Эксперты указали на военное и идеологическое значение выставки трофейной техники на Поклонной горе

Tекст: Олег Исайченко

В парке Победы на Поклонной горе в столице открылась долгожданная выставка трофейной западной техники. Как уточнило Минобороны в своем Telegram-канале, машины были подбиты российскими военными на полях СВО, в том числе в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка Запорожской области и под Авдеевкой Донецкой народной республики.

В другом своем сообщении военное ведомство поясняет – экспозиция разделена на несколько тематических зон и сопровождается информационными стендами о странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о местах и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.

Среди прочего посетители смогут увидеть американский танк Abrams, немецкий Leopard-2, боевые машины пехоты Marder немецкого производства, американские БМП Bradley и т. д. Доступ к выставке открыт до 1 июня.

К слову, еще до официального старта экспозиции она вызвала серьезный ажиотаж, особенно в западной прессе. В частности, онлайн-ресурс Defense TV выразил опасения, что изучение Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040 позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования, а также разработать контрмеры, повышающие живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз.

При этом Москва сможет создать новые системы вооружения, предназначенные для борьбы с западной техникой, либо улучшить уже существующие образцы бронетехники на вооружении российской армии, добавляют авторы издания.

Британская Daily Express и вовсе решила, что выставка трофейного вооружения альянса является некой «насмешкой» российского правительства над Западом, поскольку открылась спустя несколько дней после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву.

Как отмечают эксперты, негодование иностранных спонсоров Киева неудивительно. Они вложили слишком много денег, чтобы хоть как-то ослабить Россию, а практически все свое вооружение рекламировали как непобедимое. На деле же хваленая техника оказалась подбитой, а на Поклонной горе представлена лишь малая часть трофеев российской армии.

Правда, и эта небольшая доля дорого обошлась Западу. По подсчетам старшего научного сотрудника Центрального музея вооруженных сил Андрея Любчикова, совокупная стоимость представленных образцов достигает миллиардов долларов.

На этом фоне официальный представитель российского МИД Мария Захарова пригласила западных дипломатов на выставку. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как коллективный Запад уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале. Выставка будет интересна и тем, кто все еще верит в «западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России и ее населения, добавила дипломат.

«Подобного рода выставки проводились еще в годы Великой Отечественной войны. Гражданам показывали подбитую немецкую технику. Это позволяло тем, кто работал в тылу, осознать, что их качественная и самоотверженная работа приносит реальные результаты», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам спикера, так сложилось исторически, что противник, нападая на Россию, рекламировал свою технику как непобедимую и неуязвимую. Однако на деле оказывалось, что это не так. «И демонстрация трофейных образцов вновь доказывает, что каким бы хваленым не было оружие противоборствующей стороны, наша армия всегда найдет способы противодействия», – пояснил он.

В целом, убежден аналитик, эвакуация и сбор трофейной техники на поле боя имеет важнейшее техническое значение. «Одно дело, когда мы имеем в распоряжении некие теоретические выкладки. И совсем другое – когда наши специалисты могут детально рассмотреть уязвимые места машин», – объясняет эксперт.

«Далее мы можем внести коррективы как в тактику уничтожения техники противника, так и использовать эти данные для совершенствования собственных средств поражения.

Немалую ценность представляет и электроника. Например, стоит внимательно изучать средства связи, чтобы знать, какие комплексы РЭБ наиболее эффективны в рамках того или иного конфликта», – детализировал собеседник.

Наконец, наличие наглядного пособия сделает обучение молодых военных более качественным, уверен Леонков. «Они смогут вживую увидеть технику, разобраться, как и чем ее можно уничтожить. И все эти перспективы крайне важны для России, но в то же время серьезно беспокоят Запад», – подчеркнул он.

Схожую точку зрения ранее озвучивал и военкор Евгений Поддубный. В своем Telegram-канале он писал, что демонстрация подбитой иностранной бронетехники прямиком указывает на участие НАТО в боевых действиях на Украине.

По мнению военкора, особенно обидно Германии, у которой помимо «фантомных болей после поражения в Великой Отечественной» есть и сугубо коммерческий интерес. Как пишет Поддубный, после уничтожения первого Leopard в зоне СВО акции немецких военных концернов заметно упали, а выставка в Москве не добавит им роста.

Поддубный также считает, что западные эксперты могут переживать из-за того, что «передовые технологии» иностранных ВПК теперь в руках российских инженеров. «Детальное изучение западных бронемашин позволит сформировать эффективные контрмеры и повысить живучесть российской бронетехники», – отмечал военкор.

«Высокий интерес к выставке трофейной техники объясняется общим желанием наших граждан скорее увидеть победу России на полях СВО.

Ведь подавляющее большинство россиян так или иначе работает на эту победу каждый день, может даже не осознавая этого», – добавляет сенатор Константин Долгов. «На Поклонной горе мы наблюдаем яркое свидетельство нашего продвижения в контексте выполнения задач спецоперации. В преддверии 9 Мая это особенно важно. А интерес среди молодого поколения вызывает особую радость. Истинное проявление патриотизма», – акцентирует собеседник.

И в этом смысле не удивительна столь острая реакция Запада на выставку, убежден спикер. «Они уже вложили слишком много денег и усилий, чтобы нанести России, как они выражаются, стратегическое поражение. Но результата все нет. И любое проявление консолидации российского общества вокруг курса президента их серьезно пугает», – объясняет сенатор.

«Запад начинает осознавать – их поражение неминуемо. Пока, конечно, инерция работает, Вашингтон продолжает продавливать свою политику. Но рано или поздно изменения начнутся. А любые попытки сдержать Россию или нанести нам поражение и впредь будут оборачиваться только нашими победами», – заключил Долгов.