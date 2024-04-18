Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.3 комментария
В Москве произошло убийство из-за замечания о парковке
На юго-востоке Москвы на Краснодарской улице был зарезан 24-летний москвич. Он сделал замечание водителю стоящей на тротуаре белой Toyota Camry. В ходе вспыхнувшей ссоры Кирилл получил удар ножом в живот и умер в больнице (фото: t.me/sledcom_press)
Позднее автомобиль предполагаемого убийцы нашли брошенным недалеко от места преступления. Там были найдены пистолет Макарова и нож с изображением волка на рукоятке. Следственный комитет завел дело по статье «Убийство». (фото: t.me/sledcom_press)
Ранее жители дома, где произошло убийство, неоднократно ругались с владельцем Camry из-за его машины на тротуаре. На это авто выписано несколько десятков штрафов. Погибший работал сетевым администратором в одной из московских компаний. Летом парень собирался сделать предложение своей подруге, церемонию планировали провести в Крыму (фото: t.me/sledcom_press)