Российские специалисты изучают и восстанавливают немецкий танк Leopard 2A5

Германия и ее союзники начали поставлять Украине танки Leopard в 2023 году. По подсчетам Suddeutsche Zeitung, Киев получил около 230 таких машин, из них 38 напрямую из Германии. Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении Leopard в зоне СВО. По оценке SZ, только во время попытки контрнаступления прошлым летом ВСУ потеряли более 20 танков (фото: Александр Река/ТАСС)

Leopard 2A5 – немецкий основной боевой танк. Представляет собой модернизацию танков Leopard предыдущих серий, в основном направленную на увеличение брони. Танк оборудован комбинированной навигационной системой, объединяющей инерциальный и GPS-навигаторы. Навигационная система выводит текущую позицию и промежуточные точки маршрута на контрольную панель перед командиром (фото: Александр Река/ТАСС)

Машина изучается в одном из военных НИИ. Также ремонтники занимаются восстановлением боевой машины – меняют гусеничную ленту и часть электропроводки. Затем танк займет свое место в экспозиции музея парка «Патриот». Сейчас там организована выставка, посвященная специальной военной операции, на которой представлены трофейное вооружение и военная техника, в том числе поставляемые странами НАТО и их сателлитами (фото: Александр Река/ТАСС)

Перед перевозкой была проведена инженерная подготовка 65-тонного танка во избежание детонаций. Пушка у танка пробита, также на корпусе видны следы осколков и других повреждений. В захваченной машине оказался полный боекомплект. Кроме того, украинцы оставили в танке банку свиной тушенки (фото: Александр Река/ТАСС)

В Сети опубликованы фотографии немецкого танка Leopard 2A5, который российские военные смогли захватить и эвакуировать в тыл – в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Это произошло в районе Бердычей на Авдеевском направлении. После того, как машина подорвалась на противотанковой мине, ее атаковал FPV-дрон. Он залетел прямо в люк. Украинский экипаж покинул машину (фото: Александр Река/ТАСС)

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