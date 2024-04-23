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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    18 комментариев
    23 апреля 2024, 18:45 • Фоторепортаж

    Российские специалисты изучают и восстанавливают немецкий танк Leopard 2A5

    В Сети опубликованы фотографии немецкого танка Leopard 2A5, который российские военные смогли захватить и эвакуировать в тыл – в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Это произошло в районе Бердычей на Авдеевском направлении. После того, как машина подорвалась на противотанковой мине, ее атаковал FPV-дрон. Он залетел прямо в люк. Украинский экипаж покинул машину (фото: Александр Река/ТАСС)

    Перед перевозкой была проведена инженерная подготовка 65-тонного танка во избежание детонаций. Пушка у танка пробита, также на корпусе видны следы осколков и других повреждений. В захваченной машине оказался полный боекомплект. Кроме того, украинцы оставили в танке банку свиной тушенки (фото: Александр Река/ТАСС)

    Машина изучается в одном из военных НИИ. Также ремонтники занимаются восстановлением боевой машины – меняют гусеничную ленту и часть электропроводки. Затем танк займет свое место в экспозиции музея парка «Патриот». Сейчас там организована выставка, посвященная специальной военной операции, на которой представлены трофейное вооружение и военная техника, в том числе поставляемые странами НАТО и их сателлитами (фото: Александр Река/ТАСС)

    Leopard 2A5 – немецкий основной боевой танк. Представляет собой модернизацию танков Leopard предыдущих серий, в основном направленную на увеличение брони. Танк оборудован комбинированной навигационной системой, объединяющей инерциальный и GPS-навигаторы. Навигационная система выводит текущую позицию и промежуточные точки маршрута на контрольную панель перед командиром (фото: Александр Река/ТАСС)

    Германия и ее союзники начали поставлять Украине танки Leopard в 2023 году. По подсчетам Suddeutsche Zeitung, Киев получил около 230 таких машин, из них 38 напрямую из Германии. Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении Leopard в зоне СВО. По оценке SZ, только во время попытки контрнаступления прошлым летом ВСУ потеряли более 20 танков (фото: Александр Река/ТАСС)

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