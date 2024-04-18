Ранее жители дома, где произошло убийство, неоднократно ругались с владельцем Camry из-за его машины на тротуаре. На это авто выписано несколько десятков штрафов. Погибший работал сетевым администратором в одной из московских компаний. Летом парень собирался сделать предложение своей подруге, церемонию планировали провести в Крыму (фото: t.me/sledcom_press)

Позднее автомобиль предполагаемого убийцы нашли брошенным недалеко от места преступления. Там были найдены пистолет Макарова и нож с изображением волка на рукоятке. Следственный комитет завел дело по статье «Убийство». (фото: t.me/sledcom_press)

На юго-востоке Москвы на Краснодарской улице был зарезан 24-летний москвич. Он сделал замечание водителю стоящей на тротуаре белой Toyota Camry. В ходе вспыхнувшей ссоры Кирилл получил удар ножом в живот и умер в больнице (фото: t.me/sledcom_press)

Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

Почему Литва снова начала покупать российское зерно Литва, одна из самых антироссийски настроенных стран в ЕС, неожиданно возобновила закупку российского зерна. Ранее прибалтийская страна еще с лета перестала это делать. Зачем теперь после полугодового перерыва Вильнюс пошел наперекор своим антироссийским идеалам? Подробности Перейти в раздел

У США готов подарок для Зеленского на день рождения Гитлера Эпопея с 60-миллиардным пакетом помощи от США Украине сдвинулась с мертвой точки и быстро приблизилась к финишу. Прежде противившийся тратам на Киев спикер Палаты представителей Майк Джонсон вдруг передумал и провозгласил себя «политиком военного времени». Что произошло такого, из-за чего скаредные республиканцы сдались под натиском Джо Байдена? Подробности Перейти в раздел

Украина приспособила для террора воздушные шары Украина начала регулярно запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они едва заметны для ПВО, но при этом могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки. Эксперты расходятся во мнениях о том, как эффективно противостоять этой угрозе, но предупреждают: движение шара непредсказуемо и может привести к самым неожиданным последствиям. Подробности Перейти в раздел

Армения готовится сделать Турции ключевую уступку В Ереване началась подготовка к пересмотру одного из самых священных представлений об армянской истории и армянской нации в целом – отношению к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей. Это главная психотравма армянского общества, лежащая в основе современной армянской государственности. Кто и зачем хочет ее переосмыслить? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Операция по спасению Майи Санду В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

Как Китай унизил Шольца Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

Макрон хочет от России не того перемирия Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно. Перейти в раздел