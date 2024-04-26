Захарова язвительно пригласила дипломатов на выставку трофейной техники в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

«Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала Захарова в своем Telegram-канале, отметив, что на выставке широко представлены образцы техники НАТО, которая была поставлена Киеву.

Выставка будет интересна и тем, кто все еще верит в «западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России и ее населения, добавила дипломат.

Ранее в Кремле оценили выставку трофейной техники в Москве.