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    Американское ядерное оружие взрывает польское общество
    Медведев поздравил с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму
    Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине
    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    Эксперт: Стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигла миллиардов долларов
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    19 комментариев
    1 мая 2024, 10:10 • Новости дня

    Эксперт: Стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигла миллиардов долларов

    Эксперт Любчиков: Совокупная стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигает миллиардов долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совокупная стоимость образцов военной техники, представленной на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, достигает миллиардов долларов, рассказал старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Андрей Любчиков.

    Как сообщил Любчиков, отвечая на соответствующий вопрос, речь идет о миллиардах долларов, передает ТАСС.

    По его словам, на выставке представлены 32 образца трофейной военной техники, которые были захвачены бойцами российской армии в зоне проведения СВО. Любчиков добавил, что в частности, представлены, американский танк Abrams, немецкий Leopard 2, бронемашина MaxxPro и БМП Bradley, британская Mastiff, БТР М113 и турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, шведская БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины.

    Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового снаряжение украинских военнослужащих, вооружения, документы, карты, беспилотники.

    Ранее трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе.

    30 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными

    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Tекст: Алёна Задорожная

    США передали Украине кассетную модификацию ракет ATACMS. Однако из-за того, что боеприпасы длительное время лежали на складе, суббоеприпасы дают сбой. При этом, если они не разорвались на земле, то фактически становятся минами, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Крыму предупредили об опасности несдетонировавших суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

    «У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.

    «Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.

    Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.

    Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.  

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    30 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях
    Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки смогли занять более выгодные позиции сразу на нескольких направлениях, указало российское Министерство обороны во вторник.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады спецназа «Азов» (признана террористической и запрещена в России) у Синьковки (Харьковская область), Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Также она отразила за сутки пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Стельмаховки, Райгородки (ЛНР) и Крахмального (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 90 человек и американскую гаубицу М777.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Раздоловки, Зализнянского, Красногоровки и Клещеевки в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 440 человек, два танка, боевую бронированную машину, два автомобиля, американскую гаубицу М198, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной разведки.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Новобахмутовки и Очеретино (ДНР).

    Также она отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка у Новгородского, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов, Ленинского и Бердычей в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 145 человек, три американских БМП Bradley, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin и американскую легкую гаубицу М101.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны у Старомайорского и Водяного в ДНР. ВСУ потеряли до 100 человек, и две гаубицы М777.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область).

    ВСУ потеряли до 20 человек.

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    30 апреля 2024, 12:37 • Новости дня
    Маск назвал взятие Одессы последним вопросом в конфликте

    Американский бизнесмен Маск назвал взятие Одессы последним вопросом в конфликте

    Маск назвал взятие Одессы последним вопросом в конфликте
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что вопрос взятия Одессы российской армией стал последним нерешенным в конфликте на Украине после заявления главкома ВСУ Александра Сырского о плачевной ситуации в зоне боевых действий.

    По его мнению, исход конфликта уже очевиден, и нерешенным остается пока только вопрос Одессы, передает телеканал 360.

    Маск отметил, что в будущем Россия полностью освободит Херсонскую и Запорожскую области, а также территории ДНР и ЛНР.

    Заявление Маска вызвало широкий резонанс в сети.

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    1 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе

    Захваченный российскими войсками в ходе СВО танк M1 Abrams доставлен на выставку трофейной техники на Поклонной горе

    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    На выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщило Минобороны России.

    И танк, и штурмовую инженерную машину российские войска захватили у Бердычей на Авдеевском направлении. Выставка начинает работу 1 мая, она будет продолжаться в течение месяца, передает РИА «Новости».

    Напомним, военкор Евгений Поддубный считает, что выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО, поскольку демонстрирует уязвимость западного оружия.

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    1 мая 2024, 09:18 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе

    Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва

    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью ВС России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По его словам, ночью в Одессе было три взрыва, второй в направлении площади Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что к месту взрыва проехало много машин скорой помощи, территорию оцепили.

    Лебедев добавил, что в 23.40 прогремел мощный взрыв с последующей детонацией в районе порта в городе Черноморске.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.

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    30 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    Военкор показал выжигание техники ВСУ на Купянском направлении

    Военкор Симонов показал, как бойцы выжигают технику ВСУ на Купянском направлении

    Военкор показал выжигание техники ВСУ на Купянском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Видеокадры выжигания техники ВСУ подразделениями 1-й танковой армии на Купянском направлении, поделился военкор Александр Симонов.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры того, как российские войска уничтожили вражескую самоходку (00.09 мск) и сорвали ротацию украинских военных.

    Ранее Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику.

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    1 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    Шойгу указал на необходимость наращивания поставок вооружения

    Шойгу указал на необходимость наращивания поставок вооружения, техники и средств поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости повышения объемов и качества поставок вооружения и военной техники для обеспечения наращивания боевого состава группировок войск и поддержания требуемых темпов наступления в зоне спецоперации.

    Как заявил Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск, необходимо повысить объемы и качество вооружения и военной техники поставляемых в войска для поддержания требуемых темпов наступления и наращивания боевого состава группировок войск, передает ТАСС.

    Министр отметил, что заключены госконтракты с предприятиями промышленности с учетом максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и техники.

    Шойгу также обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений и поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта.

    Как сообщили в Минобороны, министру также представили модернизированное для борьбы с беспилотниками вооружение, в том числе пулемет и снаряды для дронов.

    Ранее Шойгу анонсировал увеличение поставок ЗРК «Панцирь» почти в два раза.

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    1 мая 2024, 04:59 • Новости дня
    Рязанская и Воронежская области атакованы беспилотниками

    Tекст: Антон Антонов

    Рязанская область подверглась атаке беспилотника, сообщил губернатор Павел Малков. Кроме того, еще один БПЛА атаковал Воронежскую область, сообщил глава региона Александр Гусев.

    Как сообщил в Telegram Малков, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

    Гусев сообщил в Telegram, что в пригороде Воронежа сбит «еще один БПЛА», пострадавших нет. Обломки выбили стекла в строящемся доме.

    Напомним, в Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ ранее уже уничтожили беспилотник самолетного типа.

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    30 апреля 2024, 22:19 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что очередная украинская попытка устроить террористическую атаку произошла около 20.00 мск.

    Напомним, во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила воздушную цель над Белгородом. Минобороны России сообщило, что украинский дрон был уничтожен в регионе около 14.00 мск. Позднее в Белгородской области был сбит еще один БПЛА.


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    30 апреля 2024, 11:58 • Новости дня
    Американскую ремонтно-эвакуационную бронемашину M88 доставили на Поклонную гору

    Минобороны: Американскую ремонтно-эвакуационную бронемашину M88 доставили на Поклонную гору

    Tекст: Александра Юдина

    Захваченную российскими военными на Авдеевском направлении трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88 американского производства доставили на Поклонную гору в Москве, сообщили в Минобороны.

    По информации военного ведомства, в выставке добавили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, передает ТАСС.

    Отмечается, что основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.

    Ранее журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.

    Напомним, выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО по нескольким причинам. Во-первых, развенчан миф о неуязвимости западного оружия; а во-вторых, передовые технологии ВПК альянса попали в руки россиян.

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    30 апреля 2024, 12:19 • Новости дня
    Минобороны показало испытательный полигон разработки дронов с учетом СВО
    Минобороны показало испытательный полигон разработки дронов с учетом СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На одном из новых полигонов проводятся разработка и тестирование перспективных беспилотников с учетом опыта СВО, ход работ проверил глава Минпромторга Денис Мантуров и первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

    Разрабатываемые аппараты имеют широкие возможности применения разных типов боеприпасов и средств ведения разведки в дневное и ночное время, в простых и сложных условиях, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    При тестировании операторы отрабатывают поражение целей, имитирующих укрытия, пунктов управления и военной техники с помощью сбрасываемых боеприпасов разного типа. Также испытываются дроны-камикадзе.

    Отмечается, что на полигоне испытываются средства связи и портативные детекторы дронов.

    В ролике, прикрепленном к сообщению, запечатлены испытания и наблюдение за их проведением. Один из военнослужащих сообщил, что некоторые дроны способны записывать видео в разрешении UHD (3840 Х 2160 пикселей).

    Ранее НПО машиностроения получило патент на новый беспилотник с турбореактивным двигателем, он обладает улучшенными летными характеристиками.

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    30 апреля 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны: МРК «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий» сойдут на воду в мае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В мае пройдет торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Тайфун» и патрульного корабля проекта 22160 «Виктор Великий», сообщило Минобороны.

    Церемония пройдет на Зеленодольском заводе имени Горького, там спустят на воду МРК «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий», указало ведомство, передает ТАСС.

    Спуск обоих кораблей пройдет в один день, в церемонии поучаствуют высшие офицеры главного командования ВМФ и представители судостроительной отрасли.

    Напомним, МРК «Тайфун» заложили в сентябре 2019 года на Зеленодольском заводе в Татарстане. Патрульный корабль «Виктор Великий» там заложили в 2016 году.

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    1 мая 2024, 03:53 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен в Воронежской области

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. При этом он подчеркнул, что в Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

    Напомним, на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

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    1 мая 2024, 02:37 • Новости дня
    Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев в Telegram призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что силы ПВО готовы отразить атаку.

    Напомним, российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

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    1 мая 2024, 10:48 • Новости дня
    ВС России поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом

    Подполье: ВС России поразили ангар с техникой ВСУ в Дмитровке Николаевской области

    ВС России поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России силы уничтожили ангар с украинской военной техникой в селе Дмитровка Николаевской области, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ВС России нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Дмитровке, при этом украинские СМИ сообщили, что ангар был пустой, но из «пустого» ангара что-то вывозилось грузовиками, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что накануне в Очакове удар был нанесен по турбазам, которые ВСУ использовали в качестве мест расположения.

    Ранее российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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