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    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    8 комментариев
    28 апреля 2024, 08:25 • Новости дня

    Трофейный танк Leopard и БМП Marder выставили на Поклонной горе в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, выставили на Поклонной горе в Москве. На обеих машинах немецкий флаг.

    Известно, что танк Leopard 2 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с Авдеевского направления в середине апреля, передает РИА «Новости».

    БМП Marder эвакуировали из-под Авдеевки в конце марта.

    Ранее британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    25 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

    Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».

    Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.

    Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    27 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    @ CBS News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.

    Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.

    Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.

    В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.

    По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.

    Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    26 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по эшелону с вооружением, поставленным киевскому режиму с Запада, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.

    С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    27 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление Белого дома о том, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, предприниматель Илон Маск поинтересовался, «как выглядит эта победа».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

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    26 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об уходе ВСУ с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке

    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций укрепрайона в Красногоровке, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Кимаковский отметил, что отступление вооруженных сил Украины произошло «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов». Он сообщил, что давление на Красногоровку шло по нескольким направлениям, передает ТАСС.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку.

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    26 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о скоплении служащих ВСУ у военкомата в Николаеве
    Подполье сообщило о скоплении служащих ВСУ у военкомата в Николаеве
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Множество украинских военных скопилось возле военкомата в Корабельном районе Николаева. Скорее всего, это связано с ротацией ВСУ на херсонском направлении, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, наблюдается большое скопление военных около военкомата в Корабельном районе Николаева, что может быть связано с ротацией на Херсонском направлении, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что ночью ВС России ударили по Галициново (Николаевская область) и по Станиславу (Херсонская область).

    Ранее в Николаев перебросили нацбаты «Медведи SS» и «Тавр».

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    27 апреля 2024, 01:03 • Новости дня
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как боец Вооруженных сил России, спасая себя и товарищей в зоне специальной военной операции на Украине, сбивает украинский беспилотник вещмешком.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.

    Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.

    Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.

    В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.

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    25 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удар по антенне Вооруженных сил Украины в Часовом Яре в ДНР.

    Видео уничтожения антенны в Часовом Яре опубликовано в Telegram-канале RT. Предположительно, удар был нанесен беспилотником.

    Ранее российские военные уничтожили ракетой телевышку с антенной ВСУ в Харькове.

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    25 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в течение трех дней выслеживали американский танк Abrams на Авдеевском направлении, а затем уничтожили его с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщил командир взвода спецназначения с позывным Игла.

    По его словам, в первый день Abrams хотели поразить, однако ВСУ очень серьезно его защищали. Также российский беспилотник глушил системы РЭБ – Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку, передает РИА «Новости».

    По словам командира, операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку, а после обнаружения танка тщательно проанализировали действия его экипажа, а также воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе. Позднее ВС России выбрали подходящее время и метеоусловия и нанесли удар по танку «Ланцетом», уничтожив его.

    Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    27 апреля 2024, 08:31 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Подполье: Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по размещенным в психбольнице военным ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что по данной точке зафиксировано два прилета – возле психбольницы в Салтовском районе, где от детонации в нескольких кварталах вышибло стекла, передает РИА «Новости».

    Также Николаев рассказал, что квартал прилета в данный момент оцеплен, насчитано 12 машин скорой помощи.

    Напомним, за прошедшие сутки подразделения Западной группировки войск улучшили свои позиции и поразили живую силу и технику украинских штурмовиков 3-й бригады ВСУ в районе Боровой Харьковской области.

    Коментарии (17)
    27 апреля 2024, 08:20 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США.

    Как сообщил российский снайпер с позывным Дым, при взятии Светлодарской ТЭЦ он увидел в оптический прицел чернокожие лица, позже выяснилось, в том числе по документам, что это были американцы, передает РИА «Новости».

    После того как российский снайпер ликвидировал наемников, их тела изуродовали находящиеся рядом с наемниками украинские военные.

    Ранее в СК сообщили, что на стороне киевского режима принимают участие в боевых действиях свыше 3 тыс. наемных боевиков, большинство из них прибыли из США.

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    26 апреля 2024, 14:39 • Новости дня
    ВСУ покинули первую линию обороны в селе Бердычи под Авдеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции на передней линии обороны в селе Бердычи на Авдеевском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, зафиксированы многочисленные факты бегства ВСУ с первой линии обороны в селе Бердычи, где противник понес большие потери в личном составе и военной технике, передает ТАСС.

    Ранее ВС России уничтожили до 500 украинских военных в районе Константиновки в ДНР.

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    27 апреля 2024, 06:15 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах, используя беспилотники.

    Никто не пострадал, «серьезных повреждений нет». Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, заявил Кондратьев. Он поблагодарил военных за «отражение атаки и уничтожение БПЛА».

    Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram, что «было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну» на территории завода в Славянске-на-Кубани.

    Выстроенная система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил Синяговский.

    Оперативный штаб уточнил в Telegram со ссылкой на главк МЧС по региону, что произошло возгорание на Славянском НПЗ на площади 5 кв. м, была повреждена сепаративная установка.

    Напомним, в марте в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

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