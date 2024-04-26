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Трофейную боевую технику НАТО выставят на Поклонной горе
В Парке Победы на Поклонной горе готовится к показу трофейная военная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине. На выставке будут представлены более 30 образцов техники производства США, стран Евросоюза, ЮАР, Австралии и Украины (фото: Сергей Булкин/ТАСС)
В Кремле считают, что выставка трофейной боевой техники из зоны СВО вызовет большой интерес у россиян (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Среди экспонатов – шведская боевая машина пехоты Combat Vehicle 90 (CV90). Это семейство боевых машин находится на вооружении шведской армии с 1993 года. Машины оснащены 40-мм автоматической пушкой Bofors L/70 (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
МИД России предупреждал страны НАТО, что они «играют с огнем», поставляя оружие Украине. Любая трофейная техника изучается российскими инженерами на предмет устройства агрегатов, узлов изделия и его электронной начинки (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Этот трофейный экземпляр ранее экспонировался на выставке Международного военно-технического форума «Армия-2023» в подмосковном выставочном центре «Патриот» (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Экспозиция будет составлена из нескольких тематических зон, каждый экспонат получит информационный стенд (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Голландская БМП YPR-765 и турецкий бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4 (слева направо). Образцы трофейной техники выставят на площади перед Музеем Победы, они будут с описанием данных о странах-производителях и характеристиках, а также о месте захвата военными РФ (фото: Сергей Булкин/ТАСС)