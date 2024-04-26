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    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    6 комментариев
    26 апреля 2024, 22:02 • Фоторепортаж

    Трофейную боевую технику НАТО выставят на Поклонной горе

    В Парке Победы на Поклонной горе готовится к показу трофейная военная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине. На выставке будут представлены более 30 образцов техники производства США, стран Евросоюза, ЮАР, Австралии и Украины (фото: Сергей Булкин/ТАСС)

    В Кремле считают, что выставка трофейной боевой техники из зоны СВО вызовет большой интерес у россиян (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Среди экспонатов – шведская боевая машина пехоты Combat Vehicle 90 (CV90). Это семейство боевых машин находится на вооружении шведской армии с 1993 года. Машины оснащены 40-мм автоматической пушкой Bofors L/70 (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    МИД России предупреждал страны НАТО, что они «играют с огнем», поставляя оружие Украине. Любая трофейная техника изучается российскими инженерами на предмет устройства агрегатов, узлов изделия и его электронной начинки (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Этот трофейный экземпляр ранее экспонировался на выставке Международного военно-технического форума «Армия-2023» в подмосковном выставочном центре «Патриот» (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Экспозиция будет составлена из нескольких тематических зон, каждый экспонат получит информационный стенд (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

    Голландская БМП YPR-765 и турецкий бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4 (слева направо). Образцы трофейной техники выставят на площади перед Музеем Победы, они будут с описанием данных о странах-производителях и характеристиках, а также о месте захвата военными РФ (фото: Сергей Булкин/ТАСС)

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    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

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    Спецоперация меняет роль снайперов на поле боя

    «Одна подготовленная группа снайперов может в короткий срок уничтожить десятки бойцов противника, сорвать его атаку или контрнаступление». Такими словами военные эксперты описывают значение снайперских групп, участвующих сегодня в украинской спецоперации. Как изменились и техника, и тактика применения снайперов в современных условиях? Подробности

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    Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен

    Среди противников России на Западе очередной раскол, на сей раз по живому. К тем, кто не хочет допустить Урсулу фон дер Ляйен до второго срока на посту главы ЕК, присоединился президент Франции Эммануэль Макрон и сразу ринулся в бой, призвав подумать о «добрососедских отношениях с Россией». Чья возьмет? И что с того России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

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