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Захарова язвительно пригласила дипломатов на выставку трофейной техники в Москве
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила дипломатам ознакомиться с выставкой вооружения и военной техники ВСУ, которые были захвачены армией России в ходе спецоперации.
«Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала Захарова в своем Telegram-канале, отметив, что на выставке широко представлены образцы техники НАТО, которая была поставлена Киеву.
Выставка будет интересна и тем, кто все еще верит в «западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России и ее населения, добавила дипломат.
Ранее в Кремле оценили выставку трофейной техники в Москве.