Ожидается, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако его не получится покрыть механически за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы.7 комментариев
Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
Дипломатам США, Британии и Германии на выставке трофейной техники НАТО создали особые условия
Сотрудники американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть выставку трофейной техники в российской столице, такое ироничное объявление сделали организаторы выставки.
На выставке, проходящей на Поклонной горе, появилось объявление, в котором предлагается работникам вышеперечисленных посольств посетить экспозицию без очереди.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также приглашала западных дипломатов на выставку. Она отметила, что выставка будет интересна тем, кто «все еще верит в западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что россияне при посещении выставки могут увидеть успехи ВС России и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО.