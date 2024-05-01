  • Новость часаВС России нанесли удар по местам расположения ВСУ в Харькове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему мы не хотим работать

    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    1 мая 2024, 12:00 Мнение

    Почему мы не хотим работать

    День труда – праздник со слезами на глазах, праздник для людей, которые перестали видеть в труде ценность. Почему это случилось и как нам с этим жить дальше?

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

    Американское ядерное оружие взрывает польское общество
    Медведев поздравил с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной

    Институт экономики РАН в декабре сообщил, что по итогам 2023 года в России не хватает примерно 4,8 млн работников. Там отметили, что неудовлетворенный спрос на рабочую сил уже привел к замедлению роста экономики.

    Мой знакомый, руководитель огромной многомиллиардной пищевой компании пишет в своем Telegram-канале о том, что главная задача их компании – это восприятие ее как инновационного работодателя. То есть не привлекать новых покупателей их цель, а привлекать и удерживать новых сотрудников.

    В Переславле, рядом с которым я живу – половина рекламных щитов, которые раньше рассказывали о скидках в магазинах, теперь повествуют о том, что в очередное городское предприятие нужны сотрудники. Ну и, спускаясь по этой социальной пирамиде все ниже, я на своей маленькой ферме в деревне Княжево все ищу сотрудников. Местное районное кадровое агентство не может найти работников уже восемь (!!!) месяцев. Поэтому и на написание колонок у автора времени все меньше – между дойкой и навозом. И наконец, президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако за счет миграции его покрыть нельзя, нужны другие подходы, подчеркнул президент.

    Попробую тут на оставшейся странице текста ответить президенту и всем нам, а что же это за подход может быть? Чтобы решить проблему кадров и при этом не прибегать к мигрантам. И я не про демографию и всеобщую многодетность – хотя это тоже хорошо и надо, но поможет нам при благоприятных обстоятельствах через несколько десятилетий, когда вырастут все те, кто родится (дай Бог) в будущих многодетных семьях в ближайшие годы. 

    В фильме «Отроки во Вселенной», который вышел ровно 50 лет назад, при прилете на Кассиопею те самые советские отроки, которые растут в обществе, где существует всеобщий культ труда и творения, оказываются перед лицом вымирающей в результате безделья цивилизации. Разумные инопланетные существа изобрели себе «роботов-делателей», которые взяли на себя исполнение всей «грязной работы». Убирать навоз, доить коров, копать, сантехнику чинить, печки класть, мебель делать и все прочее. Потом разумные существа изобрели (наверное, свободного времени стало больше) «роботов-решателей». Напоминает наш ИИ – такой полезный и кровно необходимый для выживания и развития всего лучшего в человеческой цивилизации. Эти «решатели» (к делу не относится – но название «Робот-решатель» гораздо точнее, чем «Искусственный интеллект») окончательно освободили разумных существ Кассиопеи от необходимости заниматься чем-либо, кроме «счастливой жизни». Осчастливленные разумные существа впали в состояние абсолютного счастья – никакой тебе обременяющей деятельности, никакой ответственности за принятие решений. Безмятежность и свобода, помноженная на базовый доход, обеспечивающий всем, что хочется. Осчастливленные впали в состояние «овощей», так как потеряли всякую мотивацию к любому действию, включая семью и деторождение – и, в конце концов, потеряли и любую способность творить и любить. Вроде что-то знакомое, правда?

    Посмотрели в цивилизационное зеркало, придуманное аж в 1974 году, и хватит.
    Как когда-то учили Мишель Фуко, Делез, Бодрийяр и всякие прочие французские и не только постмодернисты, мы живем в эпоху исчезновения человека, субъекта. Человек соткан из набора устойчивых традиционных идентичностей – и вот эпоха такого человека окончена. Возможно, философы все сильно преувеличили. Но они точно сформировали тогда этим гуманитарный дискурс, интеллектуальное пространство, в котором сейчас оказалось человечество. И все эти процессы крушения идентичностей тут же окончательно материализовались. Национальное, религиозное, культурное, половое – теперь реальность всячески пытается убедить нас в том, что все это больше не имеет значения. Некоторая часть человечества пробует – не всегда удачно – сопротивляться.

    Трудовая (профессиональная) идентичность – это то, что было естественной частью человека как цельного субъекта. До самого последнего времени (лет 100 назад еще все было более-менее так) минимальная социальная мобильность, трудовые династии, укорененность в профессии – все это было абсолютной нормой с некоторым количеством исключений. ХХ век все перевернул и переворошил. Начал появляться тот самый новый человек, у которого с устойчивыми идентичностями появились первые проблемы. И с трудовой тоже.

    И вот – наше время. Роботы-делатели и роботы-решатели уже вроде здесь, во всяком случае, нам очень хочется их увидеть как можно скорее. Это же светлое технологическое будущее – наше новое божество! С трудовыми династиями, как с архаикой, покончено. Да что династии... Покончено с самой мыслью о профессии – как о виде трудовой деятельности, которая тебя захватывает по-настоящему и становится частью тебя. В прогрессивных школах рассказывают о «мягких навыках», которые пришли на смену старья – «твердых навыков». Ведь мы свободные люди, а мир вокруг так быстро меняется, что завтра мы все можем стать кем-то другим. Сегодня ты русский мужчина автослесарь, а завтра ты же американская женщина психолог. Специально утрирую – хочу этим показать, что трудовая деформация человека есть следствие его общей деформации, распада цельности человека.

    В ВК мне почему-то (целевая аудитория?) несколько раз попадалась реклама, где двое молодых парней подкидывают пачки наличности и обещают научить меня жить не тужить. Лежать на диване, на пляже, а зарабатывать миллионы в месяц. Сомневаюсь, что у этих парней есть эти пачки денег, но то, что они нашли тоже достаточно серьезные суммы, чтобы заплатить за рекламу в ВК, я точно вижу. Вот она мечта разумного существа современной Земли. Быть осчастливленным полной свободой от труда. И физического, и интеллектуального, если не считать трудом жонглирование пачками наличности.

    Больше нет устойчивой мотивации принадлежать миру труда и через это обретать самого себя, свою человеческую сущность. Это основополагающая, общецивилизационная и наша российская проблема. И отсюда желание заткнуть трудовую лакуну мигрантами – но это не выход. И не только потому, что это набор всех тех социальных проблем, о которых вы и так знаете. Есть проблема и более фундаментальнее. Мигранты болеют той же человеческой дефрагментацией, и тяга к трудовой идентичности и у них стремительно падает.

    Поэтому выход из ситуации, который мы должны как можно скорее найти, лежит в сфере социальной терапии, направленной на сбор старого-нового человека. И это не просто лозунги на плакатах к 1 Мая. Это государственная политика на воспитание целостного человека, для которого труд снова станет безусловной значимой базовой ценностью.

    Слава труду!

    Другие материалы автора

    Главное
    ВС Польши предупредили о передвижении военной техники у границы с Россией
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    В парламенте Грузии начались потасовки из-за закона «О прозрачности»
    Британия захотела присоединиться к созданию «Небесного щита» против России
    Маск: Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле
    ФСБ сообщила о выдворении нелегальных мигрантов после рейдов в ДНР
    Украина отказалась платить пенсии почти 300 тыс. переселенцев

    В США испугались сокращения объемов российской нефти на рынке

    США временно разрешили проводить операции с российскими банками, в том числе Сбербанком и ВТБ. Транзакции возможны только в области энергетики и согласованы до 1 ноября этого года. Почему Вашингтон принял такое решение и как оно отразится на рынке? Подробности

    Перейти в раздел

    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Семеновки открыло ВС России путь до Карловки

    ВСУ потеряли контроль над еще одним селом в ДНР. Небольшая Семеновка была важным звеном линии обороны противника. По мнению экспертов, освобождение населенного пункта откроет перед Россией внушительный оперативный простор. Что позволило российской армии взять под контроль Семеновку и как это отразится на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Американское ядерное оружие взрывает польское общество

    В Минобороны Польши заявили, что уже подали заявку на участие в программе, которая позволит размещать на территории страны американское ядерное оружие. Между тем сама постановка такого вопроса расколола не только польское руководство, но и все польское общество. Кто и почему в Польше боится американских ядерных бомб? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............