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    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    11 комментариев
    28 апреля 2024, 16:16 • Новости дня

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО по нескольким причинам

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО по нескольким причинам: развенчан миф о неуязвимости западного оружия и передовые технологии ВПК альянса попали в руки россиян, считает военкор Евгений Поддубный.

    Как отмечает Поддубный в своем Telegram-канале, демонстрация подбитой иностранной бронетехники прямиком указывает на участие НАТО в боевых действиях на Украине.

    По словам военкора, особенно обидно Германии, помимо «фантомных болей после поражения в Великой Отечественной», есть и сугубо коммерческий интерес. Как пишет Поддубный, после уничтожения первого «Леопарда» в зоне СВО акции немецких военных концернов заметно упали, а выставка в Москве не добавит им роста.

    Поддубный также считает, что западные эксперты могут переживать из-за того, что «передовые технологии» иностранных ВПК теперь в руках русских инженеров.

    «Детальное изучение западных бронемашин позволит сформировать эффективные контрмеры и повысить живучесть российской бронетехники», – отметил военкор.

    Ранее трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти насмехаются над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    28 апреля 2024, 10:23 • Новости дня
    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя

    The Washington Post: Зеленский занизил число потерь ВСУ, чтобы не мешать мобилизации

    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский не назвал цифры, которые бы реально отразили количество погибших в ходе СВО, пишет Washington Post со ссылкой на украинского депутата.

    По словам источника издания, слова президента о том, что с 2022 года было убита 31 тыс. солдат, «значительно преуменьшает истинные потери от войны». Президент намеренно занизил потери, чтобы не мешать мобилизации.

    Депутат считает, что украинцев от мобилизации отпугивают опасения из-за неограниченных сроков службы, низкая оплата и отсутствие поддержки семей солдат.

    Также издание указало, что с помощью новых поставок оружия из США «Киев должен решить проблему критической нехватки войск и укрепить свою оборону». В Вашингтоне ожидают, что новое оружие позволит Киеву решить эти проблемы.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.


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    28 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    В США допустили, что Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России могут использовать захваченную на Украине трофейную технику НАТО для разработки нового вооружения и совершенствования своих бронемашин, сообщает Defense TV.

    Отмечается, что изучение Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040 позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования, а также разработать контрмеры, повышающие живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз, передает РИА «Новости».

    При этом Москва сможет создать новые системы вооружения, предназначенные для борьбы с западной техникой, либо улучшить уже существующие образцы бронетехники на вооружении российской армии.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

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    28 апреля 2024, 13:57 • Новости дня
    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР

    Минобороны: ВС России освободили Новобахмутовку в Донецкой народной республике

    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка ДНР, также отражены десять контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ возле Новгородского, Очеретино, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей ДНР.

    Потери ВСУ – до 380 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

    Кроме того, в уничтожены две американские 155-мм гаубицы М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», два 105-мм буксируемых орудия М101, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Первомайского, Богдановки и Новомихайловки в ДНР.

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    28 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    Эксперт бундесвера Масала заявил, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

    По его словам, российский лидер предугадал, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку, передает РИА «Новости».

    Также Масала заметил, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет.

    По данным издания, все громче становятся голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева.

    Ранее американские СМИ сообщали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    28 апреля 2024, 14:02 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    В Сети появились кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.

    В своем Telegram-канале он показал, как отважные бойцы группировки войск «Центр» впервые эвакуировали из зоны СВО подбитый американский танк Abrams.

    «Следующая остановка: Москва, Поклонная гора. Парни, красавчики! Победа будет за нами!» – отметил Соловьев.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

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    28 апреля 2024, 11:21 • Новости дня
    Песков заявил о панике с украинской стороны на фронте

    Tекст: Кристина Цыцура

    России необходимо поддерживать динамику в зоне СВО, когда в рядах ВСУ нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, это, конечно, касается хода военной операции, но у всех есть родственники и друзья среди участников СВО, которые также рассказывают о панике украинцев, передает ТАСС.    

    «И это информация прямо с первых рук: там, с той стороны, растет паника», – отметил Песков.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя.

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    28 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию после чемпионата Европы в Польше

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Александра Юдина

    Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше и транзитом через Чехию добрался до России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в 2021 году Кузнецов принял присягу в украинской армии и служил в спецчасти во Львовской области. Именно туда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании.

    При этом после начала спецоперации Кузнецова отправили на передовую, когда он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. Затем мужчина получил ранение, попал в госпиталь, где врачи требовали с солдат деньги за лечение.

    Позднее Кузнецов решил бежать к родственникам в Россию. Он поступил в военный университет, где занялся армейским рукопашным боем. Добившись места в сборной Украины, он получил путевку на чемпионат Европы в Польше, где незаметно покинул команду.

    Пять месяцев Кузнецов провел в Чехии, а затем переехал в Москву.

    Известно, что в данный момент мужчина хочет добраться до новых территорий, где живут его родители, а после намерен добровольцем вступить в ряды российских военных.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    27 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты в Курской и Брянской областях
    ВСУ обстреляли населенные пункты в Курской и Брянской областях
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Курской области за сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Под обстрел попали поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района, передает ТАСС.

    Были сбиты украинские беспилотники над несколькими населенными пунктами региона и пунктом пропуска «Крупец» Рыльского района. Губернатор сообщил, что ВС России наносят ответные удары по выявленным позициям ВСУ.

    Также ВСУ нанесли удар по двум селам Брянской области, в результате повреждения получили машина, бульдозер и трактор, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.


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    28 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Европейские журналисты объяснили, как западные СМИ блокируют материалы

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты из Италии и Финляндии рассказали о цензуре в западных СМИ, где блокируются материалы, освещающие события в новых регионах России.

    Так, по словам итальянского журналиста Андреа Лучиди, европейские государственные каналы отказываются публиковать репортажи из этих регионов, а работающих там журналистов определяют как пропагандистов, передает РИА «Новости».

    Также Лучиди добавил, что в европейских СМИ сейчас практически нет правдивой информации о спецоперации, потому что все корреспонденты на Украине.

    «Государственный канал Италии, например, не хочет материалы из России, из новых территорий. Мой материал тоже не нужен. Коллеги говорят, что я пропагандист, потому что работаю в России», – подчеркнул он.

    Финский журналист Кости Хейсканен в свою очередь рассказал о том, что ситуация в Финляндии еще более сложная, так как на государственном уровне отсутствует стремление к объективному освещению ситуации на Украине.

    «Все лгут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», – заверил он.

    В заключение журналисты отметили, что подобная информационная политика западных СМИ является грубым нарушением принципов свободы слова и препятствует формированию объективного представления о событиях в мире.

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    27 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Тысячи людей в Париже потребовали от Франции выйти из НАТО и ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тысячи людей вышли на улицы Парижа, чтобы принять участие в акции «За мир», организованной партией «Патриоты».

    Демонстранты требовали выхода Франции из НАТО и Евросоюза, передает ТАСС.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал к освобождению Франции «для защиты дела мира». По его оценкам, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

    Участники скандировали лозунги «Быстрый выход из НАТО» и «Стоп НАТО», а также несли плакаты с антивоенными и антинатовскими лозунгами.

    Это уже не первая акция «Патриотов» с подобными требованиями. В середине марта в Париже прошла аналогичная манифестация.


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    28 апреля 2024, 10:40 • Новости дня
    CBC: Взятие Часов Яра открывает России путь к «городам-крепостям» Донбасса

    Tекст: Александра Юдина

    Взятие под контроль города Часов Яра российской армией создаст плацдарм для дальнейших наступлений на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, сообщает CBC.

    Обозреватель допускает, что в этом случае Часов Яр превратится в плацдарм для атак на несколько других городов, так как он и «ряд других городов составляют костяк украинской обороны в Донецкой области», передает РИА «Новости».

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    28 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

    Кимаковский: Захоронения мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке, людей закапывали в спешке, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, тела мирных жителей были обнаружены во время разминирования Авдеевки. У них были связаны руки за спиной, ноги обмотаны скотчем, скорее всего, людей пытали, передает ТАСС.

    Кимаковский предположил, что убитых закапывали в спешке, но не стал приводить подробности.

    Ранее сотрудники ФСБ по ДНР обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением и нацистской символикой в Авдеевке.

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    28 апреля 2024, 10:10 • Новости дня
    Володин объяснил последствия антироссийской политики для Финляндии

    Tекст: Александра Юдина

    Решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускных пунктов на границе с России лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что изначально было очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся, так как экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам.

    «Опустив железный занавес, власти Финляндии наказали своих граждан, лишили страну возможности развиваться», – подчеркнул Володин.

    В этой связи, по словам политика, остановился туристический поток, закрывается бизнес, пустеют муниципалитеты – из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов.

    «Денег нет даже на уборку улиц», – отметил Володин.

    В заключение спикер Госдумы подчеркнул, что Финляндия уже просит у ЕС 10 млрд евро для финансирования приграничных с Россией районов, и это стало первым результатом вступления Финляндии в НАТО.

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    28 апреля 2024, 08:25 • Новости дня
    Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставили на Поклонной горе в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, выставили на Поклонной горе в Москве. На обеих машинах немецкий флаг.

    Известно, что танк Leopard 2 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с Авдеевского направления в середине апреля, передает РИА «Новости».

    БМП Marder эвакуировали из-под Авдеевки в конце марта.

    Ранее британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (0)
    28 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Российские ПВО за сутки уничтожили пять ракет ATACMS

    Минобороны: ВС России уничтожили ангары с беспилотниками на аэродроме Каменка и пять ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области, а ПВО сбили пять ракет ATACMS производства США, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области. Также были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121-м районе.

    Российские ПВО за сутки сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР.

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      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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      Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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