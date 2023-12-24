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РАН: Дефицит кадров в России в 2023 году составит 4,8 млн человек
В 2022–2023 годах в России значительно увеличился дефицит рабочей силы, по итогам текущего года в стране не хватает примерно 4,8 млн работников, следует из исследования научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина.
Как пишут «Известия», в своем исследовании Ахапкин обращает внимание на данные Росстата, по которым к середине текущего года на вакантные места требовалось принять 6,8% от списочной численности сотрудников и если рaспрострaнить данные на всю совокупность занятых, то нехвaтка рaботников в 2023 году ориентировочно состaвит 4,8 млн человек.
Как говорится в исследовании, дефицит рабочей силы в России резко вырос по итогам прошедших двух лет, а нехватка сотрудников проявилась даже в условиях, когда количество уже работающих людей остается стабильным.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая.