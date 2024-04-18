  • Новость часаВ Кургане возникла угроза прорыва дамбы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германия разыгрывает провокацию из «русских диверсантов»
    Россия призвала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации
    Ким Чен Ын начал регулярно использовать подаренный Путиным Aurus
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    Трубопровод взорвался в Харьковской области
    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot
    В Тюменской области назвали населенные пункты, куда придет «большая вода»
    Песков объяснил критику Путина в адрес губернатора Моора
    Арестован подозреваемый в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    5 комментариев
    18 апреля 2024, 20:00 • Фоторепортаж

    В Москве произошло убийство из-за замечания о парковке

    На юго-востоке Москвы на Краснодарской улице был зарезан 24-летний москвич. Он сделал замечание водителю стоящей на тротуаре белой Toyota Camry. В ходе вспыхнувшей ссоры Кирилл получил удар ножом в живот и умер в больнице (фото: t.me/sledcom_press)

    Позднее автомобиль предполагаемого убийцы нашли брошенным недалеко от места преступления. Там были найдены пистолет Макарова и нож с изображением волка на рукоятке. Следственный комитет завел дело по статье «Убийство». (фото: t.me/sledcom_press)

    Ранее жители дома, где произошло убийство, неоднократно ругались с владельцем Camry из-за его машины на тротуаре. На это авто выписано несколько десятков штрафов. Погибший работал сетевым администратором в одной из московских компаний. Летом парень собирался сделать предложение своей подруге, церемонию планировали провести в Крыму (фото: t.me/sledcom_press)

    Главное
    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове
    Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в Кургане
    ПАСЕ призвала к «деколонизации» России
    Аргентина захотела стать глобальным партнером НАТО
    Подозреваемого в убийстве на парковке объявили в федеральный розыск
    В России создано защитное покрытие для работающих в Арктике авиадвигателей
    Генерал МВД дал совет, как прекращать бытовые конфликты

    Почему Литва снова начала покупать российское зерно

    Литва, одна из самых антироссийски настроенных стран в ЕС, неожиданно возобновила закупку российского зерна. Ранее прибалтийская страна еще с лета перестала это делать. Зачем теперь после полугодового перерыва Вильнюс пошел наперекор своим антироссийским идеалам? Подробности

    Перейти в раздел

    У США готов подарок для Зеленского на день рождения Гитлера

    Эпопея с 60-миллиардным пакетом помощи от США Украине сдвинулась с мертвой точки и быстро приблизилась к финишу. Прежде противившийся тратам на Киев спикер Палаты представителей Майк Джонсон вдруг передумал и провозгласил себя «политиком военного времени». Что произошло такого, из-за чего скаредные республиканцы сдались под натиском Джо Байдена? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина приспособила для террора воздушные шары

    Украина начала регулярно запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они едва заметны для ПВО, но при этом могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки. Эксперты расходятся во мнениях о том, как эффективно противостоять этой угрозе, но предупреждают: движение шара непредсказуемо и может привести к самым неожиданным последствиям. Подробности

    Перейти в раздел

    Армения готовится сделать Турции ключевую уступку

    В Ереване началась подготовка к пересмотру одного из самых священных представлений об армянской истории и армянской нации в целом – отношению к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей. Это главная психотравма армянского общества, лежащая в основе современной армянской государственности. Кто и зачем хочет ее переосмыслить? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............