии президентских выборов», – уточняет эксперт.

    Собеседник убежден: США постараются предпринять шаги по смягчению ситуации. «Мы уже видели попытку договориться с Ираном. Это происходило незадолго до конфликта в Газе. Также были поползновения в сторону Венесуэлы, когда временно снимались рестрикции, но это тоже ни к чему не привело», – перечисляет аналитик.

    «Сейчас я допускаю, что Вашингтон попробует найти способы обхода собственных санкций в отношении России. Повторюсь – вся эта история напрямую связана с предстоящими выборами в США. Потому что между ценами на топливо и исходом президентской гонки наблюдается очень сильная корреляция. Стоимость галлона бензина выше 4 долларов может поставить крест на кампании Байдена и его амбициях избраться на второй срок», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Минфин США временно разрешил производить расчеты с российскими банками по энергетике. Речь идет о транзакциях с Центральным банком, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля в 50% и более.

    Согласно лицензии, выданной американским министерством, ограничения будут сняты вплоть до 1 ноября текущего года. Связанными с энергетикой будут считаться транзакции, имеющие непосредственное отношение к добыче, покупке, транспортировке, переработке и т.д. нефти, урана, СПГ и прочих энергоресурсов.

    Что любопытно, нынешнее решение минфина фактически распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что вынудило Штаты принять такое решение и как оно отразится на рынке.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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